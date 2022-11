Una guida ai migliori casinò online per il gioco d’azzardo in Italia

Se stai cercando un casinò online che offra un vero gioco d’azzardo in Italia, allora sei nel posto giusto. Con così tanti casinò tra cui scegliere, però, può essere difficile sapere da dove cominciare. Ma scopriamo insieme alcune informazioni utili che potranno servirti per orientare le tue scelte nella sconfinata offerta di siti e portali dei giochi online in giro per il web.

La popolarità intramontabile del gambling italiano online

Il gioco d’azzardo, lo sappiamo, ha una storia che affonda le sue radici nello stivale. Così, dal gioco del bingo nella sua forma più antica risalente al 1530, alias “Il Giuoco del Lotto d’Italia”, alla nascita delle prime case di gioco a Venezia nel XVIII secolo, di strada ne è stata fatta e il Bel Paese ospita oggi molti dei casinò più rinomati del continente. Questa tradizione storica così forte ha sicuramente spianato la strada al mercato del gambling del mondo digitale, sempre più fiorente.

La possibilità per i giocatori italiani di stare sempre al passo con le novità di un’industria in continua espansione come quella del gioco d’azzardo online è stata poi sicuramente favorita dalla diffusione di internet per una fascia sempre maggiore di popolazione. Questo in termini pratici significa che i casinò online in Italia sono più accessibili che in altri paesi europei. Inoltre, l’appartenenza dell’Italia alla comunità europea le permette di non sottostare a rigide norme di regolamentazione del gioco grazie alla presenza di una moneta unica, fattore che giova ad amministratori e giocatori dei casinò online. Fin qui dunque nessun ostacolo alla corsa verso l’esperienza del gioco d’azzardo online in Italia: basta avere un dispositivo in grado di connettersi ad internet ed una connessione, ma come essere in grado di scegliere a questo punto tra i tanti portali presenti in rete?

La prima grande differenza tra cui barcamenarsi riguarda la presenza di casino aams accanto ai casino non aams. I primi sono gli unici regolamentati e autorizzati dall’Autorità italiana per il gioco d’azzardo (AAMS), al contrario dei secondi privi dunque di licenza, ma chiariamo subito, non per questo meno affidabili o meno attraenti. Al pari dei primi, infatti, anche questi offrono una varietà di opzioni di gioco tra giochi da tavolo, slot e persino scommesse sportive, come anche diverse opzioni e metodi di pagamento. Entrambi inoltre offrono anche promozioni speciali, bonus di benvenuto e garanzie di rimborso.

Allora quale criterio seguire del gioco d’azzardo più adatto a noi, piacevole ma anche sicuro?

Gli aspetti da non perdere di vista per una scelta vincente

Hai trovato un portale con un gioco d’azzardo online fantastico, ma non riesci a deciderti? Niente paura, i tuoi dubbi sono giustificati ed è bene che ti faccia sempre delle domande prima di incominciare a giocare:

• La sicurezza prima di tutto! Per iniziare chiediti se il sito che stai visitando è affidabile, leggi i regolamenti di gioco e assicurati che ci siano delle garanzie per chi gioca.

• Assicurati che siano forniti i contatti necessari per un servizio di assistenza: tutti i casinò online migliori ne hanno uno.

• Cerca il punteggio e leggi le recensioni rilasciate dagli altri utenti sul sito di gioco d’azzardo online che pensi di scegliere, questo ti farà ricavare informazioni preziose per evitare di incappare in brutte truffe!

• Assicurati di poter fruire in maniera ottimale della grafica da ogni dispositivo mobile. Potresti non avere sempre il computer con te quando hai voglia di giocare, in questo caso cambiando device e passando al mobile, la qualità del gioco non deve cambiare.

• Valuta la varietà di giochi presenti sul portale, più ampia e l’offerta, maggiori saranno le possibilità di divertirsi!

Nient’altro da aggiungere per completare questa lista, completa in pochi e semplici passi per un’esperienza di gioco divertente, serena e sicura.