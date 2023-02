Una possibile soluzione per la guerra in Ucraina

Molti analisti di politica estera in tutto il mondo sembrano rassegnati a una guerra lunga, faticosa e dolorosa in Ucraina, alzando le mani per dichiarare che né l’Ucraina né la Russia hanno alcun evidente incentivo a raggiungere un accordo che ponga fine alla guerra.

Di recente, gli ucraini hanno avuto uno slancio nell’Ucraina meridionale e nord-orientale e stanno compiendo alcuni progressi nella regione del Donbas sud-orientale. La parte che vince una guerra in genere ha meno incentivi a venire al tavolo della pace e, in questo caso, gli ucraini vogliono cercare di mantenere il loro slancio durante il prossimo inverno. La cosa più importante è che l’Ucraina rivuole indietro le parti del suo paese occupate dai russi.

D’altra parte, i russi hanno ancora la forza maggiore e hanno assunto formidabili posizioni difensive in alcuni settori chiave del campo di battaglia. Inoltre, sebbene il dittatore russo Vladimir Putin stia attualmente perdendo nel conflitto, gli analisti ritengono che, poiché la sua legittimità a governare in patria si basa sul machismo e su un’ideologia che vuole unire Russia, Bielorussia e Ucraina sotto il dominio russo, potrebbe essere rovesciato. se non esce con una sorta di “vittoria” in Ucraina. Quindi, nonostante le pessime prestazioni dei suoi militari nel conflitto fino ad ora, Putin spera di resistere al freddo inverno, quando la sua arbitraria distruzione delle infrastrutture ucraine potrebbe (ma improbabile) minare la volontà del popolo ucraino di combattere, e la riduzione delle esportazioni di energia russa verso L’Europa potrebbe (più probabilmente) diminuire il suo sostegno allo sforzo bellico dell’Ucraina.

Se è vero che nel breve-medio termine questi fattori chiave potrebbero non tendere verso autentici negoziati di pace, a lungo termine potrebbe esserci un percorso verso una soluzione duratura. Dopo che i russi hanno invaso la regione ucraina della Crimea alla fine di febbraio 2014, hanno condotto un referendum in quest’area di lingua russa per legittimare la loro invasione illegale.

Eppure questo sondaggio era una farsa. All’inizio di marzo dello stesso anno, i russi spinsero la popolazione della Crimea a un referendum con due scelte che erano fondamentalmente la stessa cosa; La Crimea potrebbe votare per essere annessa alla Russia o ripristinare l’autonomia delle autorità della Crimea, che erano appena state insediate dalla Russia e avevano chiesto l’annessione da parte della Russia. Secondo lo storico di Yale Timothy Snyder, sebbene i risultati ufficiali affermassero che circa il 90% della popolazione della Crimea si fosse presentata al sondaggio, con quasi tutti gli elettori che avevano scelto l’annessione diretta, i documenti interni del Cremlino mostravano un tasso di partecipazione di solo il 30%, con il voto diviso tra le due opzioni. Snyder ha anche osservato che gli elettori non avevano fonti di notizie indipendenti dalla propaganda degli occupanti russi e nessuna presenza di osservatori qualificati a livello internazionale per garantire che il voto fosse libero ed equo. Anche i voti del magro 30 per cento avrebbero potuto essere estorti dall’esercito invasore.

All’epoca, Putin accettò i “desideri” degli elettori della Crimea e, contro la carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale, i precedenti trattati e le garanzie di sicurezza tra Russia e Ucraina, annesse la regione.

Nonostante il referendum del 2014 condotto dalla Russia durante un’invasione e un’occupazione militare sia fasullo, tuttavia, i legittimi referendum liberi ed equi gestiti dalle Nazioni Unite o da altre organizzazioni internazionali neutrali potrebbero essere una soluzione finale alla guerra in corso. A meno che alle regioni occupate dai russi del Donbass, della Crimea e dell’Ucraina meridionale non venga concessa una vera autodeterminazione, future guerre potrebbero scoppiare in queste regioni. Prima che si possa tenere qualsiasi referendum, tuttavia, tutte le forze militari di entrambi i combattenti dovrebbero essere ritirate dalle aree. Quindi alle regioni potrebbe essere data una vera scelta tra rimanere in Ucraina, essere annesse alla Russia o persino diventare indipendenti da entrambi i paesi. In qualsiasi accordo di pace, per avere maggiori possibilità di rimanere permanente, sia la Russia che l’Ucraina dovrebbero impegnarsi in anticipo ad accettare la volontà degli abitanti di queste regioni. Potrebbe essere necessario rassegnare una Russia esausta che queste presunte aree russofile potrebbero aver cambiato idea dopo essere state brutalmente invase; un’Ucraina stanca e devastata dalla guerra potrebbe dover ammettere che non riavrà tutto il suo territorio prebellico.

Questa soluzione potrebbe non essere perfetta, ma è probabile che ascoltare la voce della gente fornisca uno stato finale più soddisfacente e stabile rispetto a due governi in guerra che si scambiano colpi su un territorio che può contenere molti cittadini riluttanti e quindi indisciplinati.