Una pacifica riunificazione Cina-Taiwan non è più possibile

Da quando le forze nazionaliste hanno istituito un governo sull’isola di Taiwan nel 1949, tutti i leader cinesi hanno aderito alla riunificazione della madrepatria basata sulla priorità delle azioni politiche e militari. L’unica cosa che è cambiata negli ultimi decenni è la capacità militare della Cina attraverso la quale ora può attaccare Taiwan e oggettivare la Cina unita.

Ma la preoccupazione della Cina, a parte l’alleanza occidentale, sono i giovani di Taiwan che mostrano più tendenze anti-cinesi e sottolineano la loro identità taiwanese più di prima. Questi giovani non trovano attraenti l’approccio e gli incentivi economici della Cina, nonostante le economie di Taiwan e Cina siano profondamente intrecciate e la Cina rappresenti oltre il 40% delle esportazioni di Taiwan.

Tuttavia, la posizione strategica di Pechino è quella di dare la priorità alle opzioni politiche rispetto a quelle militari. Sono ancora considerazioni politiche piuttosto che militari che modellano principalmente i calcoli dei leader cinesi. Ma la domanda fondamentale è quanto dureranno le considerazioni politiche? Dal punto di vista di Xi, il problema di Taiwan non dovrebbe essere tramandato di generazione in generazione, e la riunificazione è parte integrante del più ampio progetto politico di rilancio della grande nazione cinese, che dovrebbe essere completato entro il 2049, segnando il 100° anniversario della Repubblica popolare cinese.

Certo, Taiwan non sta minacciando alcuna componente della sicurezza nazionale cinese, ma è in gioco la credibilità del presidente Xi, che ha sottolineato nel suo discorso di apertura del 20° Congresso nazionale del Partito comunista che Pechino non si impegnerà mai ad abbandonare l’uso della forza per riunificarsi con Taiwan. Come parte della sua eredità, Xi sta cercando di completare la riunione in un lasso di tempo molto più breve di quanto consentito dalla legge.

Nella legge anti-secessione del 2005, la Cina ha specificato tre condizioni alle quali avrebbe fatto ricorso a metodi non pacifici per raggiungere la riunificazione. Queste condizioni sono il perseguimento ufficiale di Taiwan della politica di separazione dalla Cina, gli sviluppi internazionali che portano alla separazione di Taiwan dalla Cina e una situazione in cui la possibilità di una riunificazione pacifica è completamente eliminata. L’esercito cinese aveva anche avvertito in passato che il referendum sull’indipendenza di Taiwan poteva essere considerato un motivo per iniziare una guerra.

Le misure politiche e militari che gli Stati Uniti hanno adottato negli ultimi anni nello Stretto di Taiwan sono un altro stimolo per accelerare l’aggressione militare della Cina. Le vendite di armi da parte degli Stati Uniti a Taiwan sono aumentate costantemente negli ultimi anni ei cinesi hanno espresso la loro preoccupazione per il fatto che Taiwan diventi indipendente nella difesa.

La creazione di tensioni politiche negli Stati Uniti ha anche alimentato gravi disordini. Ad esempio, Mark Esper e Mike Pompeo, ex membri del gabinetto dell’amministrazione Trump, hanno tenuto un discorso a Taiwan e hanno chiesto agli Stati Uniti di riconoscere ufficialmente la sovranità di Taiwan abbandonando la politica dell’ambiguità strategica. Sulla base della proposta del senatore Jack Reed, presidente del Comitato per i servizi armati del Senato, è stato deciso che gli aiuti militari statunitensi a Taiwan raggiungano i 10 miliardi di dollari.

Inoltre, pochi giorni dopo la dichiarazione del Segretario di Stato americano Blinken secondo cui Pechino sta cercando di accelerare il progetto di riunificazione, l’ammiraglio Philip Davidson, l’ex comandante della divisione Indo-Pacifico della Marina degli Stati Uniti, ha dichiarato al Congresso che la Cina sta cercando di migliorare la sua capacità militare per attaccare Taiwan entro il 2027. L’ammiraglio Gildey non è l’unico funzionario americano che ha messo in guardia contro una prematura invasione cinese di Taiwan. L’ammiraglio Mike Gildey, comandante delle operazioni navali statunitensi, ha recentemente affermato a Washington che è possibile che Pechino attaccherà Taiwan all’inizio del 2023 o del 2024. Ha sottolineato che la sua valutazione non si basa solo sul discorso ma anche sulle prestazioni e sul comportamento della Cina . Sulla base dell’esperienza degli ultimi 20 anni, l’America ha scoperto che i cinesi hanno sempre mantenuto le loro promesse prima del previsto.

Anche Blinken, nel suo recente discorso alla Stanford University, ha sottolineato che la politica statunitense di contenere la Cina nella questione di Taiwan si è dimostrata per decenni incredibilmente vincente poiché preservare la pace è più importante degli interessi commerciali. Ma poiché l’approccio della Cina nei confronti di Taiwan è cambiato, la continuazione dello status quo o il mantenimento della pace non è un’opzione desiderabile. Pertanto, l’impegno degli Stati Uniti a difendere Taiwan in caso di attacco di Pechino è considerato una necessità a causa delle mutevoli condizioni e dell’aumento del livello delle minacce nel sud-est asiatico.

Tali dichiarazioni delle autorità statunitensi possono essere considerate da Pechino come un evento amaro che rende impossibile la possibilità di una riunificazione pacifica. Infatti, in un’atmosfera del genere, il passaggio della Cina dall’azione politica all’azione militare può diventare molto costoso a causa del sostegno straniero come l’attacco della Russia all’Ucraina. Ma non va dimenticato che il confronto tra la quarta crisi dello Stretto di Taiwan e la reazione di Pechino alla visita di Pelosi a Taiwan rivela le differenze. Sebbene la Cina abbia reagito alla visita di Pelosi a Taiwan con manovre militari e test missilistici, poche persone a Washington credevano che Pechino stesse davvero pianificando di attaccare Taiwan a causa della mancanza di capacità militari della Cina.

Ma oggi le cose sono diverse a Taiwan. Il budget militare sta aumentando e la Cina ha ora la prima forza missilistica, la seconda marina e la terza aviazione al mondo. Infatti, aumentando le sue capacità militari, Pechino ha automaticamente sfidato la deterrenza degli Stati Uniti nell’Asia orientale a tal punto che Washington evita qualsiasi esibizione di potenza militare e si limita a condannare le azioni di Pechino.

Sebbene gli sviluppi la stiano portando alla conclusione che la diplomazia non funzionerà, la Cina è ben consapevole del fatto che gli Stati Uniti ei suoi alleati nel sud-est asiatico sono più determinati di prima a difendere anche Taiwan. Si sono schierati contro l’invasione militare della Cina. Pertanto, sulla base delle condizioni prevalenti, il processo generale per la riunificazione pacifica di Cina e Taiwan non sembra possibile. Il crescente addestramento e l’equipaggiamento di Taiwan da parte di Washington getteranno sicuramente le basi affinché Pechino agisca il prima possibile.

In effetti, la Cina attaccherà senza dubbio Taiwan. È solo una questione di tempo. Gli sviluppi internazionali, le misure di intervento degli Stati Uniti e il crescente potere di difesa di Taiwan potrebbero favorirlo. Date le circostanze, la prossima crisi dopo la guerra in Ucraina sarà nel sud-est asiatico e il mondo potrebbe assistere per la prima volta a una terza guerra mondiale al di fuori dell’Europa.