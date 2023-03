Un ulteriore grosso problema all’orizzonte: i cannabinoidi sintetici

Ulteriore tema di grande discussione, non solo negli USA. Diffuso a livello nazionale come alternativa alla marijuana dopo l’approvazione del Farm Bill del 2018, il THC delta-8 si trova in tutti gli Stati in cui non è possibile accedervi legalmente, compreso il Tennessee. Ma il THC-O, noto anche come estere acetato di THC, è una novità relativa, un “cannabinoide sintetico” creato attraverso una sintesi chimica che offre un effetto inebriante. E, a differenza dei cannabinoidi “naturali” derivati dalla canapa, non è protetto dal Farm Bill. Il professore della Hebrew University Raphael Mechoulam, considerato il “padre della ricerca sulla cannabis“, è morto in Israele. Aveva 92 anni. Negli anni ’60, Mechoulam e il suo gruppo di ricercatori iniziarono gli esperimenti sui cannabinoidi in Israele, diventando i primi a isolare il delta-9 THC, il componente psicoattivo della cannabis. Monogram, l’azienda di cannabis di proprietà del rapper miliardario Shawn Carter alias Jay-Z, sta affrontando gravi accuse in una causa presentata alla Corte Superiore della Contea di Santa Clara il 16 febbraio, secondo SFGate. Cathi Clay, ex vicepresidente di The Parent Company(TPCO), un’azienda californiana di cannabis che gestisce il marchio Monogram, sostiene di aver subito «anni di molestie” da parte dei dirigenti dell’azienda, che avrebbero agito in modo «aggressivo, sminuente e messo pubblicamente in dubbio le sue capacità». Il Senato delle Hawaii ha votato martedì a favore (22-3) della SB 669, una legge sulla legalizzazione della cannabis che legalizzerebbe la cannabis per uso adulto.

Stati Uniti

I cannabinoidi sintetici aumentano la spaccatura tra le industrie della marijuana e della canapa

La Gold Spectrum, con sede nel Tennessee, ha scelto un giorno inopportuno il mese scorso per debuttare una linea di edibili.

Il 13 febbraio, l’azienda di canapa – che ha cinque punti vendita al dettaglio in Tennessee e vende prodotti in altri Stati – ha annunciato l’uscita di diverse barrette di cereali al gusto “Delta 8 + THC-O”.

Diffuso a livello nazionale come alternativa alla marijuana dopo l’approvazione del Farm Bill del 2018, il THC delta-8 si trova in tutti gli Stati in cui non è possibile accedervi legalmente, compreso il Tennessee.

Ma il THC-O, noto anche come estere acetato di THC, è una novità relativa, un “cannabinoide sintetico” creato attraverso una sintesi chimica che offre un effetto inebriante.

E, a differenza dei cannabinoidi “naturali” derivati dalla canapa, non è protetto dal Farm Bill.

Le vendite di prodotti a base di THC-O hanno sfiorato i 200 milioni di dollari l’anno scorso.

Lo stesso giorno dell’annuncio di Gold Spectrum, l’avvocato della cannabis della Carolina del Nord Rod Kight ha ricevuto una lettera dalla Drug Enforcement Administration in risposta a una domanda che aveva inviato l’estate precedente.

Secondo la DEA, poiché il THC-O «può essere ottenuto solo sinteticamente», non rientra nella definizione di canapa stabilita nel Farm Bill del 2018.

L’opinione dell’agenzia è diventata pubblica grazie a Kight, ma questo non ha scoraggiato la Gold Spectrum di Johnson City.

L’azienda non ha intenzione di rimuovere i suoi prodotti con THC-O dagli scaffali dei negozi o di cambiare le sue operazioni di produzione e distribuzione.

«Ho assicurato alle nostre migliaia di negozianti che tutto è a posto fino a quando un organo di governo non farà un annuncio», ha detto Zach Green, fondatore e amministratore delegato di Gold Spectrum.

