Il 24 agosto è il giorno dell’indipendenza ucraina. Per la prima volta in tre decenni da quando l’Ucraina ha riconquistato la sua indipendenza, quest’anno c’era il pericolo reale che le vacanze non si svolgessero affatto. Esattamente sei mesi prima, il 24 febbraio, la Russia ha lanciato un’invasione su vasta scala del paese con l’obiettivo di schiacciare la statualità ucraina ed estinguere la nazione ucraina. La guerra genocida scatenata da Vladimir Putin all’inizio del 2022 non ha eguali nella storia europea moderna. È anche un campanello d’allarme per i molti europei che ancora negano la minaccia che una Russia ostile deve affrontare per il continente.

Finora, i piani criminali del Cremlino sono stati sventati dalla forza e dal coraggio ucraini. Un’invasione che avrebbe dovuto concludersi vittoriosamente in soli tre giorni sta ora entrando nel suo settimo mese senza una fine in vista. Putin sognava di far sfilare i suoi soldati attraverso una Kiev conquistata. Invece, alla vigilia del Giorno dell’Indipendenza, l’Ucraina ha inaugurato una ‘sfilata’ di carri armati russi distrutti nel cuore della capitale.

Sebbene i successi dell’Ucraina siano incoraggianti, non c’è dubbio che la Russia non abbia abbandonato i suoi piani per distruggere l’Ucraina. Al contrario, Mosca sembra più determinata che mai a portare avanti la sua agenda genocida, a qualunque costo. Il recente appello pubblico di un importante ambasciatore russo a “non mostrare pietà per la popolazione ucraina” è stato l’ultimo di una lunga serie di dichiarazioni ufficiali che sottolineano l’intenzione della Russia di annientare l’Ucraina.

Questo è ben compreso dagli ucraini, che apprezzano il fatto che stanno combattendo non solo per l’indipendenza del loro Paese, ma anche per la loro sopravvivenza come nazione. Tuttavia, ci sono ancora indicazioni che molti in Europa rifiutano di riconoscere l’entità del problema della Russia che deve affrontare la comunità internazionale.

L’attuale guerra non riguarda solo l’Ucraina. È una lotta per determinare chi può stabilire le regole secondo le quali il mondo intero vivrà. Lo scontro in realtà è iniziato otto anni fa con l’occupazione russa della Crimea. L’invasione su vasta scala di quest’anno ha segnato una grande escalation nella campagna in corso della Russia per cancellare l’Ucraina dalla mappa politica dell’Europa e minare le fondamenta dell’ordine mondiale esistente.

Sin dalle spudorate smentite di Vladimir Putin durante la presa della Crimea da parte della Russia nella primavera del 2014, il Cremlino ha messo le bugie a viso aperto al centro della sua diplomazia. Mosca ha regolarmente violato il diritto internazionale mentre protestava contro la sua innocenza. L’attuale architettura istituzionale internazionale si è rivelata impotente di fronte a questo cinismo russo. Le Nazioni Unite, l’OSCE, il CICR e altri non sono riusciti a impedire alla Russia di fare la guerra e non sono state in grado di imporre conseguenze significative al Cremlino.

Non sorprende che questo sia servito solo a incoraggiare un’ulteriore aggressione russa. Ora abbiamo raggiunto la fase in cui la Russia sta apertamente conducendo una guerra genocida mentre allo stesso tempo si impegna in un ricatto nucleare. Funzionari del Cremlino e delegati del regime minacciano regolarmente l’Europa con la prospettiva di un attacco nucleare, mentre l’esercito russo sta attualmente utilizzando la centrale nucleare ucraina sequestrata a Zaporizhia per tenere in ostaggio la più ampia comunità internazionale.

È sempre più evidente che sono necessari cambiamenti radicali per evitare un ulteriore deterioramento del clima di sicurezza globale. Le istituzioni internazionali che sono state fondate per fungere da pilastri di un mondo più civile hanno evidentemente perso la strada e hanno bisogno di tornare alle origini.

L'esempio più recente di questo malessere è stato il rapporto profondamente imperfetto pubblicato da Amnesty International all'inizio di agosto, che non ha completamente riconosciuto le circostanze della lotta per la sopravvivenza dell'Ucraina e ha negato agli ucraini il diritto di difendersi. Il fatto che il rapporto di Amnesty International sia stato accolto con entusiasmo dal Cremlino e schierato per giustificare i crimini di guerra russi in corso in Ucraina la dice lunga sulla palude morale in cui si trova ora gran parte della comunità internazionale.

L’invasione russa ha anche messo in luce l’estrema riluttanza di molte delle nazioni più ricche e sviluppate del mondo a lasciare la propria zona di comfort e difendere i principi fondamentali della civiltà occidentale. Ciò è forse dovuto a lunghi decenni di pace e crescente prosperità, che hanno creato l’illusione di un mondo in cui gli orrori dell’aggressione militare sono consegnati al passato barbarico.