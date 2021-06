Sempre più società direttamente impegnate nella produzione e coltivazione di cannabis stanno acquistando o cercando di acquistare proprietà immobiliari a New York, che -di fatto- sta diventando il principale punto di riferimento del settore a livello statunitense ma anche mondiale. Non c’è da meravigliarsi se le persone vogliono entrare nel settore, data la posizione di New York City come centro finanziario e commerciale della Nazione. Inoltre, MJBizDaily prevede che un mercato per adulti a New York genererà 2,3 miliardi di dollari di vendite annuali entro il quarto anno completo. Il Texas ha approvato il Compassionate-Use Act nel 2015, che ha consentito il primo uso legale di prodotti a base di cannabis a basso contenuto di THC nello stato. Il programma è stato molto restrittivo, consentendo solo l’uso di preparati di cannabidiolo (CBD) contenenti non più dello 0,5% di tetraidrocannabinolo (THC). In origine, il programma di uso compassionevole si applicava solo ai pazienti con epilessia intrattabile. Due uomini d’affari condannati per aver commesso frode bancaria in relazione a pagamenti effettuati al gigante californiano delle consegne di marijuana Eaze sono stati condannati al carcere da un giudice distrettuale di New York.

Stati Uniti

New York la nuova Mecca della coltivazione di cannabis

Grandi Marchi che operano nel settore della cannabis, sviluppatori di programmi di coltivazione, procacciatori di affari immobiliari, tutti a caccia di immobili per la vendita di cannabis per uso adulto

Con la cannabis per uso adulto recentemente legale a New York, imprenditori e sviluppatori in cerca di proprietà immobiliari stanno raccogliendo di tutto, da un ex sito carcerario alle serre – e ci sono persino piani per un tentacolare “campus della cannabis”.

Non c’è da meravigliarsi se le persone vogliono entrare nel settore, data la posizione di New York City come centro finanziario e commerciale della Nazione.

Inoltre, MJBizDaily prevede che un mercato per adulti a New York genererà 2,3 miliardi di dollari di vendite annuali entro il quarto anno completo.

Le vendite ricreative dovrebbero iniziare il prossimo anno.

In risposta, le aziende che già operano nel settore della marijuana medica di New York -molte delle quali Operatori MultiStatali (MSO)- hanno esplorato luoghi e persino acquistato strutture in previsione di espandersi nel mercato dell’uso per adulti.

«Ci sono molti MSO che cercano di divorare immobili e di mettersi in posizione in modo che siano pronti a partire», ha affermato Gregory Tannor, amministratore delegato esecutivo e preside della società immobiliare con sede a New York Lee & Associates.

«Le MSO sono in un’ottima posizione per via delle cure mediche e per i soldi che hanno. Possono bloccare la proprietà immobiliare con una tassa di blocco o iniziando a pagare l’affitto».

Alcuni stanno anche costruendo strutture esistenti.

Secondo il Middletown Times Herald-Record, l’operatore multistato con sede a Chicago PharmaCann prevede di espandere il suo stabilimento di produzione MMJ di 180.000 piedi quadrati a Hamptonburgh di altri 75.000 piedi quadrati di spazio in crescita. Il cartellino del prezzo ha raggiunto i 40 milioni di dollari.

PharmaCann è uno dei 10 operatori medici di New York.

Se New York segue l’esempio di altri stati che richiedono alle aziende di cannabis di avere immobili garantiti prima di rilasciare licenze, gli operatori dovranno avere lettere di intenti, una bozza di contratto di locazione o la proprietà della proprietà.

Tannor ha affermato che il prezzo degli immobili non è cambiato dalla legalizzazione della cannabis per uso adulto, ma i proprietari stanno iniziando a capire quanto possono pagare le aziende di marijuana.

Anche se il mercato immobiliare al dettaglio è diminuito durante la pandemia, i proprietari non sono disperati e non stanno negoziando sul prezzo.

La prigione ha un nuovo uso

Green Thumb Industries, un’altra MSO con sede a Chicago, ha ricevuto incentivi finanziari per costruire un impianto di coltivazione e lavorazione da 50 milioni di dollari in un’ex prigione a Warwick, New York, che creerà circa 125 posti di lavoro a tempo pieno.

