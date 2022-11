USA – Asia: i punti deboli nella strategia indo-pacifica di Washington

La strategia indo-pacifica dell’Amministrazione Biden, pubblicata nel febbraio 2022, afferma che gli Stati Uniti lavoreranno attraverso «un reticolo di coalizioni forti e che si rafforzano a vicenda» per promuovere «la capacità collettiva» della regione di affrontare le sfide del 21° secolo. A tal fine, Washington ha svolto un ruolo di primo piano nella promozione delle istituzioni multilaterali e degli interessi condivisi nella regione.

Questi sforzi includono il Quad, un processo di dialogo che unisce Giappone, Australia, India e Stati Uniti, e AUKUS, un accordo di sicurezza tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti. Nel regno economico, Washington ha collaborato con più Paesi nell’Indo-Pacific Economic Framework(IPEF), in sostituzione dell’adesione degli Stati Uniti al Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership e al Regional Comprehensive Economic Partnership. L’Amministrazione Biden include anche l’Indo-Pacifico nella Build Back Better World (B3W) Partnership, un programma di investimenti infrastrutturali lanciato dal G7.

Le iniziative guidate dagli Stati Uniti includono anche la partnership tra Stati Uniti e Pacifico con più Paesi insulari del Pacifico meridionale e l’iniziativa complementare Partners in the Blue Pacific (PBP), lanciata nel giugno 2022 con Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Regno Unito. Questi gruppi si sovrappongono alla rete preesistente di alleati formali degli Stati Uniti nella regione e alla partecipazione di lunga data di Washington alle istituzioni incentrate sull’ASEAN come il Forum regionale dell’ASEAN e il vertice dell’Asia orientale.

Anche se questo sembrerebbe creare l’imbarazzo della scelta per la ricchezza in termini di impegno multilaterale degli Stati Uniti nella regione, diverse questioni di fondo hanno mitigato l’impatto degli sforzi di Washington e pongono sfide per il futuro.

La maggior parte dell’Indo-Pacifico è desiderosa dell’impegno degli Stati Uniti, ma le linee di frattura persistono su cosa dare la priorità nell’agenda regionale. Molti Paesi percepiscono che l’attenzione degli Stati Uniti sulle tradizionali questioni di sicurezza sia a scapito delle preoccupazioni economiche e del cambiamento climatico. Washington ha intensificato la sua attenzione su queste ultime questioni, ma le opinioni divergenti su ciò che è più importante continueranno a ostacolare una solida cooperazione. Così saranno i limiti alle risorse che gli Stati Uniti possono mettere a frutto.

Priorità divergenti riflettono anche diversi livelli di disponibilità a sottoscrivere ciò che alcuni percepiscono come un approccio statunitense eccessivamente conflittuale nei confronti della Cina. Molti leader e pensatori strategici nella regione hanno espresso la riluttanza dei loro Paesi a scegliere da che parte stare tra Stati Uniti e Cina. Washington ha ripetutamente insistito sul fatto che non imporrà tale scelta ai suoi partner, ma parte della sua diplomazia e retorica suggeriscono il desiderio che altri Paesi si allineino con gli Stati Uniti.

Alcuni partner sono anche preoccupati per il modo in cui le varie iniziative statunitensi si integrano. I Paesi dell’ASEAN hanno accolto con favore da tempo l’adesione di Washington alla ‘centralità dell’ASEAN’ nel multilateralismo regionale. Ma l’esclusione dell’ASEAN dal Quad e dall’AUKUS ha sollevato dubbi sul fatto che l’attenzione degli Stati Uniti venga distolta dalle priorità del sud-est asiatico nell’affrontare la Cina e altre questioni regionali.

Il Quad sembra prendere slancio, ma la sua efficacia continuerà a essere soggetta a un consenso in ritardo su quale dovrebbe essere il suo obiettivo, sia in termini di problemi di sicurezza tradizionali che non tradizionali e su come il gruppo dovrebbe essere conflittuale nei confronti della Cina. Il Quad può anche essere ostacolato dai vari livelli di fiducia che i suoi membri hanno l’uno nell’altro.

Anche la fiducia regionale complessiva negli stessi Stati Uniti è un problema persistente. Il ritiro di Washington dal partenariato transpacifico nel 2017 ha minato la fiducia nel suo impegno nei confronti della regione e il quadro economico indopacifico è visto da molti come un’alternativa alquanto scarsa. Gran parte dell’Indo-Pacifico prevede che la politica interna degli Stati Uniti limiterà l’affidabilità di Washington nella regione per il prossimo futuro.

L’elefante nella stanza è la Cina, esclusa dalle iniziative multilaterali degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico. Washington e i suoi partner chiave minimizzano regolarmente qualsiasi menzione esplicita della Cina nella loro diplomazia multilaterale, ma nessuno dubita che Quad, AUKUS, IPEF, B3W e Partners in the Blue Pacific abbiano questo obiettivo.

La diplomazia multilaterale di Washington nell’Indo-Pacifico sottolinea spesso l’importanza dell”inclusività’ nella ricerca di una regione ‘libera e aperta’, pacifica e prospera. Ma più gli Stati Uniti evitano di includere la Cina nelle sue iniziative regionali, più è ovvio che quegli sforzi sono volti ad escludere e prendere di mira Pechino.

Quando la Cina viene affrontata nella strategia indo-pacifica degli Stati Uniti e nella strategia di sicurezza nazionale, viene inquadrata nei termini della minaccia centrale che rappresenta per l’apertura, la sicurezza e la prosperità nella regione. Sembra che ci sia poca considerazione della possibilità che Pechino possa condividere alcuni degli obiettivi dei suoi vicini o altri elementi dell’agenda regionale di Washington. La strategia statunitense si concentra quasi esclusivamente sulla mobilitazione di alleati e partner statunitensiimplicitamente contro la Cina. Anche l’elenco dei ‘potenziali membri’ della Partnership USA-Pacifico non include Pechino.

Gli Stati Uniti e la Cina, in quanto i due Paesi più potenti del mondo, devono trovare il modo di cooperare su questioni globali chiave a beneficio dell’umanità. Ciò dovrebbe valere anche all’interno dell’Indo-Pacifico, con entrambi i Paesi che svolgono ruoli chiave nel multilateralismo regionale in una ricerca condivisa di stabilità, prosperità, vantaggio reciproco e coesistenza pacifica.

Non c’è dubbio che la cooperazione sarebbe complicata, vista l’inevitabile rivalità e diffidenza strategica tra Pechino e Washington. Ma l’alternativa di una regione divisa tra campi ostili sarebbe quasi certamente peggiore. Di conseguenza, gli Stati Uniti dovrebbero considerare un approccio alla sicurezza regionale indo-pacifica che lavori con la Cina piuttosto che esclusivamente contro di essa.