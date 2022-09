Il rapporto degli Stati Uniti con l’Ungheria di Viktor Orbán non è mai stato facile. Soprattutto la relazione fra il governo guidato dal leader di Fidesz e l’amministrazione democratica di Joe Biden, è definito da molte parti come ‘burrascoso’. In occasione del voto del 2020, Budapest non ha mai nascosto di guardare con favore all’eventuale rielezione di Donald Trump. Prima del 2016, l’amministrazione del democratico Obama aveva tenuto Orbán ai margini del suo interesse anche per sottolineare la disapprovazione di Washington per quella che considerava l’involuzione autoritaria della vita politica magiara. Con Biden le cose non sono migliorate. In occasione del ‘summit delle democrazie’ organizzato dalla Casa Bianca lo scorso dicembre, fra i pochi paesi europei non invitati spiccava proprio l’Ungheria, che condivideva l’’onore’ con la Bielorussia di Alexander Lukashenko e la piccola Bosnia-Erzegovina. Nei mesi seguenti, dopo l’inizio della guerra in Ucraina, l’atteggiamento ondivago di Budapest nei confronti di Mosca è stato fonte di ripetuta irritazione sia a Washington, sia a Bruxelles.

Questi non significa che Orban, negli Stati Uniti, non abbia anche sostenitori. Da tempo, il Primo ministroungherese gode della simpatia dell’ala più conservatrice del Partito repubblicano. Lo scorso agosto, Orbán ha partecipato all’annuale Conservative Political Action Conference (CPAC), mentre in occasione delle elezioni parlamentari dello scorso aprile la sua candidatura ha potuto beneficare dell’endorsement dell’ex Presidente Trump. In maggio, il primo incontro europeo della CPAC si è svolto proprio in Ungheria e, anche in questa occasione, il favore dei partecipanti nei confronti di Orbàn è emerso in modo chiaro. Sono solo alcuni segnali del consenso che leader di Fidesz raccoglie, anche, se da più parti, l’avvicinamento di una fatta del Gran Old Party a quella che rimane forse la figura più contestata della politica europea è fonte di preoccupazione. Inoltre, la simpatia di cui Orbán gode all’interno del partito sembra allargarsi. Anche il governatore della Florida, Ron DeSantis, in corsa per la nomination del 2024, ha ritenuto opportuno esprimere in varie occasioni il suo favore per il premier ungherese.

Per l’amministrazione Biden, la cosa potrebbe diventare fonte di problemi, sia sul breve, sia sul medio/lungo periodo. Buona parte del successo di Viktor Orbán presso i sostenitori del GOP si lega all’‘appeal’ delle sue politiche arci-conservatrici su immigrazione, famiglia e questioni di genere e della sua mano dura in materia di sicurezza e ordine pubblico. Tutti temi che hanno forte risonanza negli Stati Uniti e che nella campagna elettorale del 2020 sono stati fonte di acceso scontro fra i due candidati. In prospettiva 2024, una ‘orbanizzazione’ delle posizioni repubblicane potrebbe, quindi, riattizzare polemiche mai sopite e rilanciare una polarizzazione che, alle urne, sembra premiare soprattutto il fronte repubblicano. Anche in politica estera, il ‘modello Orbán’, con la sua ostilità verso l’Unione Europea e il suo nazionalismo esasperato, possono rappresentare un problema per il Partito democratico, rilanciando la sfida già portata dalla presidenza Trump al ruolo degli Stati Uniti come perno dell’attuale internazionale liberale e alla politica dell’attuale amministrazione di ‘ricucitura’ del rapporto transatlantico.

Vi è, infine, il tema dei rapporti con la Russia. Dopo l’inizio della guerra in Ucraina, l’Ungheria di Orbán è forse il Paese europeo che ha assunto la posizione più sfumata nei confronti di Mosca, tanto da essere considerato, da più parti, come una possibile minaccia alla compattezza del fronte pro-Kiev. Pur essendo membro della NATO e dalla UE, l’Ungheria ha rifiutato fornire a Kiev supporto militare e ha vietato il passaggio sul suo territorio delle forniture provenienti dagli altri Paesi. Pur aderendo formalmente alle sanzioni impose di Bruxelles, Budapest si è, inoltre, mossa in più occasioni per annacquarle. Durante l’estate, il governo ungherese ha negoziato con Mosca un accordo per aumentare le forniture di gas russo al Paese, in aperto contrasto con la politica di riduzione della dipendenza dalle importazioni dalla Russia adottata da Bruxelles. Infine, l’Ungheria è il Paese che più costantemente si è fatto fautore di un approccio ‘dialogante’, basato sull’idea che, nella guerra in atto, l’Europa dovrebbe evitare di schierarsi a favore di una delle parti e agire invece per favorire la sua rapida soluzione diplomatica.

Per la Casa Bianca, questa postura è fonte di – comprensibili – preoccupazioni, specie in un momento in cui la situazione politica appare incerta anche in altri Paesi europei. L’approssimarsi dell’inverno rischia di portare alla luce molte delle fratture che esistono dentro il blocco che sostiene il governo di Volodymyr Zelensky. La possibilità che Budapest riesca a trovare sponda alle sue posizioni presso altri governi rischia, inoltre, di indebolire un’Unione Europea che rappresenta, oggi, il primo alleato di Washington sia nella difesa della sovranità ucraina, sia nel sostegno a un’idea di multilateralismo che sembra essere sempre più sotto attacco. In questo senso, la sfida che Viktor Orbán pone all’amministrazione Biden riassume molti dei problemi che il sistema internazionale si trova ad affrontare, primo fra tutti quello di come gli Stati Uniti potranno continuare a proposi come punto di riferimento del ‘tradizionale’ ordine internazionale liberale se una parte importante del loro sistema politico appare tanto in sintonia con le scelte di un leader che mette apertamente in discussione gli assunti che ne stanno alla base.