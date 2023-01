USA – Arabia Saudita: la svolta era solo una minaccia

L’amministrazione Biden non ha dato seguito a nessuna delle sue minacce di cambiare tono nei rapporti con l’Arabia Saudita e, secondo un nuovo rapporto, non ha intenzione di imporre alcun costo al proprio governo.

Il Wall Street Journal ha riferito la scorsa settimana che l’amministrazione stava abbandonando le sue minacce contro il regno che aveva fatto in risposta al ruolo di Riyadh nel far passare il taglio della produzione di petrolio dell’OPEC+ in ottobre. La rabbia della Casa Bianca per il taglio si era già raffreddata poco dopo le elezioni di metà mandato, e da allora l’amministrazione è stata fin troppo pronta a soddisfare le richieste saudite.

L’amministrazione è arrivata al punto di fare pressioni contro una nuova risoluzione sui poteri di guerra dello Yemen, che avrebbe potuto forzare la fine del restante supporto dell’intelligence statunitense alla campagna del governo saudita. Come osserva il rapporto del Journal, l’amministrazione stava lavorando con i funzionari sauditi per sconfiggere la misura.

Sotto Biden, gli Stati Uniti non solo non usano la loro influenza per fare pressione sull’Arabia Saudita affinché cambi il suo comportamento, ma esercitano anche pressioni sui membri del Congresso per soddisfare i sauditi. Lungi dal “ricalibrare” il rapporto con l’Arabia Saudita, gli Stati Uniti cedono alle pressioni saudite e non fanno nulla per rispondere anche quando il loro governo agisce direttamente contro gli interessi statunitensi.

C’è stato un momento lo scorso autunno in cui sembrava che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman avesse finalmente inimicato Biden e i Democratici al Congresso una volta di troppo e potesse pagare un prezzo per questo. Il taglio della produzione contraddiceva direttamente un accordo segreto che gli Stati Uniti e i sauditi avevano stipulato all’inizio dell’anno, avvantaggiava la Russia ed è arrivato poco prima delle elezioni di medio termine, quindi sembrava progettato per far infuriare l’amministrazione e i suoi alleati.

Nonostante tutto ciò, l’amministrazione ha finito per prendere la via della minor resistenza e ha permesso all’Arabia Saudita di farla franca facendo quello che voleva. Biden aveva già segnalato con la sua visita della scorsa estate che il governo saudita poteva agire impunemente, e la scalata degli ultimi mesi ha confermato che gli Stati Uniti non penalizzeranno mai per nulla il loro cliente saudita.

Un avvertimento saudita opportunamente tempestivo di un attacco iraniano “imminente” a novembre ha portato a una maggiore cooperazione USA-Arabia Saudita nelle settimane successive alla disputa sul taglio della produzione. L’attacco non ha mai avuto luogo, ed è possibile che non ce ne sarebbe mai stato uno, ma l’avvertimento è servito a distrarre l’amministrazione dai suoi precedenti disaccordi con il governo saudita.

I funzionari dell’amministrazione ora si vantano che una dimostrazione di forza degli Stati Uniti nella regione abbia impedito l’attacco. Il rapporto cita Colin Kahl, sottosegretario alla Difesa per la politica, che afferma: “Pensiamo che la combinazione di quella rapida condivisione dell’intelligence e del riposizionamento [delle risorse militari] sia ciò che ha frenato gli iraniani”. Sebbene ciò sia possibile, un’altra spiegazione è che sia il governo saudita che quello statunitense hanno esagerato la potenziale minaccia all’Arabia Saudita per spostare l’attenzione dalla frattura nelle relazioni e verso l’Iran.

Aumentare la cooperazione militare con l’Arabia Saudita è esattamente la cosa sbagliata da fare per gli Stati Uniti, sia che l’obiettivo di tale cooperazione sia lo Yemen o l’Iran. Gli Stati Uniti dovrebbero cercare modi per ridurre e infine porre fine all’assistenza militare che forniscono ai sauditi, compresa la vendita di armi. Questo è importante per gli Stati Uniti in modo che non stiano più aiutando e incoraggiando i crimini sauditi, ma è anche essenziale per correggere l’eccessivo investimento statunitense di risorse in Medio Oriente. Gli Stati Uniti non dovrebbero intraprendere i “nuovi progetti militari e di intelligence” menzionati nel rapporto, ma dovrebbero invece ridurre il loro coinvolgimento militare nella regione.

