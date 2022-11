USA 2024: Trump contro DeSantis?

Mentre la polvere delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti inizia a depositarsi, l‘attenzione si sposta sulla tensione che si sta preparando all’interno del GOP.

L’ex Presidente Donald Trump sembra pronto ad annunciare la sua candidatura presidenziale per il 2024 e molti si aspettano che il governatore della Florida Ron DeSantis lanci il suo cappello sul ring. Trump sta scoraggiando pubblicamente DeSantis dal correre, persino minacciandolo.

Con l’inizio della corsa per il 2024, abbiamo chiesto al principale analista politico statunitense di Eurasia Group, Jon Lieber, le sue opinioni sulla faida DeSantis-Trump e sulla probabile nomination per le presidenziali del 2024.

Credi che sia Trump che DeSantis correranno per il 2024? Quando lanceranno i loro cappelli sul ring?

Sì. Trump ha accennato al fatto che la prossima settimana farà una grande manifestazione, ma penso che il ballottaggio in Georgia lo complichi. Ha l’opportunità di prendersi il merito di una vittoria, ma corre anche il rischio negativo di prendersi la colpa per una sconfitta. Penso che sia una mossa piuttosto rischiosa per lui continuare a portare avanti questo piano. Potrebbe finire per ritardare, ma sarei scioccato se arrivassimo alla vigilia di Natale e non avesse trovato un modo per attirare tutta l’attenzione su di lui annunciando.

Se Trump si avvia ma DeSantis attende fino a dopo la prossima sessione legislativa, ciò darebbe a Trump il sopravvento?

No, è una formalità. Tutti sanno che lo sta facendo. Il fatto è che Trump e DeSantis, anche se potrebbero dover giocare nello stesso pool di elettori per vincere la nomination, non giocheranno nello stesso pool di donatori. L’intera operazione per fare soldi di Trump sono i piccoli donatori che riceve online e poi un paio di grandi benefattori. DeSantis trarrà un enorme cambiamento dai donatori repubblicani anti-Trump, disperati, alla ricerca di un partito guidato da qualcuno diverso da Trump.

Come cambierebbe il GOP sotto DeSantis?

Il Partito Repubblicano vuole essere una coalizione conservatrice multietnica e populista, quindi a favore della sicurezza dei confini, contro il commercio, contro le grandi imprese, contro il risveglio, pro-vita. Quindi tutti i temi simili che stai vedendo in questo momento, senza tutto il caos che Trump porta.

Come definiresti il match tra DeSantis e Trump?

Trump si è dimostrato abbastanza bravo a distruggere i suoi avversari. DeSantis non ha ancora affrontato quel guanto di sfida. Nel 2016, Trump è uscito dal nulla per umiliare Jeb Bush, Marco Rubio e Ted Cruz, e tutte le altre persone che correvano, dicendo cose cattive, a volte false, a volte vere. DeSantis dovrà affrontarlo. Questo è il rischio più grande per lui.

I repubblicani incolpano Trump e cosa ne pensi del ‘New York Post‘ che paragona Trump a Humpty Dumpty?

Trump viene incolpato al 100% per questo. I suoi candidati hanno ottenuto risultati orribili alle elezioni in tutto lo Stato in Pennsylvania, Michigan, Minnesota, Wisconsin e TBD Arizona. Per quanto riguarda Murdoch, il suo impero si è rivoltato contro Trump e ha preso una sorta di decisione consapevole di rivoltarsi contro di lui negli ultimi sei mesi. Penso che rifletta una sorta di visione ampiamente condivisa tra l’élite repubblicana secondo cui attaccare il tuo vagone al treno Trump nel 2024 è un errore.

Pensi che DeSantis abbia il carisma necessario per un’offerta presidenziale?

Ron DeSantis è un attore politico estremamente talentuoso. Non mi aspetto che attirerà molti elettori democratici incrociati, ma penso che quando vinci la Florida di 20 punti percentuali, non lo fai solo con i repubblicani. Quindi penso che stia chiaramente facendo qualcosa di giusto. Penso che sarà un formidabile candidato alla presidenza se dovesse candidarsi -e la più grande minaccia per lui di diventare presidente nel 2024 è probabilmente la minaccia che Trump si candidi come indipendente e tagli il 30% della base di voto repubblicana alle elezioni generali.

Il rischio nel ’24 per i repubblicani è che Trump perda le primarie e poi si prenda la palla e torni a casa perché ha bisogno di portare avanti il suo genere di operazione politica per fare soldi. Ha bisogno di essere sotto i riflettori, e questo significa candidarsi come candidato politico in modo da poter fare il tipo di raccolta fondi da piccoli dollari in cui è bravo. Quindi il rischio per la corsa di DeSantis, il rischio più grande per il Partito Repubblicano nel 2024, è che Trump perda alle primarie, corra come indipendente e divida il voto repubblicano in generale, dando l’elezione ai Democratici indipendentemente dallo Stato dell’economia.

Biden sta dicendo che ha intenzione di correre. Come guardano i democratici al 2024?

Gli indipendenti hanno rotto per i Democratici questo ciclo elettorale. Hanno rotto con forza per i Democratici negli Stati chiave in cui i repubblicani MAGA erano in corsa. I referendum sull’aborto hanno vinto praticamente ovunque. I referendum a favore dell’accesso hanno vinto praticamente ovunque si trovassero sulla scheda elettorale. I Democratici del Michigan hanno avuto una serata molto forte, hanno avuto una governatrice pro-choice, pro-access, donna in cima alla lista e un referendum elettorale pro-access, e hanno passato un’ottima serata.

I Democratici hanno passato davvero una buona notte in tutto il Midwest, il che penso mostri un percorso da seguire per i Democratici nel 2024. Alcuni di questi governatori del Midwest potrebbero essere candidati validi se Joe Biden decidesse di non candidarsi. Biden deve fare una scelta sulla sua età. Questo Midterm gli dà anche l’opportunità di dimettersi con grazia.

Quali democratici credi potrebbero diventare validi candidati nel 2024?

Sicuramente il governatore del Michigan, Gretchen Whitmer, e il governatore della California, Gavin Newsom. Whitmer e DeSantis hanno trascorso le due migliori serate martedì. Penso che il governatore della Carolina del Nord, Roy Cooper, probabilmente gareggerà. Qualcuno come il governatore del Colorado, Jared Polis, potrebbe essere un candidato. Quindi penso che i Democratici abbiano davvero una buona panchina.

E l’offerta GOP?

Penso che sarà DeSantis. DeSantis ha il vantaggio di raccogliere molti repubblicani anti-Trump che stanno cercando di consolidare rapidamente il campo, e penso che sarà difficile per persone come Mike Pompeo o Mike Pence raccogliere abbastanza soldi per essere competitivi se DeSantis decide entrare in gara.