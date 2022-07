Dai giri in mongolfiera agli acquisti nei mercati più tradizionali e colorati, dai giri in barca nelle isole più sperdute ai tuffi nei mari più cristallini. Ha tanto da offrire la Turchia, sia a livello di divertimento che cultura, e per questo è una destinazione molto amata e una delle più gettonate per l’estate 2022.

Questo Paese, a cavallo tra Europa e Oriente, ha una storia ricca alle spalle e qui sono passati moltissimi popoli, ognuno dei quali ha lasciato il segno. Una meta fantastica dove nulla può essere lasciato al caso: ecco perché per il tuo viaggio in Turchia è bene se ti rivolgi ad una travel company online come Tramundi che penserà ad organizzare una vacanza fantastica che ti permetterà di portare a casa splendidi ricordi.

Prepara, dunque, la macchina fotografica per immortalare la splendida Cappadocia, una regione semi-arida che si trova nel centro della Turchia, posta a 1000 metri sul livello del mare.

Qui la valle si colora di rosso e rosa, con sfumature che variano nel corso della giornata, ed alcuni punti sono formati da pinnacoli rocciosi dalla forma allungata. Il posto giusto da sorvolare in mongolfiera, meglio se all’alba se si vuole godere di tutto il panorama nel modo migliore.

Da non perdere neppure il paesaggio naturale di Pamukkale, un sito Patrimonio dell’Unesco che ospita le omonime Terme libere di Pamukkale, ovvero delle terme naturali dalle acque caldissime formate da rocce calcaree.

La loro particolarità? Le terrazze che si sono formate nel corso tempo e che hanno creato piccole piscine in cui dominano i colori del bianco e dell’azzurro: un vero splendore. Immancabile, poi, una tappa a Istanbul, la vecchia Costantinopoli.

Qui sono numerosi i siti di culto e gli edifici storici da visitare a cui si aggiungono mercati colorati – i bazar – in cui fare shopping acquistando tappeti, libri, gioielli e spezie e fermarsi per degustare tè o caffè.

Per una vacanza diversa o per chi la Turchia l’ha già visitata e vuole tornare si può optare per una crociera in caicco nel Golfo di Gokova con tappe all’isola di Orak, famosa per la sua barriera corallina; lo splendido borgo marinaro di Pabuc Burnu e l’isola di Cleopatra, ricca di resti archeologici.

Per uno splendido viaggio in mare, poi, puoi valutare anche una rotta dalla Turchia verso la Grecia per un tour nel Nord Dodecaneso, partendo da Bodrum e fermandosi nelle splendide isole di Kos, Leros e Lipsi.