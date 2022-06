Mentre l’invasione russa dell’Ucraina si intensifica in brutali combattimenti da strada a strada nella regione del Donbas, il Cremlino ha cercato di ottenere il riconoscimento internazionale per i suoi stati delegati prima della completa annessione alla Crimea. La maggior parte degli organi di governo internazionali ha rifiutato qualsiasi tipo di riconoscimento per ‘LPR’ e ‘DPR’ tranne che per stati con despoti di lunga data come Bielorussia, Venezuela, Eritrea e Siria. Ciò che il Cremlino non aveva previsto, tuttavia, era una brusca svolta da parte del presidente del Kazakistan Tokayev, che si è rifiutato di riconoscere le richieste di Putin di sostenere gli stati illegittimi a Luhansk e Donetsk. Ciò ha fatto seguito a mesi di discorsi bellicosi da parte di parlamentari russi e presentatori di talk show sulla “slealtà” degli ex stati dell’URSS, e illustra l’indebolimento della presa della Russia sull’Asia centrale.

La Russia ha dominato il Kazakistan e la maggior parte dell’Asia centrale dalle conquiste imperiali di Nicola I. Per consolidare quelle conquiste, la Russia ha inviato colonizzatori russi per cambiare i dati demografici della regione, con il risultato che centinaia di migliaia di turchi sono stati deportati con la forza in altre regioni. Durante l’era sovietica, il Kazakistan fu utilizzato come punto di deportazione per tartari di Crimea, greci pontiani, georgiani e altri durante il brutale regno del terrore di Stalin. Durante lo scioglimento dell’URSS, il Kazakistan era così impegnato nell’unione che fu l’ultimo stato a separarsi; anche la Federazione Russa è diventata indipendente prima di essa. Inoltre, all’inizio di quest’anno, il presidente del Kazakistan ha dovuto richiedere l’assistenza militare russa e generale del CTSO per aiutare a reprimere i manifestanti che erano insoddisfatti della leadership, dell’inflazione e della corruzione di Tokayev.

Eppure, nonostante questa storia di russificazione e influenza politica russa, Tokayev ha anche manifestato una divisione con le politiche di Mosca dopo l’invasione dell’Ucraina.

La spaccatura non è emersa per la prima volta lo scorso fine settimana. Il governo kazako, nonostante fosse protetto dal Cremlino, ha respinto la richiesta di Putin di inviare truppe in Ucraina a fine febbraio. Il rifiuto non era particolarmente stridente per Mosca in quel momento, che sapeva di avere ancora una rampa di lancio in Bielorussia e presumeva che la guerra sarebbe finita rapidamente, con poche vittime. Dopo quattro mesi di guerra, il pantano in Ucraina si è protratto, con l’esercito russo che ha subito decine di migliaia di vittime. Il Cremlino ha tentato di sostituire in modo silenzioso e rapido enormi perdite di combattimento senza la piena mobilitazione del pubblico.

A maggio circolavano voci di un’uscita del Kazakistan dall’Unione economica eurasiatica, il blocco regionale alternativo che Mosca ha elaborato in opposizione all’Unione europea. Il Kazakistan ha negato le accuse, ma la paura di perdere vassalli, come l’Ucraina, è già stata seminata in Russia. Astana ha anche annullato l’annuale parata del Giorno della Vittoria degli ex stati sovietici, riflettendo la crescente separazione culturale dai loro ex signori. Durante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo di quest’anno, Vladimir Putin ha pubblicamente respinto il Kazakistan, affermando che era “storicamente la Russia”. In cambio, Tokayev ha dichiarato che si sarebbe attenuto al diritto internazionale e non avrebbe riconosciuto i quasi-stati che la Russia cerca di creare in Ucraina per delegittimare la sovranità ucraina. Tuttavia, Tokayev ha anche affermato che non avrebbe riconosciuto Taiwan, dimostrando efficacemente come l’Asia centrale si sia maggiormente inclinata verso Pechino mentre la presa della Russia sulla regione svanisce.

La Cina ha intensificato la propria influenza nella regione con l’espansione della Belt and Road Initiative, insieme all’acquisizione di istituzioni chiave sotto le società controllate dal Partito Comunista. Anche la Turchia ha tentato di sovvertire l’autorità russa in Asia centrale per promuovere il panturanismo. Poiché l’esercito russo continua ad essere esaurito nella guerra in Ucraina, ci si può aspettare che sia la Cina che la Turchia rafforzino l’influenza nella regione nonostante la cooperazione con la Russia di entrambi gli Stati.

Il Kazakistan non è stato l’unico paese sotto l’ombrello cooperativo della Russia che ha segnalato un vento di cambiamento. Il 28 aprile, il Kirghizistan, un collega dell’Unione economica eurasiatica e membro del CTSO ha respinto una richiesta russa di costruire un laboratorio di “biosicurezza”. Il contenuto effettivo del laboratorio è stato vagamente discusso, ma l’episodio rifletteva l’influenza calante del Cremlino sulla sovranità del Kirghizistan, insieme ad alcuni doppi standard poiché Mosca ha diffuso la propria cospirazione sulle armi biologiche nei confronti degli Stati Uniti. La Cina condivide anche un confine con il Kirghizistan, che ha una popolazione cinese minoritaria. Anche Pechino e Ankara hanno cercato di espandersi lì mentre il potere di Mosca svanisce.

Com’era prevedibile, gli esperti e le personalità dei media russi sono stati schietti sulla ‘slealtà’ da paesi che non seguono la narrativa del Cremlino all’interno della sfera di influenza della Russia. I recenti commenti di commentatori dei media russi come Tigran Keosayan e Margarita Simonyan hanno minacciato il Kazakistan, con il primo avvertimento che il governo kazako dovrebbe “guardare attentamente l’Ucraina, pensare seriamente”.

Potrebbe esserci del vero nell’avvertimento, poiché la storia ha dimostrato che la Russia non è stata a dir poco gentile nei confronti degli ex stati sovietici che cercavano di separarsi da Mosca, come i Paesi baltici, la Georgia e l’Ucraina.

Il Kazakistan ospita un’ampia minoranza russa, che potrebbe essere utilizzata come casus belli per l’intervento se il paese si separasse in modo decisivo da Mosca, proprio come ha fatto il Cremlino con Ucraina e Georgia, e cosa minaccia di fare con la Moldova. Il Kazakistan, con il suo esercito modesto e scarso vantaggio geografico, deve quindi fare attenzione alla sua politica estera nei confronti della Russia. Tuttavia, nonostante queste preoccupazioni, il Kazakistan ha recentemente mostrato al mondo che l’egemonia della Russia nella regione sta ora svanendo ancora più velocemente durante la guerra in Ucraina. Il tempo ci dirà se il Kazakistan cercherà di diventare completamente indipendente da Mosca o se guarderà alla Cina come una nuova potenza emergente.