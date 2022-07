Le relazioni Australia-Cina hanno bisogno di un ripristino, soprattutto sul fronte commerciale. Il cambiamento nel governo australiano e la reazione ufficiale della Cina alle elezioni offre un’opportunità unica per le due nazioni di ricostruire relazioni cordiali e prevenire ulteriori scambi litigiosi.

Il primo ministro Albanese ha chiesto a Pechino di revocare le misure punitive imposte all’Australia, misure legalmente discutibili secondo le regole del commercio internazionale. Sebbene l’Australia accolga favorevolmente la rimozione unilaterale di queste misure da parte della Cina, è improbabile che ciò avvenga fino a quando non ci sarà un vero e proprio reimpegno attraverso i canali diplomatici.

Il riavvicinamento – la ricostruzione di relazioni cordiali dopo un periodo di disconnessione – consente un dialogo produttivo e impedirà alla relazione di ricadere ulteriormente. Qualsiasi cambiamento nelle relazioni commerciali richiederà sia all’Australia che alla Cina di gestire i disaccordi politici ed economici in modo misurato, produttivo e rispettoso. Il riavvicinamento può iniziare con la cooperazione in aree di interesse comune. Per raggiungere questo obiettivo sono necessari un cambiamento di tono e la volontà di discutere in modo costruttivo le differenze e le opportunità reciprocamente vantaggiose.

Le differenze tra Australia e Cina possono essere classificate in tre aree: conflitti fondamentali nei valori, differenze politiche e rivalità geostrategiche regionali. Le lamentele commerciali e di investimento riguardano profondamente queste categorie. L’Australia ha vietato alle società cinesi Huawei e ZTE di fornire tecnologie 5G per motivi di sicurezza, mentre la Cina ha imposto restrizioni all’importazione di carbone, manzo e aragosta australiani. Le misure antidumping e compensative di ritorsione sono state lanciate da una parte all’altra.

Questa spirale discendente di restrizioni tit per tat ha ulteriormente radicato atteggiamenti cinici e reattivi in ​​entrambi i governi. La sfida nel riavvicinamento è trovare un percorso produttivo in avanti.

Un atteggiamento positivo fa una grande differenza in diplomazia. Sebbene il linguaggio da falco susciti sentimenti nazionalistici e titoli che catturano l’attenzione, raramente è produttivo. Un dialogo diplomatico rispettoso e un ritorno ai principi legali è un percorso collaudato per una relazione più produttiva.

Con un governo laburista in carica, alcuni dei necessari cambiamenti retorici sembrano essere in atto, con entrambe le parti che iniziano ad ammorbidire i rispettivi toni. Pur riaffermando il “rispetto per la democrazia” dell’Australia, Albanese ha sottolineato la necessità di “mettere al primo posto gli interessi nazionali dell’Australia e non tentare di fare politica con problemi di sicurezza nazionale”. Ciò ha suggerito un cambiamento nel modo in cui l’Australia può realizzare i suoi interessi nazionali senza compromettere i suoi valori.

Dopo le elezioni, il premier cinese Li Keqiang ha inviato un messaggio di congratulazioni al primo ministro Albanese. Il messaggio ha ribadito che la cooperazione serve gli interessi fondamentali di entrambi i paesi e ha mostrato la volontà di impegnarsi nuovamente con l’Australia per promuovere lo sviluppo di un partenariato strategico globale. Ciò segnala che la Cina potrebbe essere disposta a riprendere le comunicazioni ad alto livello con l’Australia.

Ricordare un terreno comune è un altro buon punto di partenza. Esiste già una solida base per entrambe le parti per riparare e sviluppare i loro legami economici. La loro complementarità economica significa che il commercio bilaterale continuerà a crescere poiché la Cina rimane il principale partner commerciale dell’Australia.

Nel 2020, nonostante la crescente tensione, il commercio con la Cina ha rappresentato il 28,8% delle importazioni ed esportazioni totali dell’Australia. Era tre volte superiore al commercio bilaterale dell’Australia con il suo secondo partner commerciale, gli Stati Uniti. Nel 2021, le esportazioni australiane in Cina hanno raggiunto un livello record. Australia e Cina hanno anche interessi condivisi in una serie di questioni legate al commercio come l’e-commerce, la sostenibilità e il cambiamento climatico.

Entrambi i governi sono anche sostenitori del sistema commerciale mondiale basato su regole e hanno unito le forze nel tentativo in corso di ripristinare l’organo d’appello dell’Organizzazione mondiale del commercio. Il ripristino delle relazioni tra governo e governo consentirà a entrambi i paesi di rafforzare ed espandere la loro collaborazione in aree di interesse comune.

Ma possono ancora persistere notevoli sfide al riavvicinamento.

Il primo ministro Albanese ha avvertito che “i rapporti dell’Australia con la Cina rimarranno difficili” e ha affermato che le sanzioni economiche cinesi non indurranno l’Australia a scendere a compromessi sui suoi valori o obiettivi di sicurezza nazionale. Anche l’Australia rimane preoccupata per l’adempimento da parte della Cina dei suoi impegni nell’ambito degli accordi commerciali internazionali.

Data la politica del governo laburista di ricostruire l’industria manifatturiera australiana, l’Australia potrebbe imporre dazi più pesanti sulle importazioni cinesi attraverso azioni antidumping trattando la Cina come un’economia non di mercato. Questa è un’area politica in cui il governo laburista potrebbe essere effettivamente più propenso della Coalizione a perseguire una politica che la Cina potrebbe considerare contraddittoria agli accordi commerciali esistenti, come l’accordo di libero scambio Cina-Australia. Tali disaccordi tra i due governi su queste questioni continueranno a mettere a dura prova le relazioni.

Per superare queste sfide, sono necessarie saggezza politica e azioni concrete da entrambe le parti. In un discorso prima delle elezioni, l’attuale ministro degli Esteri Penny Wong ha sottolineato che, nonostante i disaccordi dell’Australia su alcune questioni politiche, il disaccoppiamento non è realistico e un sano rapporto con la Cina è di grande importanza. Ha affermato che l’Australia deve evitare di politicizzare a livello nazionale la Cina nel suo approccio alle questioni legate alla Cina.

Con la ripresa della comunicazione ufficiale, c’è una finestra di opportunità per i due governi per ripristinare le relazioni bilaterali. Affinché ciò abbia successo, entrambi i governi dovranno allentare le tensioni, trovare approcci concordati per gestire i loro disaccordi e spostare l’attenzione sul perseguimento di interessi condivisi.