Non dovremmo cambiare il nostro intero modello di business sulla base di quello che sembra un annuncio non ufficiale».

«Se i governi federali o statali pubblicassero informazioni che ritengono il THC-O dannoso o illegale, ovviamente accantoneremmo i nostri prodotti contenenti tali sostanze in attesa di ulteriori verifiche».

Finora la DEA non ha ancora intrapreso alcuna azione esecutiva.

Tuttavia, un numero crescente di Stati si è mosso per vietare i cannabinoidi intossicanti derivati dalla canapa, tra cui il THC-O e altri isomeri del THC, tra cui il delta-6 e il delta-10 THC.

Lo stallo sottolinea la proliferazione di nuovi cannabinoidi che entrano nel mercato e le difficoltà di limitarne l’accesso, nonostante le preoccupazioni sulla loro sicurezza.

Evidenzia anche la spaccatura e la crescente tensione tra le aziende che producono cannabis con licenza e il settore della canapa, in gran parte non regolamentato, dove le aziende offrono prodotti intossicanti contenenti una gamma crescente di cannabinoidi sintetici derivati dalla canapa.

La chimica

Sia il delta-8 che il delta-9 – quest’ultimo è il “THC” più conosciuto – esistono naturalmente nella pianta di canapa.

Al contrario, le loro propaggini indotte chimicamente sono prodotte attraverso conversioni chimiche in laboratorio, tipicamente attraverso l’estrazione del delta-8 o la conversione del CBD.

Sia i ricercatori che i funzionari sanitari affermano che questo processo di conversione chimica può talvolta lasciare il prodotto finale con alti livelli di impurità e altri nuovi composti i cui profili di sicurezza sono sconosciuti.

Diversi cannabinoidi non psicoattivi comuni nella pianta di cannabis – tra cui CBD, CBG, CBN e THCA – sono venduti sui mercati legali.

Ma gli isomeri sintetici del delta-9 sono in gran parte non regolamentati, anche se un numero crescente di Stati si è mosso per vietare i cannabinoidi intossicanti derivati dalla canapa, che sono diventati la spina dorsale di un mercato multimiliardario dopo l’approvazione del Farm Bill del 2018.

Tale legge ha legalizzato la produzione di canapa a livello nazionale, scatenando un’ondata di prodotti contenenti “cannabinoidi intossicanti” derivati dalla canapa.

Tuttavia, la rete di sicurezza offerta dal Farm Bill non ha impedito agli Stati di vietare i cannabinoidi derivati dalla canapa.

I funzionari statali e altri citano preoccupazioni per la salute e alcuni incidenti di alto profilo, come la morte di un bambino della Virginia che ha mangiato le gomme al THC delta-8 della madre, secondo i procuratori che stanno muovendo accuse di omicidio.

Il Connecticut, lo Utah e la Virginia fanno parte di una lista crescente di Stati che stanno dando un giro di vite alla produzione e alla vendita di prodotti delta-8 e dei loro derivati.

Anche i legislatori del West Virginia stanno proponendo un divieto.

Secondo la O’Flaherty Law, con sede in Illinois, sono almeno 14 gli Stati che hanno messo fuori legge il delta-8.

Il governo federale ha ampiamente evitato la questione.

Alla fine di gennaio, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha rifiutato di regolamentare i prodotti contenenti CBD, demandando il compito di redigere nuove regole al Congresso, dove la riforma della cannabis non è stata finora in grado di superare lo stallo partitico.

Non è la prima

Gold Spectrum è una delle tante aziende che sperimentano il THC-O.

È uno dei tanti nuovi cannabinoidi che stanno emergendo nelle cartucce dei vaporizzatori, negli edibles e in altri prodotti.

