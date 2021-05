Non c’è veramente limite alla mancanza di buon gusto delle Tv italiana.

Ieri sera, nella peraltro interessante puntata di Piazzapulita (La7) sulla magistratura, c’è stato un inserto da film dell’orrore che ha destato indignazione e fastidio negli spettatori.

La triste vicenda di Luana D’Orazio, la giovane rimasta uccisa a Prato a causa di una macchina da telaio, è stata ripresentata in versione film dell’orrore con l’appoggio di uno strampalato e ironico commento recitato dal ‘burattinaio’ Stefano Massini che forse pensava di fare l’originale.

Massini è un regista teatrale che collabora, oltre che con Formigli, con la Repubblica. Quello che colpisce è l’assoluta crudeltà delle scene rappresentate in cui viene menomata progressivamente e sadicamente la bambola chiamata ‘principessa’ strappandole gli arti uno ad uno.

Gli spettatori hanno cambiato disgustati il canale commentando assai negativamente su Twitter. La scena forse voleva porre il focus sulle condizioni della sicurezza sul lavoro, ma il risultato è stato letteralmente terrificante. Roba da sconsigliarne la visione al pubblico fragile.

Come si possano mandare in onda immagini da film di Dario Argento resta comunque un mistero a cui gli ideatori del programma dovrebbero dare una risposta.

