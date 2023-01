Un punto di svolta nella politica commerciale degli Stati Uniti

Il dicembre 2022 ha evidenziato quanto sia cambiata la politica commerciale degli Stati Uniti negli ultimi anni. Si è tentati di dare la colpa dei cambiamenti all’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, le cui opinioni protezionistiche erano fortemente sostenute e dichiarate chiaramente. Molti osservatori sono rimasti sorpresi dal proseguimento da parte dell’amministrazione Biden di molte politiche Trump, seppur con retorica diversa, culminate nel rifiuto di dicembre di due decisioni dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che andavano contro gli Stati Uniti.

Il cambiamento è dovuto a diversi sviluppi dell’economia globale in atto da tempo. Il primo è la confluenza di commercio e sicurezza nazionale. L’opinione pubblica statunitense si è spostata notevolmente contro la Cina nell’ultimo decennio e la Cina è ora vista come una minaccia sia economica che per la sicurezza.

Questa percezione, combinata con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, ha reso difficile avere una conversazione sul commercio senza discutere anche il suo impatto sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Gran parte del dibattito ha riguardato sanzioni e controlli sulle esportazioni, ma anche i dazi di Trump sulla Cina, in particolare quelli su acciaio e alluminio, sono stati una delle principali cause di controversia e, in quest’ultimo caso, fonte di contenziosi dell’OMC.

Il secondo cambiamento è la convinzione di molti nell’amministrazione Biden che i tradizionali accordi di libero scambio abbiano avvantaggiato le grandi aziende e i loro dirigenti a spese dei lavoratori. L’amministrazione è determinata a correggere tale iniquità. Finora ciò ha significato evitare i tradizionali negoziati commerciali che includono l’accesso al mercato e promuovere invece il re-shoring, o almeno il ‘friend-shoring’, per riportare i posti di lavoro nel settore manifatturiero negli Stati Uniti. L’Inflation Reduction Act recentemente emanato ne è un buon esempio, fornendo incentivi sostanziali per riportare la produzione negli Stati Uniti in settori come semiconduttori, batterie e minerali critici.

Il terzo cambiamento, da tempo in atto, è l’interesse delle aziende a rendere le loro catene di approvvigionamento più resistenti e meno vulnerabili ai punti di strozzatura e alle carenze causate da disastri naturali, pandemie o interferenze politiche. Anche qui le aziende sono interessate alla sicurezza, sebbene per loro si tratti di sicurezza economica e di approvvigionamento piuttosto che di sicurezza nazionale, sebbene la prima sia direttamente correlata alla seconda. Gli sforzi delle aziende per sostenere le loro catene di approvvigionamento hanno generalmente il sostegno del governo degli Stati Uniti.

Il risultato di tutte queste tendenze è una profonda rivalutazione da parte sia delle aziende che del governo dei rischi di fare affari a livello internazionale. Tutte e tre le tendenze sono all’opera nella politica economica statunitense in Asia, in particolare nell’Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Anche se nessuno lo dice ad alta voce, l’IPEF intende rafforzare la presenza statunitense nella regione e presentare un’alternativa all’influenza della Cina, proprio come lo era la Trans-Pacific Partnership. Evidentemente non riguarda nemmeno l’accesso al mercato.

Le nazioni asiatiche in cerca di vantaggi tangibili non ne troveranno molti. L’approccio statunitense, caratterizzato dal suo slogan, “una politica commerciale per i lavoratori”, si concentra su regole e standard migliori in materia di lavoro e ambiente, nonché su altre questioni normative.

I cambiamenti nelle politiche di altri Paesi che gli Stati Uniti stanno cercando non sono economicamente o politicamente gratuiti, ma finora gli Stati Uniti non sembrano disposti a pagarli, sostenendo che i cambiamenti richiesti sono positivi per questi paesi e per il mondo per evitare una “corsa al ribasso”. Questo è probabilmente vero, ma è improbabile che sia sufficientemente persuasivo di per sé.

Di conseguenza, gran parte della negoziazione si concentrerà su questioni non direttamente correlate al commercio ma che si allineano strettamente con le tendenze sopra indicate, come la resilienza della catena di approvvigionamento, la cooperazione, la condivisione delle informazioni, le infrastrutture, la decarbonizzazione, le politiche fiscali e anticorruzione.

Il pilastro più difficile sarà il pilastro del commercio. Le parti asiatiche troveranno molte delle richieste statunitensi difficili da soddisfare e prive di benefici tangibili.

Negli Stati Uniti, Biden ha proposto l’IPEF in risposta alle critiche diffuse secondo cui non ha una politica economica asiatica. Scoprirà presto che le sue proposte non risolvono il dilemma politico del commercio per il Pd. Le proposte sono troppo poche per la comunità imprenditoriale che desidera un maggiore accesso al mercato e troppo per la sinistra dei Democratici, che si opporrà ad accordi commerciali vincolanti che potrebbero legare le mani del Congresso allo sviluppo della politica statunitense in futuro.

Il rifiuto degli Stati Uniti dei casi dell’OMC che ha perso complicherà ulteriormente i negoziati commerciali mettendo in dubbio la volontà USA di rispettare le regole del commercio internazionale e minando la sua credibilità quando cerca di richiamare altri paesi per le loro violazioni. Gli Stati Uniti sono stati il ​​baluardo del sistema commerciale mondiale negli ultimi 75 anni, ma ora rischiano di diventarne il principale avversario.

Se le altre parti dell’IPEF iniziano a dubitare dell’impegno degli Stati Uniti nell’espansione del commercio e delle regole internazionali che lo governano, è probabile che accadano due cose. I negoziati IPEF saranno più difficili da concludere e le altre nazioni potrebbero iniziare a dedicare più tempo e risorse ad altri gruppi regionali, come RCEP e APEC. Ciò non sarebbe nell’interesse degli Stati Uniti e il conseguente aumento dell’influenza economica della Cina nella regione potrebbe non essere in definitiva nei loro.