Gli incentivi includono un’esenzione dall’imposta sulle vendite e sull’uso e una riduzione della tassa di proprietà di 15 anni.

Un comunicato stampa ha rilevato che Green Thumb prevede di acquistare i restanti otto lotti disponibili – circa 40 acri – presso il Warwick Valley Office & Technology Corporate Park, come viene chiamato lo sviluppo.

«Piantare una bandiera in un’ex prigione federale che un tempo incarcerava persone per cannabis e che ora impiegherà persone per coltivare cannabis è un altro esempio della natura a tutto tondo di questo settore», ha dichiarato il fondatore e CEO di Green Thumb Ben Kovler.

A South Buffalo, New York, lo sviluppatore Zephyr Partners sta progettando un “campus della cannabis” che coprirà più di 70 acri e dovrebbe portare fino a 1.000 posti di lavoro in città.

La MSO Columbia Care, con sede a New York, ha recentemente pagato alla Van de Wetering Greenhouses 42,5 milioni di dollari in contanti e azioni per un sito di coltivazione di 34 acri nella parte orientale di Long Island.

La proprietà ha circa 740.000 piedi quadrati di spazio serra operativo e 200.000 piedi quadrati di capacità di coltivazione che verranno utilizzati per coltivare cannabis per i dispensari e i canali di distribuzione di New York dell’azienda.

L’attività esistente, che prevede la coltivazione di fiori ornamentali, continuerà a funzionare man mano che si ridimensiona. Columbia Care sarà in grado di crescere man mano che lo spazio diventa disponibile.

Un gioco da ragazzi

«È una grande transazione ma è un gioco da ragazzi», ha affermato Adam Goers, vicepresidente senior degli affari aziendali per Columbia Care. «Ricreare questa risorsa sarebbe stato un super-intensivo di tempo e un super-capitale».

Il primo raccolto della società dalla proprietà, previsto nel quarto trimestre del 2021, sarà venduto alle aziende del programma statale di marijuana medica.

Si prevede che l’aggiunta dell’uso degli adulti al programma di marijuana di New York raddoppierà almeno il numero di persone che diventano pazienti con MMJ, ha affermato Goers, aggiungendo che Columbia Care parteciperà al mercato dell’uso degli adulti non appena sarà aperto.

Il disegno di legge che ha portato al mercato legale della cannabis per uso adulto di New York ha anche consentito di fumare l’intero fiore nel programma medico.

«Con l’inizio delle vendite di fiori interi e le vendite per adulti a circa 18 mesi di distanza, questo sarà un enorme vantaggio per le vendite di cannabis nel frattempo», ha affermato Goers.

«Basta guardare a posti come la Florida e la Pennsylvania: quando hanno introdotto il fiore intero fumabile, le loro vendite sono più che raddoppiate nei successivi sei mesi e, allo stesso tempo, sono stati registrati più pazienti, quindi il mercato è cresciuto ancora di più».

Oltre a rifornire i quattro dispensari medici della Columbia Care a New York, l’impianto di coltivazione fornirà marijuana ai nuovi rivenditori ricreativi che stanno appena decollando, ha affermato Goers.

«Quando queste regole verranno fuori, Columbia Care sarà in una buona posizione con una serra già sviluppata per trarne vantaggio», ha aggiunto Goers.

«Ci offre molte possibilità per essere anche una risorsa pronta per i richiedenti di equità sociale che costituiranno una componente enorme delle licenze di New York. Equità sociale I newyorkesi non hanno pratiche di coltivazione su larga scala per far funzionare quelle persone».

Columbia Care prevede di aggiungere prodotti per uso adulto a tre dei suoi quattro dispensari esistenti e di aprire altre quattro sedi per servire i pazienti medici.

Mentre Columbia Care sta esplorando la città per immobili in comunità svantaggiate, non si è impegnata in alcuna vendita o locazione, ha detto Goers.

«È un lungo processo per sapere cosa c’è nel mercato“, ha detto. «Fino a quando i regolamenti non saranno finalizzati, una società prudente non prenderà decisioni super-speculative».