Sebbene esista una significativa sovrapposizione tra i consumatori di cannabis, CBD, delta-8 derivato dalla canapa e altri prodotti cannabinoidi emergenti, secondo gli esperti del settore gli Stati in cui non è legale la vendita di marijuana per uso adulto hanno guidato l’adozione da parte dei consumatori.

Michael Brosgart, direttore operativo di Advanced Vapor Devices, con sede a Seattle, ha detto che i consumatori dei mercati legali si orientano verso i cannabinoidi naturali, ma nei mercati senza marijuana per uso medico o ricreativo «i prodotti sintetici e altri prodotti del mercato grigio proliferano e appaiono come un’opzione valida».

Questo e altro ha contribuito ad alimentare la crescita del mercato dei cannabinoidi.

La società di analisi della cannabis Brightfield Group, con sede a Chicago, stima che le vendite di prodotti cannabinoidi nel 2022 abbiano superato i 2,3 miliardi di dollari e potrebbero raddoppiare fino a superare i 4,7 miliardi di dollari entro il 2027.

Tuttavia, la coda di quella previsione non teneva conto delle recenti e attuali restrizioni politiche statali o dell’incertezza di ciò che potrebbe essere incluso nel rinnovo del Farm Bill.

Il Congresso dovrà rinnovare il Farm Bill in questa sessione.

Alcuni addetti ai lavori ed esperti di politica prevedono che l’ampia legislazione potrebbe essere un veicolo per definire chiaramente i nuovi cannabinoidi, le restrizioni e i livelli di concentrazione, anche se non si tratta di una scommessa sicura.

Comunque sia, «c’è un chiaro mercato dei consumatori per i cannabinoidi psicoattivi derivati dalla canapa», ha detto Madeline Scanlon, cannabis insights manager di Brightfield.

È interessante notare che la percentuale di consumatori che hanno acquistato prodotti CBD online negli ultimi anni è diminuita in modo significativo, mentre le transazioni presso i negozi di fumo e vape sono aumentate – forse un riverbero dell’esplosione dei negozi di CBD nelle grandi città, nei piccoli centri e nei luoghi intermedi.

I dati di Brightfield mostrano che il 17,5% dei consumatori ha acquistato prodotti CBD online nel quarto trimestre del 2022, in calo rispetto al 50,6% dello stesso periodo del 2020.

Nel frattempo, il 33,4% dei consumatori ha effettuato transazioni presso negozi di vape e fumo nel quarto trimestre, rispetto al 19,1% di due anni prima.

«I nostri più recenti approfondimenti sui consumatori del quarto trimestre del 2022 mostrano che il 10% degli americani di età superiore ai 21 anni dichiara di aver acquistato cannabinoidi psicoattivi derivati dalla canapa negli ultimi 6 mesi», ha aggiunto Scanlon via e-mail.

«Si tratta di un numero maggiore di consumatori rispetto a quelli che acquistano latte d’avena (8%)».

Suona l’allarme

L’aumento dei cannabinoidi inebrianti derivati dalla canapa ha allargato una spaccatura nell’industria della cannabis.

Da un lato, i produttori e i rivenditori di cannabinoidi derivati dalla canapa sostengono che i loro prodotti sono protetti dal Farm Bill e dovrebbero essere venduti liberamente negli Stati che non hanno leggi che li vietano.

Nell’altro, le aziende di cannabis regolamentate, le associazioni di tutela dei consumatori e la comunità scientifica stanno suonando l’allarme:

I contaminanti residui dei solventi utilizzati in alcune tecniche di estrazione dei cannabinoidi.

I loro effetti sconosciuti, potenzialmente pericolosi, sui consumatori.

La confusione generale che i cannabinoidi stanno causando sul mercato.

Le aziende californiane Jetty Extracts e Advanced Vapor Devices sono tra quelle che chiedono una maggiore sorveglianza.

