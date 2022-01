La lezione di Annibale: è il 219 avanti Cristo, le armate cartaginesi guidate da Annibale assediano la città iberica di Sagunto, alleata di Roma. I Saguntini resistono per ben otto mesi; invano i messaggeri cercano di convincere Roma perché intervenga finché si è in tempo. Famose le parole di Tito Livio per stigmatizzare l’inerzia dei Romani: “Dum eaRomani parant consultantque, iam Saguntumsumma vi oppugnabatur”, “Mentre i Romani si attardavano in preparativi e consultazioni, già Sagunto con grandissima violenza veniva espugnata”.

Come non pensare a quel lontano episodio storico, e come non riflettere sul fatto che la storia non è la maestra di vita che si dice essere, quando si ascoltano le sconsolate, ma anche rituali, aperture degli Anni Giudiziari? Non solo perché anno dopo anno, da decenni, si elencano le stesse carenze, le stesse lacune, gli stessi errori nell’amministrazione della Giustizia, senza che si faccia qualcosa di concreto per risolvere le questioni denunciate. Quello che soprattutto sgomenta e avvilisce è che si tratta di mali reali provocati quasi sempre da coloro che poi li denunciano, e che ostacolano in ogni modo le possibili riforme e “cure”.

All’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022, il ministro della Giustizia Marta Cartabia definisce “necessaria e ineludibile” la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Ha tutte le ragioni, beninteso. Solenni, queste parole, sillabate in una sede autorevole, l’aula magna della Corte di Cassazione, alla presenza del Capo dello Stato, che del CSM è presidente; e delle massime cariche della Cassazione (che del CSM sono membri di diritto). Accolte con un glaciale silenzio che in questo caso suona come assenso; e tuttavia, siamo al “Dum eaRomani parant consultantque”. Sagunto, cioè i cittadini attendono interventi concreti, senza i quali sono legittimati nel loro continuare a nutrire sfiducia nel sistema giudiziario.

Un sistema che sembra avviarsi ineluttabilmente verso lo sfascio definitivo. Un vero e proprio ‘Titanic’: l’iceberg è ben visibile, avanza velocemente. Le vedette Frederick Fleet e Reginald Lee da tempo hanno dato l’allarme. Troppo lontani l’”Olympic”, e il “Carpathia”. E tuttavia, irresponsabilmente, si continua a danzare come nulla fosse al suono degli orchestrali diretti da Wallace Hartley.

L’ultimo esempio di questa Caporetto è costituito dal conflitto tra lo stesso Csm e il Consiglio di Stato: che una decina di giorni fa ha dichiarato illegittima la nomina sia del Presidente della Cassazione, che ha aperto l’Anno Giudiziario, sia della sua vice, seduta al suo fianco. Nomine, a parere del giudice amministrativo, sorrette da una motivazione definita “irragionevole e gravemente carente“. Giudizio draconiano, nella sua severità e nettezza. E tuttavia la risposta che ne è seguita è stata la riconferma da parte del CSM. C’è di che restare basiti: mai si è assistito a uno scontro così frontale e duro tra due organi essenziali del nostro sistema: quello che ha il compito di controllare i giudici; e quello che controlla l’amministrazione. Eppure è accaduto, e la cosa apparentemente non sembra aver scosso più di tanto chi invece avrebbe tutti i motivi e le ragioni per essere allarmato, inquieto.

Le parole pesano: definendo “irragionevole” le due nomine, il massimo organo della giurisdizione amministrativa ha scolpito qualcosa di cui non dovrebbe sfuggire la gravità; non meno grave che il CSM abbia reagito confermando le nomine, come se quel giudizio di “irragionevole e gravemente carente” non fosse mai stato pronunciato.

Per inciso (ma è un inciso “pesante”), il conflitto tra CSM e Consiglio di Stato ha origine per iniziativa dei magistrati stessi. I giudici amministrativi sono stati investiti dal ricorso di un concorrente che si ritiene ingiustamente scartato: un alto magistrato che ha impugnato le nomine degli altri due, ritenendoli meno titolati e meritevoli.