Sfortunatamente, il governo saudita può essere certo di non avere nulla da temere dal Congresso o dall’amministrazione Biden. Qualunque cosa si possa dire a Washington contro i molti abusi e crimini di guerra del governo saudita, non ci sono mai conseguenze pratiche. Mohammed bin Salman ha imparato nel corso delle amministrazioni Trump e Biden che può resistere a qualsiasi contraccolpo perché può contare sull’affidabile sostegno degli Stati Uniti, non importa quanti dissidenti uccida e quanti civili le sue forze e i suoi delegati uccidano nello Yemen .

Vuote minacce di punizione hanno solo reso il principe ereditario ancora più arrogante e sprezzante nei confronti degli Stati Uniti poiché i nostri funzionari si affrettano a “rassicurarlo” ogni volta che mina gli interessi americani. È probabile che questo renderà il principe ereditario più spericolato in futuro e diventerà ancora più difficile tenere a freno i suoi abusi. Gli Stati Uniti affrontano una leadership saudita sempre più pericolosa e repressiva che crede di poter ignorare le richieste di Washington pur ottenendo un sostegno riflessivo.

L’Arabia Saudita è un esempio principale di come l’abilitazione degli Stati Uniti produca comportamenti peggiori e più destabilizzanti. Barry Posen ha definito questa “guida spericolata”: i clienti sono così sicuri del sostegno degli Stati Uniti che agiscono in modo irresponsabile e pericoloso supponendo che gli Stati Uniti li salveranno e li proteggeranno dalle conseguenze delle loro azioni. Pochi clienti hanno dimostrato di essere conducenti peggiori dei sauditi.

Come ha spiegato Posen nel suo libro Restraint, “Sicuri nella consapevolezza che gli Stati Uniti fungeranno da prestatore militare di ultima istanza, investono in politiche che si ripercuotono sullo svantaggio politico se gli Stati Uniti, il che può alla fine precipitare in un vero e proprio costi.” La relazione unilaterale USA-Arabia Saudita non solo imbroglia gli interessi americani, ma mette anche la regione circostante in maggiore pericolo poiché il governo saudita è incoraggiato ad agire in modo più aggressivo.

Il trattamento favorevole accordato all’Arabia Saudita potrebbe avere più senso se lo stato cliente che gli Stati Uniti accolgono e assecondano in questo modo fosse affidabile e utile per promuovere gli interessi americani, ma il governo saudita non è nessuna di queste cose. L’Arabia Saudita dipende dalla sicurezza e una responsabilità, e la guerra che il loro governo ha condotto per quasi otto anni contro lo Yemen è stata una vergogna destabilizzante che coinvolge gli Stati Uniti nei loro crimini.

La relazione è diventata quasi interamente un affare a senso unico in cui il cliente si aspetta e richiede protezione, armi e supporto e gli Stati Uniti forniscono automaticamente tutto senza ricevere nulla in cambio. La relazione tra Stati Uniti e Arabia Saudita è effettivamente transazionale, ma in queste transazioni gli Stati Uniti sono sempre lasciati a mani vuote e gravati da ulteriori impegni. Una transazione in cui solo una parte trae vantaggio è solitamente chiamata truffa, ed è così che dovrebbe essere vista la relazione con Riyadh.

Nessuno si aspettava che Biden rendesse l’Arabia Saudita uno stato “paria”, ma la sua determinazione a trattare le relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita come se fossero affari normali è stato uno dei più grandi errori che ha commesso negli ultimi due anni. Si fa beffe della retorica della democrazia e dei diritti umani di Biden, ed è anche un grave disservizio per gli interessi degli Stati Uniti. L’amministrazione Biden rimpiangerà la sua preferenza per il “ritorno alle origini” in Medio Oriente mentre il governo saudita continua ad approfittare del loro atteggiamento troppo indulgente.