«Sebbene l’industria abbia fatto molta strada rispetto ai giorni della Spice del passato, rimangono molti interrogativi sulle sostanze chimiche usate nella lavorazione e sull’eventuale presenza di tossine residue nell’estratto», ha dichiarato Nate Ferguson, responsabile del prodotto di Jetty, che non usa prodotti sintetici.

La scienza

Un recente studio del Journal of Medical Toxicology ha messo in relazione il fumo di THC-O acetato con il potenziale di scatenare le stesse complicazioni polmonari emerse durante la crisi dello svapo del 2019 e dell’inizio del 2020.

Durante quell’epidemia, l’inalazione di additivi nocivi trovati principalmente in prodotti da svapo di marijuana privi di licenza ha causato respiro affannoso, febbre e brividi, tosse, vomito, diarrea, mal di testa, vertigini, battito cardiaco accelerato e dolore al petto. Decine di persone sono morte.

I ricercatori, che hanno analizzato una cartuccia da svapo di THC-O acquistata online, sostengono che quando l’acetato di THC-O viene riscaldato, può produrre chetene, una sostanza tossica collegata a lesioni polmonari associate all’uso di sigarette elettroniche o vaping, o EVALI.

Secondo i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC), questa malattia polmonare è stata citata in più di 2.800 ospedalizzazioni e almeno 68 decessi dal 2019.

Lo studio, pubblicato a dicembre, è arrivato alla fine di un anno di grande successo per i prodotti a base di THC-O, che l’anno scorso hanno rappresentato l’8% delle vendite nel mercato emergente dei cannabinoidi, pari a circa 188 milioni di dollari, secondo i dati di Brightfield.

Il Dr. Neal Benowitz, autore principale del rapporto che ha anche condotto ricerche sull’epidemia EVALI, spera di dissuadere del tutto i consumatori dagli acetati fino a quando non saranno condotte ulteriori ricerche.

«Lo scopo di questo documento era proprio quello di avvertire le persone di non svapare l’acetato di THC», ha detto Benowitz, professore emerito di medicina all’Università della California, San Francisco.

«Non siamo ancora a conoscenza di casi di lesioni polmonari, ma siamo certamente preoccupati per la forte possibilità biologica che questo possa essere un problema».

Il rapporto ha spinto la California NORML a emettere un avviso ai consumatori il 9 gennaio, in cui si afferma che l’acetato di THC-O non è stato testato per la sicurezza.

Dale Gieringer, direttore della California NORML, era particolarmente preoccupato che il riscaldamento dell’acetato di THC-O producesse un chetene simile all’acetato di vitamina E, l’additivo presente nei prodotti per il vaping «fortemente collegato all’epidemia di EVALI“, secondo il CDC.

«Questo mi ha davvero allarmato», ha detto Geiringer a MJBizDaily.

«Ero già preoccupato per la proliferazione di nuovi cannabinoidi sintetici che avevano iniziato a comparire sul mercato interstatale non regolamentato del CBD».

Nel suo avviso ai consumatori, la California NORML ha segnalato diversi altri cannabinoidi psicoattivi emergenti prontamente disponibili in prodotti che non sono stati testati per un consumo sicuro, tra cui THC-P, THCjd, THC-H, THC-B, HHC e delta-10.

Non vale la pena rischiare

The Flower Shop, con sede in Arizona, un operatore multinazionale integrato verticalmente, ha evitato di usare formulazioni sintetiche per mantenere l’identità del marchio e i protocolli di produzione e confezionamento.

La presidente dell’azienda Greta Brandt ritiene che altri operatori della cannabis faranno lo stesso in assenza di chiarezza e di indicazioni da parte del governo federale e di una maggiore regolamentazione statale.

«Non credo proprio che toccheranno i cannabinoidi più piccoli», ha detto.

«Per un operatore multistatale non ne vale la pena. Se si fa un cambiamento in uno Stato, lo si deve poi diffondere in tutti gli Stati Uniti».

