Una giustizia che fa paura

Non basta il dolore provocato dal devastante terremoto dell’Aquila del 2009. Ci vuole un sovrapprezzo da parte della giustizia. Nella fattispecie, un giudice che con pensoso arzigogolo giuridico (non c’è da dubitare che sia tutto ‘legale’), stabilisce, con regolare sentenza in nome del popolo italiano, che il risarcimento ai familiari di tre dei 24 condomini morti nel sisma (tredici anni dopo!) va decurtato del 30 per cento per ‘concorso di colpa’ (non sono lestamente fuggiti).

Come l’avrà quantificato questo ‘concorso di colpa’? Perché 30 e non 50, o 70, o 10 per cento? Lo sa solo lui e francamente importa poco saperlo; neppure val la pena di affannarsi a leggere le motivazioni di una siffatta sentenza degna del manzoniano azzeccagarbugli. Ma come non aver paura di vivere in un Paese dove opera una simile magistratura?

Paura anche di una giustizia che non ha remora a tenere per un paio di settimane una donna di 85 anni in una cella del carcere milanese di San Vittore. La sua condanna definitiva è di soli 8 mesi, scaturita dall’occupazione abusiva di un alloggio. Nonostante il reato non sia di grande pericolosità sociale e la pena comminata di brevissima durata, la donna è stata tuttavia condotta in carcere.

Ad aggravare la situazione il fatto che la signora non è autosufficiente, richiede perciò un’assistenza personale e una gestione sanitaria costante da parte di altre detenute e degli operatori. Nonostante i ripetuti solleciti dell’istituto e un’istanza di scarcerazione, la signora è uscita dal carcere solo dopo che è “esplosa” sui giornali.

“La vicenda”, sottolinea Valeria Verdolini, responsabile della sede lombarda di Antigone “investe due questioni: la sempre maggior frequenza con cui persone anche ultrasettantenni o ultraottantenni entrano in carcere, e la questione centrale della residenza, che impedisce una vera e propria presa in carico da parte dei servizi, lasciando al penitenziario l’onere di gestione residuale. La richiesta che facciamo è che per questa anziana donna si trovi il prima possibile una soluzione che le consenta di scontare la pena in un luogo più confacente e sicuro, per la sua età e le sue condizioni di salute”.

Patrizio Gonnella, presidente di “Antigone” ci informa che “al 30 giugno 2022 si contavano 1.065 detenuti che hanno più di 70 anni, rappresentando questi quasi il 2% della popolazione detenuta. Un numero che negli anni recenti è in costante crescita. Serve grande attenzione per la loro condizione e, dinanzi pene brevi da scontare o residue, è fondamentale trovare alternative alla detenzione. Questo passa anche dal creare strutture di sostegno sociale e abitativo che consentano a queste persone anziane (e non solo a quelle anziane) di poter accedere a misure alternative, senza che proprio la condizione sociale di partenza diventi un ulteriore elemento discriminante“.

La “pietas” latina, sentimento che dovrebbe essere comune a credenti e laici, sembra essere smarrita. Sarebbe stato bello se una/o dei senatori/deputati appena nominati fosse andato a trovare a San Vittore quella donna di 85 anni. Se lo avesse fatto un consigliere della regione Lombardia; se avesse bussato a quel portone del carcere il sindaco di Milano Giuseppe Sala…Un gesto, certo. Ma di questi tempi i gesti sono importanti. Sarà per un’altra volta.

Onore alla sensibilità che mostra l’Agenzia Giornalistica Italia (AGI). Fornisce informazioni anche di “altra”, “diversa” attualità. Bello e utile sarebbe se i giornali e le televisioni le riprendessero.

L’altro giorno la testimonianza di Carmelo Musumeci. Lui sa cosa significa quel pensiero martellante di cui può diventare preda un detenuto: quello di togliersi la vita. “Sa” della notte senza ritorno che attraversa la mente dei 70 carcerati che dall’inizio del 2022 lo hanno fatto.

Musumeci in carcere avrebbe dovuto starci fino al ‘31/9999’, ipocrita eufemismo che sta “per sempre”. Protagonista di una lunga battaglia, con l’aiuto della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della Consulta, è il primo ergastolano ostativo che è riuscito adiventare un uomo libero.

Il suo racconto: “Ho passato un quarto di secolo al 41 bis, quindi in cella stavo da solo, ma ho conosciuto tanti compagni che si sono tolti la vita e posso dire, per la mia esperienza, che chi l’ha fatto spesso non lo diceva, mentre chi lo annunciava poi non lo faceva”.

Una volta, a Spoleto sente un forte rumore accanto alla sua cella: “Pensai fosse il giovane ergastolano vicino a me che faceva casino ma le guardie iniziarono a gridare ‘Allarme rosso!’, così aprii il piccolo foro che c’è sulla porta blindata, grande giusto per far passare un piatto col cibo, e chiesi: ‘Ivan, ci sei?’. ‘Sì, ci sono, non sono io. È Nicola che si è impiccato’, rispose”. I detenuti cominciano: “Gridavamo ai dottori e agli infermieri di fare presto. Dallo spioncino vidi Nicola sulla barella: il segno sul collo, gli occhi chiusi, il viso da morto ed ero in dubbio se augurargli di salvarsi o di andarsene. Mi sono immedesimato e ho pensato che, se mi avessero salvato, forse mi sarei arrabbiato ma poi pensai che qualche giorno prima avevo visto Nicola in sala colloqui parlare con la madre e la figlia e mi convinsi che si doveva salvare per l’amore della famiglia”.

In carcere, spiega Musumeci, “non si ragiona come uomini”. Il tema del suicidio viene affrontato spesso tra i carcerati. “I giovani ergastolani ne parlano molto, sostengono che invece che invecchiare lì vogliano uccidersi. Penso che il suicidio sia una forma di lotta, io ho sempre difeso chi lo fa e chi ci prova. Un cappio al collo è un modo per attirare l’attenzione. Il carcere è un luogo dove non si ragiona come uomini”.

Di tanti suicidi, aggiunge, “non si sa nulla. Molti sono extracomunitari entrati con un falso nome, non si sa nemmeno come si chiamino, altri non hanno famiglie che vogliano sapere come sono morti. Poi ci sono i casi dubbi, persone che muoiono prendendo farmaci o inalando gas: se non ci sono Pubblici Ministeri illuminati si conclude per la morte naturale. La spazzatura va tenuta sotto al tappeto”.

La storia di Dahou è nota grazie a “Ristretti Orizzonti”, una delle associazioni che seguono con metodo scientifico e continuativo le vicende delle carceri. Dahou, 26 anni, arriva dal Marocco dieci anni fa, si può suppone come tanti, su un barchino. Senza documenti, senza lavoro, spaccia droga. Un tira-e-molla di arresti e scarcerazioni. L’ultima volta lo beccano con la roba a bordo di un motorino. In carcere dopo qualche mese comincia a “dar di matto”. Vuole telefonare alla madre in Marocco. La invoca in continuazione. Un giorno di settembre si impicca in cella. Soccorso, lo portano in ospedale: coma farmacologico, muore il 1 ottobre. Alle spalle dieci anni di solitudine, in una terra straniera, da irregolare, lavori in nero, fame, droga, carcere. E’ più difficile vivere che morire, in queste condizioni.

Finora, dall’inizio dell’anno, sono una settantina i Dahou che hanno scelto questa forma di “evasione” totale, definitiva.