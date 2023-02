‘Ungherizzare’ l’Italia, l’obiettivo di Giorgia Meloni

Si cerca sempre e sempre più spesso, di dipingere questo Governo, come una consorteria di sostanziali incapaci un po’ bambinoni irrequieti, guidati però da una signora, a sua volta poco capace, ma ‘intelligente’. Che, sempre nel giudizio comune, fa continue marce indietro.

Orbene, al di là del fatto che, fossi io la Meloni, sentirmi definire ‘intelligente’, specie con l’aria di sufficienza usata specie ‘dalle grandi firme’, mi manderebbe a fuoco … come si permettono: il concetto di intelligente è tanto superficiale quanto vago e inutile, ma specialmente condiscendente. Ma ancora più specialmente, perdonatemi, un po’ offensivo, perché allude al fatto che, in fondo, la si considera una stupidella che si constata essere meno stupida del previsto. Non voglio minimamente dire che io apprezzi in alcun modo la predetta signora, specie quando ama definirsi, priva di ogni senso dell’auto-ironia, ‘Signor Presidente del Consiglio on.le Giorgia Meloni’, ma ciò non toglie che il rispetto per la persona, per le persone in genere (e quindi indipendentemente dalla funzione e dal potere) è il minimo sindacale di una persona civile. E so benissimo, basta sentire parlare lei e i suoi ‘accoliti’ che uguale rispetto da lei e dai suoi non avrei di certo!

Io, per fortuna, non sono la Meloni e quindi lascio a lei decidere se le piaccia o meno essere considerata intelligente ‘quel tanto che basta’ (perché alla fine di questo si tratta) da non fare e dire le sciocchezze che i suoi manutengoli (tanto per cambiare sostantivo) sembrano fare, anzi fanno ogni giorno.

Manutengoli, dico, a ragion veduta senza alcun intento offensivo, ma nel senso preciso del vocabolario Treccani: «chi favoreggia altri nel compimento di attività o imprese giudicate comunque condannabili moralmente o idealmente».

Perchè, diciamocelo francamente fra di noi, in questo Governo e nei suoi sostenitori, nettissima è la sensazione che, da un lato vi sia un incontenibile gioia per avere finalmente il potere e la volontà di approfittarne fino in fondo, e dall’altra la evidente volontà di usare del potere ‘legittimamente’ acquisito per forzare la situazione se in direzione di una svolta autoritaria o meno è tutto da vedere, ma certo il sospetto è forte.

Esemplare al proposito è la oscena vicenda dell’attacco scomposto e totalmente antidemocratico di alcuni parlamentari fedelissimi (ecco il punto!) della Meloni, alla opposizione, addirittura accusata di essere collusa nonché con il terrorismo (quale poi non si capisce: definire il sig. Cospito un terrorista è lievemente ridicolo, a dirci la verità vera) addirittura con la mafia!

La cosa è di una gravità senza pari. Spiego bene: non per l’accusa in sé, ridicola in sé e per sé, ma per il modo e le conseguenze. Il modo infame, approfittando di un dibattito parlamentare in cui si parlava di altro e di documenti se non segreti riservati, basterebbe da solo a definire la cosa come sufficiente a fare cacciare dal Parlamento quella gente, ma l’obiettivo è molto preoccupante, non si mira infatti, come spesso si scrive senza senso comune, di ‘delegittimare’ l’opposizione, ma si fa di più e di peggio: si additano agli ‘accoliti dei manutengoli’, persone specifiche per esporle ad un attacco, che ne lede la libertà di parola e di azione, o che almeno tende a fare ciò.

La cosa diventa ancora più grave e lesiva dei principî di base di una democrazia, di qualunque democrazia, quando non solo il Ministro della Giustizia (un uomo dai comportamenti ai limiti del ridicolo se non fossero estremamente pericolosi) si arrampica sugli specchi per non dire la semplice verità e cioè che quelle carte non, ripeto non, avrebbero dovuto nemmeno essere note a certe persone, ma, cosa molto più grave e non a caso non rilevata dalla stampa – ma ripeto è una cosa di una gravità inaudita – quei fatti, quelle conversazioni (notate bene: conversazioni!!!) tra parlamentari e tra parlamentari e detenuti non solo sono state ascoltate e registrate, ma rese note ad un Tizio (manutengolo o accolito, non saprei) che non aveva nessun motivo al mondo per avere diritto di conoscerle e che per di più le ha ‘usate’ per passale ad un altro collega manutengolo che le ha usate, a sua volta, in Parlamento contro i parlamentari avversari, nemmeno informati di essere stati ascoltati e registrati.

E tutto ciò, badate, tutto ciò viene passato come un gioco infantile da un sedicente Ministro che pretende di abolire le intercettazioni telefoniche e altro di delinquenti accertati e conosciuti, specie se in colletti bianchi.

Ad una situazione del genere e alle relative domande pressanti, la virile Presidente, prima si sottrae (finge, credetemi, finge di sottrarsi) rifiutando di rispondere alle domande dei giornalisti (e qui già siamo ai limiti della violazione della Costituzione) ma poi lo fa con … una lettera ai giornali, in cui dice che va tutto bene e che i suoi manutengoli hanno ‘manutengolato’ correttamente.

Ma ciò non basta. Perché contemporaneamente altri atteggiamenti sono assai disdicevoli. Ne cito solo due, significativi. Da un lato un parlamentare della maggioranza, attacca Sanremo (Oddio, San Sanremo … siamo al colpo di stato!) perché vi farebbe cantare non Zelenski (che sarebbe un problema serio, per la mancanza dell’interlocutore) ma uno/a cantante dal «sesso liquido». Cosa ciò significhi chiedetelo al manutengolo di turno. Ma, contemporaneamente, non ha nulla da ridire sul fatto che canti una certa Madame, rea confessa di avere falsificato certificati di vaccinazione allo scopo di poter cantare liberamente e, se del caso, liberamente infettare!

Se tutto ciò lo leggiamo con l’insistenza sui temi delle intercettazioni e dei bavagli alla Magistratura e specialmente sulla stampa, si ha nettissima la sensazione che la ‘intelligente’ Meloni abbia un progetto ben chiaro nella sua testa: rovesciare (magari pacificamente o meglio passivamente visto lo stato della nostra popolazione oggi) il nostro sistema costituzionale, per avvicinarlo a quello del suo amico Orbàn, cioè ad un sistema dichiaratamente illiberale, cioè non democratico.

E allora, signori miei: attenti, attenzione, la giovanotta sarà pure ‘intelligente’, ma ha idee in testa assai poco adatte alla nostra sopravvivenza come Paese democratico. Del resto, visti i suoi precedenti politici, cosa ci sia da stupirsi me lo domando con curiosità.

Rilevo solo, a futura memoria, che la medesima, lungi dall’essere stata scelta dalla maggioranza degli italiani, come ama dire e amano dire molti altri, è stata scelta da una sparuta minoranza, vincente grazie alla ‘distrazione’ della maggioranza!