Israele

Raphael Mechoulam, ‘padre della ricerca sulla cannabis’, muore a 92 anni

Il professore della Hebrew University Raphael Mechoulam, considerato il “padre della ricerca sulla cannabis“, è morto in Israele. Aveva 92 anni.

Negli anni ’60, Mechoulam e il suo gruppo di ricercatori iniziarono gli esperimenti sui cannabinoidi in Israele, diventando i primi a isolare il delta-9 THC, il componente psicoattivo della cannabis.

Tra gli altri risultati ottenuti: la progettazione e la sintesi di diversi nuovi cannabinoidi con potenziale terapeutico come farmaci.

«La maggior parte delle conoscenze umane e scientifiche sulla cannabis sono state accumulate grazie al Prof. Mechoulam», ha dichiarato il Presidente della Hebrew University Asher Cohen in un comunicato.

«Ha aperto la strada a studi rivoluzionari e ha avviato la cooperazione scientifica tra ricercatori di tutto il mondo».

Mechoulam è stato nominato per più di 25 premi accademici, tra cui:

Il premio Heinrich Wieland nel 2004.

Un dottorato onorario dall’Università Complutense di Madrid nel 2006.

Il Premio Israele in Scienze Esatte, Chimica, nel 2000.

Il pioniere della cannabis medica è stato membro fondatore dell’Associazione Internazionale per i Medicinali Cannabinoidi e della Società Internazionale di Ricerca sui Cannabinoidi.

Nel 1994 è stato eletto membro dell’Accademia Israeliana delle Scienze e degli Studi Umanistici.

Mechoulam è nato in Bulgaria nel 1930 ed è emigrato con la famiglia in Israele nel 1949, dove ha studiato chimica.

Ha conseguito il dottorato di ricerca presso il Weizmann Institutedi Rehovot nel 1958, con una tesi sulla chimica degli steroidi.

Dopo gli studi post-dottorato al Rockefeller Institute di New York (1959-60), Mechoulam ha fatto parte dello staff scientifico del Weizmann Institute dal 1960 al 1965, concentrandosi sull’isolamento, l’elucidazione della struttura e la sintesi dei principali principi attivi della cannabis.

Trasferitosi all’Università Ebraica di Gerusalemme, Mechoulam è diventato professore ordinario nel 1972.

Stati Uniti

Jay-Z citato in giudizio

Monogram, l’azienda di cannabis di proprietà del rapper miliardario Shawn Carter alias Jay-Z, sta affrontando gravi accuse in una causa presentata alla Corte Superiore della Contea di Santa Clara il 16 febbraio, secondo SFGate.

Cathi Clay, ex vicepresidente di The Parent Company (TPCO), un’azienda californiana di cannabis che gestisce il marchio Monogram, sostiene di aver subito «anni di molestie” da parte dei dirigenti dell’azienda, che avrebbero agito in modo «aggressivo, sminuente e messo pubblicamente in dubbio le sue capacità». Clay sostiene inoltre che il direttore finanziario Mike Batesoleabbia fatto «molti commenti inappropriati sulle donne, sull’assunzione di “casalinghe” per la contabilità, sulle persone di colore e sulle competenze dei dipendenti».

La causa sostiene anche che i dirigenti hanno spedito cannabis attraverso i confini dello stato dalla California a New York «per un evento Monogram con Shawn Carter» – un atto proibito dalle normative californiane sulla cannabis e un reato federale. Inoltre, Clay sostiene che la TPCO ha effettuato pagamenti “imprecisi” con la US Securities and Exchange Commission sia nel 2021 che nel 2022.

In una e-mail a SFGate, un portavoce di TPCO ha dichiarato: “L’azienda non commenta le cause in corso e intende difendersi con forza dalle false accuse».

L’SFGate riporta che, secondo l’atto di citazione depositato in tribunale, TPCO ha 30 giorni di tempo per rispondere alla causa e un’udienza iniziale in tribunale «non è ancora stata fissata».

