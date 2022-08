Quando il Primo Ministro Victor Orban ha recentemente espresso la sua visione delle frontiere dell’Ungheria, si è unito a un club di leader espansionisti come Vladimir Putin in Russia, Xi Jinping in Cina e membri dell’élite del potere indiano che definiscono i confini dei loro Paesi in termini di civiltà piuttosto che nazionali.

Parlando sul territorio rumeno nella città prevalentemente etnica ungherese di Baile Tusnad in Transilvania, un tempo possedimento austro-ungarico dimora di una minoranza ungherese, Orban ha fatto eco alle visioni del mondo di Xi e Putin.

Tali opinioni sono evidenti nel Mar Cinese Meridionale e in Ucraina, così come nelle dichiarazioni del leader russo su altre ex repubbliche sovietiche.

È una visione del mondo abbracciata anche dai membri dell’élite nazionalista indù indiana che sostiene il diritto di un Paese di espandere i suoi confini riconosciuti a livello internazionale alle terre abitate dai loro parenti etnici o territori e acque che storicamente erano loro.

A differenza dei leader russo e cinese, il Primo Ministro indiano Narendra Modi è stato attento a evitare il sostegno pubblico al concetto civilizzato di Akhand Bharat abbracciato dalla sua alma mater ideologica.

Il concetto prevede un’India che si estende dall’Afghanistan al Myanmar e comprende il Pakistan dotato di armi nucleari, il Bangladesh, il Nepal, il Bhutan, lo Sri Lanka e le Maldive. Il silenzio di Modi non ha impedito a Mohan Bhagwat, capo del potente nazionalista ultra-indù Rashtriya Swayamsevak Sang (RSS) o National Volunteer Organization, di prevedere di recente che Akhand Bharat sarebbe diventato una realtà entro 15 anni.

Modi è membro della RSS dalla fine degli anni ’60. Tuttavia, si ritiene che abbia fatto riferimento per l’ultima volta al concetto di Akhand Bharat in un’intervista nel 2012 quando, in qualità di Primo Ministro del Gujarat, suggerì che “Hindustan, Pakistan e Bangladesh dovrebbero ricongiungersi”.

Tuttavia, in contrasto con il suo silenzio più recente, Modi si è accostato ai musulmani indiani, la più grande minoranza del mondo e la sua più grande minoranza musulmana, più o meno allo stesso modo in cui Orban immagina un’Ungheria pura dal punto di vista razziale e religioso.

Il Primo Ministro ungherese ha suscitato indignazione nel suo discorso di luglio quando ha rifiutato un “mondo di razza mista” definito come un mondo “in cui i popoli europei si mescolano a quelli che arrivano da fuori dell’Europa”.

Orban ha affermato che i Paesi di razza mista “non sono più nazioni: non sono altro che conglomerati di popoli” e non fanno più parte di quello che vede come “il mondo occidentale”. Orban si è fermato prima di identificare quei Paesi, ma gli Stati Uniti e l’Australia sarebbero stati adatti.

I rumeni potrebbero essere più preoccupati per le osservazioni razziali di Orban che per le sue ambizioni territoriali, descritte da un osservatore rumeno di Orban come quelle di un “ometto che fa sogni irrealistici”. I rumeni potrebbero avere ragione. La capacità di Orban di affermare militarmente le sue affermazioni è molto più limitata di quella delle sue controparti russe e cinesi. Tuttavia, si sottovaluta a proprio rischio e pericolo.

Orban condivide il risentimento di Putin e Xi per i torti storici percepiti che devono essere rettificati indipendentemente dal diritto internazionale e dalle conseguenze di un mondo i cui limiti sono dettati dalla forza piuttosto che dallo stato di diritto.