Le regole: work in progress

Mentre molti stati richiedono alle aziende di cannabis di proteggere i loro beni immobili in anticipo prima di concedere una licenza, New York non ha ancora determinato se seguirà l’esempio.

I dirigenti dell’industria della cannabis di New York vorrebbero che lo Stato rinunciasse a tale requisito.

«Se non hai bisogno di immobili, ciò consentirà condizioni di parità“, ha detto Goers. «Se è necessario un immobile, i prezzi diventano super esorbitanti».

I frequentatori hanno detto che caratterizzerebbe il mercato immobiliare come in continua evoluzione. A causa dei posti vacanti risultanti dal COVID-19, l’inventario è più alto del solito, ma non ha ancora fatto molto per aprire la disponibilità per la vendita al dettaglio conforme alla cannabis.

«I proprietari che hanno proprietà immobiliari conformi si stanno aggrappando ad esso o, per lo meno, si assicurano di ottenere un grande premio ora per andare con un uso non cannabico perché sperano di avere un potenziale guadagno inaspettato in futuro», ha detto Goers.

«Le sedi dei tendoni in città sono particolarmente fiduciose di poter installare un dispensario di cannabis ad un certo punto».

Anche se mancano ancora mesi all’apertura di negozi al dettaglio per l’acquisto di cannabis ricreativa, non è troppo presto per gli imprenditori che vogliono entrare nel settore per iniziare a cercare immobili, soprattutto perché lo stato potrebbe richiedere agli imprenditori di assicurarsi immobili in anticipo.

«È la sfida n. 1 per entrare nello spazio della cannabis», ha affermato Ryan George, fondatore di 420 Property, un mercato immobiliare di cannabis con sede a Sacramento, in California.

«Devi avere una posizione protetta da un’opzione di locazione o un’opzione per l’acquisto o un contratto di locazione eseguito prima ancora di richiedere la licenza. Non sono sicuro che New York andrà in quel modo, ma quasi tutti gli stati del paese lo fanno».

Non è solo New York a registrare un aumento della domanda di magazzini, terreni e vetrine che possono essere utilizzati per le attività commerciali di marijuana, secondo un nuovo rapporto della National Association of Realtors (NAR).

E non tutti i proprietari sono a proprio agio con il leasing alle aziende di cannabis, il che sta alimentando un aumento delle aziende di cannabis che preferiscono l’acquisto di immobili rispetto al leasing.

«Molti gestori di proprietà affitteranno a società di marijuana, ma circa l’80% non affitterà ad attività legate alla marijuana», ha affermato Jessica Lautz, presidente di demografia e approfondimenti comportamentali per NAR.

Stati Uniti

Texas: esteso il programma della Cannabis medica

Il programma di uso compassionevole del Texas per la cannabis medica è destinato a diventare (solo un po’) più compassionevole, con le modifiche firmate in legge dal governatore dello Stato questa settimana.

Il Texas ha approvato il Compassionate-Use Act nel 2015, che ha consentito il primo uso legale di prodotti a base di cannabis a basso contenuto di THC nello stato. Il programma è stato molto restrittivo, consentendo solo l’uso di preparati di cannabidiolo (CBD) contenenti non più dello 0,5% di tetraidrocannabinolo (THC). In origine, il programma di uso compassionevole si applicava solo ai pazienti con epilessia intrattabile.

Ma nel 2019 è entrato in vigore l’HB 3703; ampliando in qualche modo il programma per includere pazienti con diagnosi di disturbi convulsivi, spasticità da SM, sclerosi laterale amiotrofica, autismo, cancro terminale o una malattia neurodegenerativa incurabile.

Martedì scorso, il Governatore Greg Abbott ha firmato l’House Bill 1535, ampliando ulteriormente il programma. HB 1535, che entrerà in vigore da settembre, consentirà anche ai pazienti con PTSD e tutti i tipi di cancro, non solo terminali, di qualificarsi. Inoltre, aumenta anche la soglia di THC dallo 0,5 all’1%.