Stati Uniti

Il Senato delle Hawaii approva la legge sulla legalizzazione della cannabis

Il Senato delle Hawaii ha votato martedì a favore (22-3) della SB 669, una legge sulla legalizzazione della cannabis che legalizzerebbe la cannabis per uso adulto.

La SB 669 permetterebbe agli adulti di 21 anni e più di possedere, condividere e trasportare fino a 30 grammi (o un’oncia) di cannabis. La legge permette inoltre di coltivare in casa fino a sei piante di cannabis, di cui un massimo di tre piante mature e fiorite. La legge riduce anche le pene per la coltivazione e la vendita di cannabis senza licenza e prevede la cancellazione di alcuni reati legati alla marijuana.

«Per anni i sostenitori hanno lavorato per far passare una legge che legalizzasse in modo ragionevole la cannabis nelle Hawaii», ha dichiarato DeVaughn Ward, consulente legislativo senior del Marijuana Policy Project e residente alle Hawaii, in un comunicato del gruppo. «Ora che questa legge è stata approvata dal Senato, le Hawaii sono un passo più vicine a diventare il prossimo Stato a porre fine alla proibizione della cannabis».

Il disegno di legge è stato sponsorizzato dai senatori Stanley Chang (D), Jarrett Keohokalole (D), Angus McKelvey (D) e Joy San Buenaventura (D) e passa ora all’esame delle due camere. Se approvata, l’Aloha State diventerebbe il 22° della Nazione a legalizzare la cannabis a scopo ricreativo.

Stati Uniti

Heavy Metal Entertainment e Berkshire Roots annunciano la loro collaborazione

Heavy Metal Entertainment (HME) e Berkshire Roots, uno dei principali gestori di coltivazioni e dispensari di cannabis del Massachusetts, hanno annunciato una partnership in cui Berkshire Roots fornirà nuovi ceppi di fiori e svilupperà prodotti di cannabis distintivi con il marchio “Heavy Metal”, per accompagnare i piani di HME di fornire alla sua fanbase nuovi media ed esperienze all’avanguardia ed emozionanti, attirando al contempo nuovi clienti nella sua ricca storia di storie e personaggi.

Heavy Metal è stata lanciata nel 1977 come rivista cartacea che combinava concetti e personaggi iconici a tema adulto in un modo che ricordava inequivocabilmente i fumetti. La rivista continua a mettere in luce nuovi incredibili talenti e creatori famosi e presenta principalmente interviste, gallerie di artisti e storie. Oltre alla leggendaria rivista, HME pubblica anche un’ampia gamma di fumetti e graphic novel, gestisce una rete di podcast e gestisce uno studio televisivo e cinematografico in erba.

«Quando ci è stato presentato Berkshire Roots, ci siamo subito appassionati all’idea di un collegamento tra il nostro marchio e la cannabis», ha dichiarato il presidente di Heavy Metal StudiosTommy Coriale. «Non vediamo l’ora di vedere questo prodotto in contatto sia con i fan di lunga data che con le giovani generazioni che stanno conoscendo Heavy Metal per la prima volta».

L’amministratore delegato di Berkshire Roots, James Winokur, ha definito la partnership “una svolta“.

«Basandoci sulla reputazione e sulla fedeltà dei consumatori che Berkshire Roots ha stabilito fin dal suo lancio, siamo ora in grado di guidare altri marchi che vogliono entrare nel mercato della cannabis e, nello specifico, nel Massachusetts», ha dichiarato Winokur. «Penso che questo modello stia cambiando le carte in tavola per il settore e non riesco a pensare a un’altra partnership come questa nello spazio della cannabis».

La linea di cannabis Heavy Metal è stata presentata in anteprima allo stand di Berkshire Roots durante la fiera New England Cannabis Convention di Boston dal 10 al 12 marzo e sarà disponibile presso rivenditori selezionati in tutto il Massachusetts.