Il suo discorso sembra promettere di invertire ciò che vede come un diktat ingiusto. Il suo revanscismo potrebbe spiegare perché l’alterazione forzata dei confini nazionali da parte della Russia in Ucraina non lo turba. Orban non ha lasciato dubbi sul fatto che la sua definizione di patria ungherese includa la Transilvania e altre regioni del bacino dei Carpazi oltre i confini dell’Ungheria popolate dagli ungheresi etnici.

Insistendo sul fatto che il mondo doveva all’Ungheria, che alla fine avrebbe saldato il suo debito, Orban ha affermato che il suo Paese è guidato dall’idea “che ci è stato tolto più di quanto ci è stato dato, che abbiamo presentato fatture che non sono ancora pagate … Questa è la nostra più grande ambizione”.

Orban ha suggerito implicitamente una revisione o cancellazione del Trattato di Trianon del 1920, che privò l’Ungheria di gran parte del suo territorio prima della Prima Guerra Mondiale.

Due mesi prima, la Presidente ungherese Katalin Novak ha arruffato le piume diplomatiche quando ha pubblicato una foto di se stessa mentre scalava una cima di una montagna nella contea rumena di Alba, in piedi vicino a una pietra miliare controversa dipinta con i colori ungheresi.

A quel tempo, Novak ha informato il Ministro degli Esteri rumeno Bogdan Aurescu che era suo dovere rappresentare “tutti gli ungheresi, indipendentemente dal fatto che vivano all’interno o all’esterno dei confini” – un’affermazione respinta dalla Romania.

Il risentimento di Orban e il nazionalismo razzista potrebbero essere una delle ragioni per cui il leader ungherese è stato l’unico in Europa nel rifiutarsi di sanzionare completamente la Russia per la sua invasione dell’Ucraina.

In una rottura con la politica dell’Unione Europea, il Ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjarto ha incontrato il suo omologo russo Sergei Lavrov a Mosca alla vigilia del discorso di Orban per richiedere ulteriori forniture di gas.

In contrasto con l’UE, che vuole rimuovere la Russia come fornitore della sua energia, Orban ha insistito sul fatto che “non vogliamo smettere di ricevere energia dalla Russia, vogliamo semplicemente smettere di ottenerla esclusivamente dalla Russia“.

È improbabile che il discorso di Orban faciliti il ​​compito di Tibor Navracsics, ministro ungherese per lo sviluppo regionale ed ex commissario dell’UE. Navracsics è arrivato a Bruxelles questa settimana per convincere l’UE a rilasciare 15 miliardi di euro del Recovery Plan nonostante sia in corso un processo disciplinare senza precedenti che potrebbe portare alla sospensione dei finanziamenti dell’UE a causa delle violazioni dello stato di diritto da parte dell’Ungheria.

Finora, il sostegno di Orban alla Russia lo ha isolato in Europa con la scomparsa de facto del Gruppo di Visegrad o V4 nella sua forma attuale sulla scia dell’invasione dell’Ucraina e della minaccia di una recessione economica.

Comprendendo Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia, i 4 di Visegrad erano uniti nella loro opposizione alla migrazione dell’UE e nel rifiuto di quelli che il leader ungherese ha definito i “tentativi interni di costruzione di un impero” dell’Europa, un riferimento agli sforzi della Commissione europea per fermare le mosse che svuotano la democrazia mitteleuropea.

Lasciando Orban isolato, il primo ministro slovacco Eduard Heger si è impegnato a utilizzare il suo attuale semestre di presidenza del Consiglio europeo per riportare il Gruppo di Visegrad alle radici della sua fondazione nel 1991 quando i quattro Paesi sono usciti dal comunismo: rispetto per la democrazia e un impegno per l’integrazione europea.

In caso di successo, il V4 di Heger sarà probabilmente un V3 con l’Ungheria in uscita.

Mateusz Gniazdowski, analista del Center for Eastern Studies con sede a Varsavia, ha affermato: “I tentativi di utilizzare ideologicamente il marchio V4 danneggiano la fiducia reciproca e non contribuiscono a costruire un’Europa centrale forte nell’UE”.