Sebbene la firma del governatore non sia stata accompagnata da alcuna fanfara, la scorsa settimana il governatore Abbott ha segnalato il suo sostegno al disegno di legge, twittando:

«I veterani potrebbero qualificarsi per la marijuana medica in base alla nuova legge. Lo firmerò».

Il disegno di legge copre anche l’istituzione di comitati di revisione istituzionali per uso compassionevole che valuteranno e approveranno i programmi di ricerca proposti per studiare l’uso medico della cannabis a basso contenuto di THC.

HB 1535 ha avuto un viaggio piuttosto lungo, essendo stato depositato nel marzo dello scorso anno.

Ulteriori informazioni sul programma di uso compassionevole del Texas, che non è stato aggiornato per tenere conto dell’HB 1535 poiché non entrerà in vigore fino a settembre, possono essere trovate qui.

Un database che elenca i medici registrati per prescrivere cannabis a basso contenuto di THC è disponibile qui. I medici che desiderano prescrivere la cannabis devono registrarsi presso lo stato e avere certificazioni di commissione in una specialità medica pertinente al trattamento delle condizioni di ciascun paziente o da una commissione di specializzazione approvata.

I pazienti del Texas sono tenuti ad acquistare prodotti a base di cannabis a basso contenuto di THC da un’organizzazione di distribuzione autorizzata e la cannabis fumabile non è consentita nell’ambito del programma. Solo 3 organizzazioni di distribuzione sono state rilasciate licenze nello Stato di Lone Star: Fluent, Compassionate Cultivation e Goodblend; tutti titolari di licenze dal 2017.

Stati Uniti

Due condannati per frode bancaria in materia di cannabis a due anni di prigione

Due uomini d’affari condannati per aver commesso frode bancaria in relazione a pagamenti effettuati al gigante californiano delle consegne di marijuana Eaze sono stati condannati al carcere da un giudice distrettuale di New York.

Secondo Law360, Hamid Akhavan e Ruben Weigand sono stati condannati rispettivamente a 30 mesi e 15 mesi di carcere per aver indotto le banche a elaborare più di 150 milioni di dollari in pagamenti con carta di credito per Eaze.

Come parte della sentenza, ad Akhavan è stato ordinato di consegnare $17 milioni e una multa di $100.000. Weigand è stato multato di $50.000 e ha accettato di rinunciare a $300.000.

Le condanne erano molto al di sotto di quanto raccomandato dai pubblici ministeri federali al giudice che sovrintendeva al caso.

Le linee guida dei servizi di libertà vigilata e preprocessuale degli Stati Uniti suggerivano l’ergastolo per Akhavan e una pena detentiva da 19 anni e mezzo a 24 anni e mezzo per Weigand, secondo Law360 ma i pubblici ministeri hanno chiesto condanne inferiori.

Akhavan e Weigand hanno orchestrato la frode dal 2016 al 2019 per conto di Eaze mascherando le accuse alle banche sotto forma di siti Web falsi e società fittizie.

L’ex CEO di Eaze James Patterson si è dichiarato colpevole di un conteggio di cospirazione per commettere frode bancaria nel caso all’inizio di quest’anno.

Ma Eaze non è stato accusato o ritenuto colpevole durante le indagini.

Stati Uniti

I dipendenti di un laboratorio per test votano per aderire al sindacato UFCW

Un laboratorio di analisi della marijuana di Santa Rosa è diventato il primo in California a unirsi alle fila dei lavoratori sindacalizzati dopo che i dipendenti hanno votato all’unanimità per essere rappresentati dalla United Food and Commercial Workers(UFCW).

Secondo un comunicato stampa, i dipendenti di Sonoma Lab Works hanno sostenuto con tutto il cuore la mossa di sindacalizzazione e il laboratorio sarà affiliato con UFCW Local 5.

«Mentre molti dipendenti dei dispensari di cannabis si sono sindacalizzati in tutta la California, Sonoma Lab Works è il primo laboratorio di test a sindacalizzare», ha affermato nel comunicato l’amministratore delegato del laboratorio, Darius Anderson.

