Una legge per lo spazio: una discussione di alto livello

Il 15 dicembre 1964, il team guidato da Luigi Broglio e Carlo Buongiorno lanciava la sonda San Marco 1 dalla base americana di Wallops Island, portando l’Italia al terzo posto tra i Paesi in grado di concepire e realizzare una missione spaziale. Un primato, nel suo genere, visto che ad iniziare era stata l’Unione Sovietica con lo Sputnik il 4 ottobre 1957 e secondi gli Stati Uniti il 31 gennaio 1958, quando da Cape Canaveral veniva spedito Explorer-1 oltre la barriera dell’atmosfera terrestre.

Una opportuna commemorazione, celebrata nei giorni scorsi, che è stata per l’Italia pure l’occasione per presentare l’avvio di una ricerca destinata a cambiare sostanzialmente la governance della politica spaziale nazionale e forse dare un nuovo assetto non solo al settore in sé, quanto ai numerosi comparti che vi fanno riferimento. Ci aspettiamo che siano stati questi i motivi per cui la politica più apicale italiana abbia voluto adunare i principali riferimenti dello spazio nazionale in un’aula della Camera dei Deputati per confrontare idee ed impegni in un momento in cui si sono concentrate risorse importanti nell’intera compagine spaziale. È il tempo quindi di articolare tutti coloro che vi collaborano per dar valore agli impegni, dotando il Paese di una legislazione adeguata alle ambizioni strategiche per l’intero sistema nazionale.

«I tempi sono maturi per il varo di una legge che fissi principi e regole di una dimensione che ormai tocca tutti gli aspetti fondamentali della vita dei cittadini», ha detto Luciano Violante, presidente della Fondazione Leonardo, aprendo i lavori.

Allora, la politica è consapevole di quanta maturità occorra per sviluppare adeguatamente questi argomenti che nella loro trasversalità rappresentano il futuro del Paese in difesa, sicurezza, ma anche nel controllo del territorio agroalimentare e infrastrutturale, di telecomunicazioni e di geolocalizzazione di persone e merci?

L’opportunità la palesa Luciano Carta, Presidente di Leonardo: «È necessario colmare un vuoto normativo». Meglio tardi che mai!

Specie perché dai tempi dei primi lanci compiuti dalle piattaforme oceaniche al largo del Kenya oggi in Italia è cambiato molto: duecento aziende, con investimenti previsti di cinque miliardi di euro e un giro che abbraccia formazione, diplomazia, protezione civile, difesa -per parlare solo delle principali matrici- necessita di una precisa attenzione istituzionale.

Sono stati molti gli interventi anche perché l’argomento è ghiotto e i soldi in ballo sono numerosi. E potrebbero essere pretesto per i prossimi incontri che chi scrive avrà con chi lo legge. Oggi però val la pena soffermarsi su due aspetti accademici del tema. Perché ha ragione l’amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo nella sua conclusione: «Una buona legge è uno strumento competitivo» impiattando un calzante corollario -aggiungiamo noi- al modello delle cinque forze di superiorità creato da Michael Porter nel lontano 1979, a cui rimandiamo i più coscenzioni Lettori.

Ma per fare dispositivi adeguati, occorrono indicazioni ai legislatori che non possono venire da praticoni dell’ultima ora o da chi cerca semplicemente il consenso dei suoi cortigiani. È quindi un atto di coraggio coinvolgere le soglie alte dei luoghi di conoscenza per comprendere quale sia la strada migliore da imboccare per evitare i danni del passato.

Sergio Marchisio, professore di Space Law a La Sapienza così ha sostenuto che è necessario ripensare a una governance perché -fatta salva la legge n. 7 del 2018- l’Italia, come l’India, come la Germania, non dispone ancora di un dispositivo organico e pertanto sono opportuni dei requisiti con criteri di collegamento con i trattati stipulati in passato dalle Nazioni Unite. Ma si avverte, non dimentichiamolo, l’esigenza sempre più pressante di una normativa adeguata per gli operatori privati che fino a pochi anni fa non erano contemplati in nessun documento pattizio. Pertanto, bisogna considerare una legge che verrà anche come elemento di attrazione dei soggetti privati.

A queste affermazioni ha fatto sponda Simonetta Di Pippo, che dopo otto anni di direzionedell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico è oggi docente all’università Bocconi e a capo dello Space Economy Evolution Lab (SEE Lab), il laboratorio di SDA Bocconi fondato nel 2018 da Andrea Sommariva. «La collaborazione tra la Fondazione Leonardo e SEELab di SDA Bocconi -ci ha detto la Di Pippo- è stata avviata lo scorso aprile e l’evento di oggi, grazie anche al prof. Marchisio testimonia la qualità delle attività che stiamo sviluppando assieme. La space economy galoppa verso importanti traguardi di crescita e sviluppo sostenibile per l’intera popolazione mondiale e con le nostre attività vogliamo contribuire all’evoluzione virtuosa del nostro Paese in questo settore».

Ora, come abbiamo detto, lo spazio ha assunto in Italia una dimensione impegnativa: basta vedere come siano cresciuti i budget dell’Agenzia Spaziale Italiana. E quanto ha investito nell’ultima riunione ministeriale ne è consapevole conferma.

Le cifre sono pubbliche: l’Italia ha impegnato 3,1 miliardi di euro per i prossimi cinque anni e se vedono una crescita sostanziale del 20% rispetto all’analoga riunione del 2019, bisogna tener conto che l’inflazione è un vento contrario che destabilizza ogni bilancio.

Sono stati comunque stanziati complessivamente più soldi confermando scelte industriali e posizioni dei governi rispetto a determinati settori in cui si intende operare.

L’Italia, oltre ai suoi indirizzi tradizionali, ha focalizzato una delle sue attenzioni suMoonlight,che non è il film del 2016 diretto da Barry Jenkins ma un sistema dedicato alle telecomunicazioni e alla navigazione lunare per consentire alle missioni di posarsi sul nostro satellite naturale secondo le precise decisioni degli operatori. Quindi un’applicazione sia di esplorazione che con indicativi risvolti commerciali. Il nostro Paese per questo programma ha sottoscritto 75 milioni di euro, seguiti da 60 milioni della Gran Bretagna ma senza interesse sia della Francia che della Germania. Almeno fin’ora!

Il motivo per cui a chiusura dell’articolo ci siamo spinti a questo dettaglio, è perché è giunta voce che il capo del direttorato Telecomunicazioni dell’ESA (di estrazione francese) dovrebbe lasciare la posizione a fine anno, che sarebbe sostituita ad interim dal capo del direttorato Navigazione (di espressione della Spagna). Ora queste manovre lascerebbero intendere grossi cambiamenti nell’agenzia europea.

Non è il caso che il governo italiano faccia i suoi passi per occupare un direttorato che in un non lontano passato riuniva sotto un’unica cupola Navigazione e Telecomunicazioni?

E nel caso l’Italia spunti questa posizione, avrà la capacità di saper muoversi in un campo così complesso quale è quello che riguarda il business commerciale e non più solo quello istituzionale?