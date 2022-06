Il 16 giugno il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha convocato una riunione di sicurezza a Kiev per valutare il rischio di una possibile nuova invasione del Paese dalla Bielorussia. Zelensky ha lanciato l’allarme a seguito delle crescenti prove di una formazione militare bielorussa vicino al confine con l’Ucraina settentrionale.

La mossa ha evidenziato le continue preoccupazioni a Kiev per la minaccia rappresentata dal più stretto alleato di Putin, il dittatore bielorusso Alyaksandr Lukashenka. Nel suo ultimo accenno a un possibile imminente intervento militare, Lukashenka ha avvertito il 17 giugno che potrebbe essere costretto a ‘difendere’ l’Ucraina occidentale dalla Polonia.

Una retorica minacciosa di questo tipo non è una novità. Né può essere rimosso come un semplice tintinnio di sciabole. Quando Putin ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell’Ucraina il 24 febbraio, la spinta principale dell’attacco è arrivata dalla Bielorussia verso Kiev. Per tutto il primo mese di guerra, la Bielorussia ha continuato a fungere da trampolino di lancio per il tentativo fallito della Russia di impadronirsi della capitale ucraina.

I membri dell’opposizione bielorussa hanno a lungo sostenuto che la deludente reazione internazionale alla spietata repressione di Lukashenko contro il movimento di protesta pro-democrazia del paese del 2020 è stato un errore pericoloso che ha lasciato l’Europa molto meno sicura. Affermano che questa risposta inadeguata ha posto le basi per l’attuale ruolo di supporto della Bielorussia nella guerra in Ucraina di Putin.

All’epoca, le autorità ucraine condannatono la brutale risposta di Lukashenko alle proteste e accolsero favorevolmente i bielorussi in fuga. Tuttavia, Kiev ha anche mantenuto legami economici con il regime e ha adottato un approccio cauto nei confronti del leader dell’opposizione in esilio Sviatlana Tsikhanouskaya.

Ci sono indicazioni che questo rapporto con l’opposizione bielorussa persista. In una recente intervista con i media bielorussi indipendenti, il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak ha affermato che l’Ucraina non ha capito la posizione di Tsikhanouskaya sulla Russia. Ha accusato il leader dell’opposizione bielorussa di aver fatto “dichiarazioni piuttosto strane che, per usare un eufemismo, non erano diverse dalle dichiarazioni rilasciate da Minsk ufficiale e per alcuni aspetti erano ancora più filo-russe”.

I commenti di Podolyak riflettono la persistente inquietudine a Kiev per i tentativi iniziali di Tsikhanouskaya nel 2020 di evitare le critiche al Cremlino nel tentativo di dissuadere Putin dal sostenere Lukashenko. Le sue affermazioni hanno fatto arrabbiare molti bielorussi che hanno accusato Podolyak di ignorare le più recenti dichiarazioni filo-ucraine del leader dell’opposizione. Dall’inizio dell’invasione a febbraio, Tsikhanouskaya si è espressa spesso a sostegno dell’Ucraina mentre attaccava l’aggressione russa e condannava il sostegno di Lukashenko alla guerra.

Tsikhanouskaya è uno dei tanti bielorussi che hanno dimostrato la loro opposizione all’invasione dell’Ucraina. Nonostante la minaccia di sanzioni severe, centinaia di bielorussi hanno approfittato dell’occasione del referendum nazionale del 27 febbraio per protestare contro la guerra in Ucraina. In tutta Europa, la diaspora bielorussa si è mobilitata per sostenere i rifugiati ucraini.

Nel frattempo, centinaia di bielorussi si sono recati in Ucraina per unirsi alla lotta contro l’aggressione russa, con Tsikhanouskaya che ha recentemente stimato il numero complessivo di volontari a 1.500. La presenza di così tanti bielorussi tra i ranghi dell’esercito ucraino ha attirato elogi da Kiev. Ad esempio, il consigliere presidenziale Oleksiy Arestovych ha definito il battaglione bielorusso una delle unità più efficaci dell’esercito ucraino e lo ha elogiato come “esempi di coraggio personale, coraggio e condotta militare“.

Sul fronte interno, un numero significativo di bielorussi si è unito a un movimento clandestino contro la guerra che ha preso di mira la rete ferroviaria del paese ed è accreditato di aver interrotto in modo significativo la logistica militare russa che si muove attraverso la Bielorussia. Questa campagna di sabotaggio si è rivelata così imbarazzante per Lukashenka che a maggio ha introdotto modifiche alla legislazione sulla pena capitale del Paese consentendo la pena di morte per i partigiani delle ferrovie.

I messaggi contrastanti dell’Ucraina sulla Bielorussia hanno creato l’impressione che ci sia ancora una certa riluttanza a Kiev a tagliare tutti i legami con Lukashenko nonostante il suo profondo coinvolgimento nell’invasione di Putin. Tuttavia, gli atteggiamenti ora potrebbero inasprirsi. Mentre la comunità internazionale cerca soluzioni alla crescente crisi alimentare globale innescata dal blocco russo dei porti ucraini del Mar Nero, Zelenskyy ha recentemente escluso la possibilità di inviare grano ucraino ai porti baltici attraverso la Bielorussia. “Capiamo perché ci è stato offerto questo, ma non siamo pronti ad aiutare i nostri ‘amichevoli’ vicini”, ha osservato con sarcasmo.

Questo è stato un passo incoraggiante che suggerisce una posizione più intransigente nei confronti della Bielorussia. La comunità internazionale deve ora mantenere questa pressione sulle autorità bielorusse mentre sostiene l’opposizione democratica del Paese e impone ulteriori costi a Lukashenko per aver aiutato lo sforzo bellico di Putin e per aver commesso violazioni dei diritti umani interni.

La partecipazione di Lukashenka all’invasione russa dell’Ucraina ha evidenziato la minaccia alla sicurezza rappresentata dal regime autoritario di Minsk. Senza una transizione politica fondamentale in Bielorussia, il Paese continuerà a fornire sostegno alle politiche di aggressione imperiale di Putin e rimarrà una fonte di instabilità regionale.