La mossa segna una leggera espansione per l’UFCW, che si era concentrato quasi esclusivamente sul reclutamento di lavoratori nei negozi di marijuana al dettaglio e nei dispensari dell’industria della cannabis negli Stati Uniti a livello nazionale, sebbene almeno una struttura di coltivazione dell’Illinois si fosse unita all’UFCW.

La mossa dell’UFCW nello spazio dei test potrebbe segnalare che una spinta sindacale più ampia è all’orizzonte.

La sindacalizzazione in generale è in aumento a livello nazionale da alcuni anni nello spazio della marijuana e sia l’UFCW che i Teamsters hanno ottenuto più vittorie in vari stati con aziende di cannabis in cui i dipendenti hanno votato per sindacalizzare.

Stati Uniti

I Marchi della cannabis Tilt e Ayr pagano circa 300.000 dollari ciascuna alla Commissione di Controllo del Massachusetts

Le società di marijuana Tilt Holdings e una sussidiaria di AyrWellness stanno pagando rispettivamente $275.000 e $295.000 alla Commissione di controllo della cannabis del Massachusetts (CCC) per risolvere accuse separate di infrazioni normative.

Entrambi gli accordi sono stati approvati il ​​17 giugno, secondo quanto riportato dal sito di notizie legali Law360.

L’accordo di Tilt riguardava le accuse secondo cui l’ex genitore della società, Sea Hunter Therapeutics, ha utilizzato filiali per controllare cinque centri di trattamento della marijuana medica quando è stato autorizzato a controllarne solo tre, tra il 2016 e il 2018.

Tilt, con sede a Phoenix, ha ammesso la responsabilità dell’illecito, secondo Law360.

L’amministratore delegato di Tilt, Gary Santo, ha dichiarato in un comunicato stampa che la fine dell’indagine «segna una importante pagina girata per Tilt“.

«Alla luce delle decisioni del CCC, Tilt è ora in grado di completare il processo di licenza e aumentare la propria presenza al dettaglio in Massachusetts con l’apertura di due ulteriori dispensari a Cambridge e Brockton a seguito dell’ispezione finale e dell’approvazione da parte della Commissione», si legge nel comunicato.

Secondo Law360, la controllata di Ayr nel Massachusetts, con sede a Toronto, Sira Naturals, avrebbe consentito a un servizio di consegna senza licenza chiamato Stalk & Beans di consegnare prodotti a base di cannabis per aziende non affiliate sotto la licenza di Sira.

Oltre alla multa di $295.000, una delle licenze del Massachusetts di Sira Naturals è soggetta a un periodo di prova di un anno.

Ayr ha dichiarato in un comunicato stampa che Sira non ha ammesso alcuna violazione normativa in relazione all’accordo e che «apprezza gli importanti chiarimenti che l’accordo fornisce».

Stati Uniti

Marchi del settore della coltivazione idroponica acquistano business per i nutrienti per 161 milioni di dollari

La società di forniture e attrezzature per l’idroponica di marijuana Hydrofarm Holdings Group ha raggiunto un accordo per acquisire nutrienti organici e coltivare la società di media Aurora Innovations per $161 milioni.

Questa segna la terza acquisizione di Hydrofarm quest’anno.

La società ausiliaria della cannabis con sede a Fairless, in Pennsylvania, ha dichiarato in un comunicato stampa che finanzierà l’accordo utilizzando una combinazione di contanti e circa 26 milioni di dollari in azioni.

Insieme ad Aurora Innovations, l’acquisizione include Aurora International e Gotham Properties, tutte con sede a Eugene, in Oregon. Le aziende producono e forniscono prodotti idroponici organici, inclusi substrati di coltivazione e sostanze nutritive.

Hydrofarm ha affermato che Aurora potrebbe generare circa 60 milioni di dollari di vendite nette nel 2021.

L’acquisizione espande il crescente portafoglio di nutrienti e terreni di coltivazione di Hydrofarm, incluso il suo primo marchio di nutrienti e suolo organici.

Hydrofarm acquisisce anche capacità di produzione e distribuzione nazionali su entrambe le coste degli Stati Uniti insieme a un’operazione di raccolta del muschio di torba in Canada.

