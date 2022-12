Un razzo italiano con una sonda italiana: un vanto della scienza nazionale

Si è svolto il primo seminario della Commissione Esplorazione dello Spazio dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, su un tema molto significativo perché nelle intenzioni degli organizzatori si è puntato ad un inquadramento razionale della tecnologia nazionale e delle sue applicazioni in campo aerospaziale.

Quest’estate -lo ricordiamo- è stato effettuato il lancio di qualifica del razzo Vega C dalla base spaziale europea di Kourou, in Guyana francese: un vettore, italiano per concezione e realizzazione, prodotto negli stabilimenti di AVIO a Colleferro.

Vega C è un lanciatore importante: è alto 35 metri, con una massa di 210 tonnellate il Vega C e può posizionare circa 2.200 kg. di satelliti in un’orbita polare di 700 km. Caratteristiche queste che danno una consistente autonomia all’Italia per la capacità di posizionamento in orbita. Inoltre il nuovo motore Avum+ a propellente liquido permette al razzo di rilasciare i carichi su tre orbite differenti e di indirizzare lo stadio finale in un’orbita di rientro in modo che bruci nell’atmosfera senza lasciare detriti.

E tra i suoi carichi, il più voluminoso -una palla di nichel di meno di mezzo metro di diametro- LARES2, il secondo satellite realizzato per la misura di precisione dell’effetto di trascinamento dei sistemi inerziali (frame-dragging), generato da correnti di massa-energia come la rotazione di un corpo dotato di massa, previsto dalla teoria della Relatività Generale. Il suo principal investigator è stato Ignazio Ciufolini del Centro Ricerche Enrico Fermi, di Roma. Responsabile del progetto del satellite Antonio Paolozzi della Scuola di Ingegneria Aerospaziale mentre la realizzazione e i relativi modelli di qualifica sono stati curati dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) di Frascati e di Padova. Il sistema di separazione, il dispositivo che rilascia del satellite in orbita è stato prodotto da OHB Italia.

Ad affrontare questi temi, condotti con profonda maestria,Simone Pirrotta dell’Agenzia Spaziale Italiana, i docenti della Scuola di Ingegneria Aerospaziale de La Sapienza di Roma Stefano Carletta e Claudio Paris. E Valerio Casali dell’AVIO. Istituzioni, università, industria: un tripode su cui poggia una comunicazione seria e consapevole, lontana da dannose autocelebrazioni.

Approfondire questi argomenti e dettagliarne scientificamente i significati è estremamente utile: queste le considerazioni fatte al termine dei lavori dagli ingegneri iscritti all’Ordine, dagli allievi della Scuola e dei corsi di ingegneria dell’università di Roma, dai professionisti e dai cultori della materia. Circa un’ottantina di persone in presenza ed in collegamento remoto.

Avere la consapevolezza di studi così avanzati e di una tecnologia di punta in grado di dare un’autonomia di accesso allo spazio- sia pur per tagli fino alle due tonnellate di carico -o poco più- rende il Paese uno dei più credibili sul piano della formazione e delle applicazioni più spinte.