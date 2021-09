Siamo fiduciosi e mettiamo in campo tutte le nostre risorse per combattere il cancro. E ci sono opportunità strutturali e risorse economiche. Solitamente si incomincia con le statistiche della mortalità e della incidenza dei tumori in Italia; invece, invertiamo la consuetudine ed evidenziamo la sopravvivenza dopo la diagnosi del tumore che dipende dalla diagnosi precoce e dalla terapia che sta facendo passi positivi e importanti.

La sopravvivenza media a 5 anni dalla diagnosi di un tumore maligno è del 54% per gli uomini e del 63% per le donne. La sopravvivenza è in aumento e, in alcuni tumori, i dati sono confortanti: 87% per il tumore del seno e 92% per quello della prostata. E’ vero che è la seconda causa di morte (29%), ma è confortante sapere che le prospettive di sopravvivenza (per alcuni tumori quali: testicolo, tiroide, melanoma, linfomi di Hodgin ed anche colon-retto) sono vicine a quelle della popolazione senza neoplasia.Siamo simili ai dati rilevati nei Paesi del Nord Europa, Stati Uniti ed Australia.

Purtroppo, il carcinoma alla mammella è in crescita (circa il 15% di tutte le nuove diagnosi) seguito dal colon retto e dal carcinoma al polmone che ha avuto 3,5% di incremento annuo per le donne. Colpevole: ancora una volta il fumo.

Il trend in crescita della patologia oncologica (aggravata dalla sindemia del Covid-19) chiede all’Italia di cogliere l’opportunità del progetto di salute del PNRR (circa 20 miliardi di euro prevalentemente su due componenti: circa 12 miliardi per l’assistenza di prossimità, domiciliare e telemedicina; circa 8 miliardi per l’innovazione, ricerca e digitalizzazione) e del ‘Piano europeo di lotta contro il cancro’ (approvato nel mese di marzo 2021 con uno stanziamento di 4 miliardi di euro). Non si è dato risalto al Piano perché il COVID ha avuto la prevalenza mediatica; è, invece, una grande opportunità di sviluppo di azione contro il cancro e di welfare.

I quattro ambiti fondamentali del piano sono: prevenzione, individuazione precoce, diagnosi e trattamento, qualità della vita dei pazienti oncologici e dei sopravvissuti alla malattia. Mi focalizzo su quest’ultimo intervento per sottolineare che questa attività attiene prevalentemente al sistema istituzionale (regioni,comuni,strutture sanitarie ecc.) che dovrebbe trovare e ricevere i fondi e le risorse organizzative anche dal programma EU4Health.

Migliorare la vita dei pazienti oncologici consiste, concretamente, nel dotarli di una smart card in cui si riassume la storia clinica e gestire le cure creando le condizioni facilitanti (orari, mobilità, supporto ed accompagnamento nella vita quotidiana). Ed inoltre la consulenza per superare gli ostacoli del rientro lavorativo post diagnosi e post cura, l’accompagnamento operativo e professionale per l’accesso finanziario che spesso è un trattamento iniquo e vengono richiesti premi assicurativi proibitivi.

E’ altrettanto importante superare la ‘financial toxicity’ ed evitare di cadere nell’usura. Organizzare l’assistenza di sollievo informale e formale per i pazienti oncologici che hanno difficoltà a conciliare il lavoro e le attività di assistenza, la perdita del reddito corrente a causa della riduzione della riduzione dell’orario di lavoro e le ripercussioni sulle prospettive pensionistiche.

Sviluppare azioni per diminuire le disuguaglianze di fronte al cancro non solo economicamente, ma anche come capacità di gestione della telemedicina e del monitoraggio a distanza (si veda per esempio il rapporto fra immunodepressi e COVID-19).

Ma chi fa che cosa e chi gestirà il cancro che riguarda tutti, direttamente o indirettamente?L’impatto economico complessivo del cancro è stimato in circa 100 miliardi di euro ogni anno. Il COVID e l’interruzione delle azioni di prevenzione e di trattamento, fanno presagire un incremento del numero dei casi.

Il ‘Piano europeo di lotta contro il cancro’ accende alcune ‘iniziative faro’: costituzione di un centro europeo di conoscenze sul cancro sfruttando al meglio i dati e sviluppando l’IA (Intelligenza Artificiale), compilare un ‘atlante’ dell’UE di immagini relative al cancro, specificatamente debellare il carcinoma della cervice uterina e altri tumori causati dal papilloma virus tramite la copertura al 90% della popolazione bersaglio. Ed inoltre il collegamento fra i vari centri oncologici europei per lo scambio di dati e modelli di intervento, sviluppare contemporaneamente il progetto di genomica per la salute pubblica con la comprensione dell’insorgenza dei tumori (UNCAN.eu), aiutare i bambini affetti da cancro.

Ora tutte queste dieci ‘iniziative faro’ sono da tradursi in operatività e i risultati dipenderanno dalla capacità organizzativa e gestionale delle istituzioni. E’ ancora una volta un tema di integrazione e coordinamento. Ad majora!.