«Il pionieristico lavoro di laboratorio di ricerca e sviluppo di Aurora sulla nutrizione delle piante negli ultimi 10 anni e più ha portato allo sviluppo di prodotti innovativi che migliorano i raccolti per i coltivatori, mentre contemporaneamente fanno avanzare la scienza in modo significativo», ha affermato Bill Toler, presidente e CEO di Hydrofarm. nel comunicato stampa.

Le azioni di Hydrofarm vengono scambiate come HYFM sulla borsa del Nasdaq.

Stati Uniti

Altri lavoratori e addetti alla lavorazione della cannabis votano per unirsi ai sindacati in Illinois

Diverse strutture di marijuana con sede nell’Illinois hanno scelto di sindacalizzarsi a seguito dei voti dei dipendenti, hanno annunciato sia i sindacati Teamsters che i sindacati United Foodand Commercial Workers.

Giovedì, i dipendenti del dispensario di Sunnyside a Champaign, nell’Illinois, hanno votato per unirsi all’UFCW Local 881, secondo un comunicato stampa.

Sunnyside segna il terzo impianto di marijuana di proprietà di Cresco Labs in cui i dipendenti hanno votato per il sindacato, dopo il negozio Sunnyside dell’azienda a Lakeview e in un impianto di coltivazione a Joliet.

L’UFCW Local 881 ha anche notato nel suo rilascio che anche un paio di altri negozi di marijuana dell’Illinois, Windy City Cannabisin Weed Street e Ascend nel centro di Springfield, hanno votato di recente per aderire al sindacato.

Venerdì, i lavoratori della Modern Cannabis nel quartiere di Logan Square a Chicago hanno votato per unirsi ai Teamsters, secondo un comunicato stampa.

Questo segna il secondo negozio di proprietà di Modern Cannabisnella Windy City a sindacalizzare proprio questo mese, dopo che anche i dipendenti della sede di River North dell’azienda hanno votato per aderire al sindacato.

Le vittorie della sindacalizzazione arrivano quando il lavoro organizzato sta facendo sempre più strada tra i lavoratori della cannabis a livello nazionale.

Stati Uniti

Ordinanza sull’uso adulto della marijuana a Detroit ritenuta dal giudice incostituzionale

Un giudice ha sospeso un’ordinanza a Detroit che avrebbe dato la preferenza ai residenti di lungo periodo che richiedevano licenze commerciali di marijuana per uso adulto.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Bernard Friedman giovedì ha emesso un’ingiunzione che interromperà temporaneamente l’elaborazione delle domande di cannabis ricreativa in città, secondo il Detroit Free Press.

L’ordinanza, come scritto, «offre un vantaggio ingiusto, irrazionale e probabilmente incostituzionale ai residenti a lungo termine di Detroit rispetto a tutti gli altri richiedenti», ha scritto Friedman in un parere.

La città intendeva rilasciare fino a 75 licenze al dettaglio, 35 permessi per lounge di consumo e 35 licenze per microimprese, con almeno il 50% delle licenze destinate ai cosiddetti residenti “Detroit Legacy”.

Coloro che hanno vissuto in città 10-14 anni negli ultimi 30, devono soddisfare condizioni aggiuntive, incluso il non avere precedenti condanne per marijuana o un genitore con precedenti.

L’azione del giudice è in risposta a una causa intentata da Crystal Lowe, che voleva richiedere una licenza al dettaglio per uso adulto ma non ha soddisfatto i requisiti dell’ordinanza, anche se ha vissuto a Detroit 11 anni negli ultimi 30.

Secondo l’Associated Press, Friedman ha affermato che «mentre non esiste il diritto di ottenere una licenza commerciale nello stato del Michigan, esiste il diritto di essere preso in considerazione per tale licenza in modo equo, ragionevole e non discriminatorio». Il giudice ha citato una decisione del 1984, ha riferito l’AP.

I funzionari di Detroit hanno dichiarato alla Free Press che la città «riesaminerà la decisione e svilupperà un piano rivisto per affrontare le preoccupazioni sollevate nel parere».