Una sorta di gioco al massacro che non può che lasciare sgomento il cittadino. E non c‘era davvero bisogno di questa ulteriore spallata: lo scandalo del “caso” Luca Palamara ha rivelato una realtà ben conosciuta (e taciuta) dagli addetti ai lavori. Ma ora tutto il “mercato” che si consuma tra le correnti in seno alla Magistratura è venuto pienamente alla luce. Non si può più liquidare il tutto con la formula rituale delle mele marce; ormai l’eccezione sono le mele sane; e se così non è (ancora), è comunque la percezione che si è generalmente diffusa. Il CSM per un momento ha coltivato l’illusione che fosse sufficiente radiare Palamara dalla magistratura.

Come lo si sia solo potuto pensare, è incredibile: al processo contro l’ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (di fatto un novello Sansone,disposto al sacrificio solo se sarà accompagnato da tutti i Filistei) dovranno sfilare come testi decine di suoi ex colleghi; Palamara, ha promesso un “bagno di sangue”.

Questo è insieme “testo” e “contesto”; e come non chiedersi dove siano finite certezza e dignità del diritto? Pienamente avverata la previsione di Leonardo Sciascia cinquant’anni fa: che l’Italia, da culla del diritto si era trasformata nella sua bara.

Nella notte buia della giustizia che si sta attraversando, una fiammella. Si chiama Rita Bernardini, presidente dell’associazione “Nessuno tocchi Caino” e dirigente del Partito Radicale. Da sempre impegnata sul fronte della giustizia giusta e della sua “appendice” più penosa, il carcere, è impegnata in uno sciopero della fame che dura da settimane. “Mai come ora sono al tuo fianco, ma riprendi a mangiare, ti prego”, la implora il ministro Cartabia. Bernardini accoglie temporaneamente l’invito. “Mi sono ricordata”, dice, “di quando Marco Pannella usava l’espressione “fare fiducia”, espressione che dal punto di vista grammaticale è forse scorretta, ma dal punto di vista del significato è molto diversa dal più corretto “dare fiducia”. “Fare fiducia” implica un atteggiamento attivo, responsabile, costruttivo da parte di chi la esprime. Vi sono momenti in cui, per un nonviolento occorre consapevolmente rischiare la vita contro la morte, dar corpo con integrità alla vita del diritto perché il diritto alla vita di tutti non venga messo a morte, FARE FIDUCIA estrema al potere, incoraggiandolo ad operare secondo legge e giustizia. È quello che ho cercato di fare da dicembre ad oggi, giorno in cui mi concedo una sosta riprendendo ad alimentarmi”.

Bernardini si dice confortata perché “c’è stato tanto impegno da parte di centinaia di persone a partire dalle carceri, perché ci sono stati parlamentari di “quasi” tutti gli schieramenti che hanno manifestato vicinanza con l’obiettivo-necessità-obbligo di decongestionare l’affollamento dei corpi nei penitenziari, perché ho potuto concentrarmi di più sulla sofferenza che vivono le persone recluse, i loro familiari e gli uomini e le donne che a loro vogliono bene. Perché so che affermare una concezione della pena improntata sul recupero della persona piuttosto che sulla vendetta, farebbe diminuire drasticamente i reati e quindi le vittime come è dimostrato da tutti gli studi che sono stati fatti in materia di recidiva”.

Poi la “notizia”: il leader della Lega Matteo Salvini“ha accettato la mia proposta di visitare insieme un carcere (lo faremo dopo la partita Quirinale/Governo). Trovo questo molto generoso da parte sua, così come lo è stato nel promuovere assieme Partito Radicale i sei referendum sulla giustizia che il popolo italiano sarà chiamato a votare in primavera. Certo, sulle carceri, le posizioni sono molto distanti ma la nonviolenza comporta, ne sono convinta, proprio il dialogo con i più lontani dalle proprie convinzioni”.

Bernardini e Salvini insieme in “visita” in un qualsivoglia carcere del Paese è indubbiamente un avvenimento. Fossero dotati di un minimo di perspicacia politica, anche altri leader politici, da Giorgia Meloni a Antonio Taiani, da Enrico Lettaa Matteo Renzi, da Giuseppe Conte a Pierluigi Bersani, dovrebbero comunicare a Bernardini che anche loro sono disponibili per analoghe “ispezioni”. E sarebbe, questa sì, finalmente, una bella e buona“notizia”.