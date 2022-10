‘Un padre su misura’: testimonianze di rapporti difficili

Scrivere del rapporto tra genitori e figli non è semplice. La relazione è spesso ricca di conflittualità e sfumature difficili da comprendere all’esterno. Questi conflitti sono stati da sempre oggetto dell’interesse, dell’avvocato Laura Gaetini, esperta in diritto di famiglia, che a questo tema ha dedicato il suo secondo libro dal titolo ‘Un padre su Misura’.

Dopo il libro sui tradimenti di coppie celebri, dal titolo “Desiderare la donna d’altri”, pubblicato nel 2015, Laura Gaetini dedica la nuova opera alle storie di padri e di figli, figli poco considerati, ignorati o non amati abbastanza.

Il libro narra, con coinvolgimento ed attenzione, storie di padri illustri, uomini di successo nel campo della politica, dell’arte e della scienza. Queste figure iconiche, tra le quattro mura domestiche, celano storie di relazioni per lo più conflittuali con i propri figli. Il testo svela un volto sconosciuto di questi personaggi, che non lasciano trapelare nulla riguardo la loro vita privata. Eppure, le parole dei loro figli raccontano di una vita triste e malinconica, troppo spesso legata alla loro assenza.

Da Stalin, a Gandhi, passando per Einstein, Hitler, Mussolini, Peppino Impastato e Solimano il Magnifico, le storie scritte dell’avvocato matrimonialista di Torino, conducono in un viaggio affascinante intriso di variegate emozioni.

‘Un Padre su Misura’ è stato presentato, il 27 ottobre nel bellissimo scenario della Casa Teatro di Torino, impreziosito dalla voce narrante di Mario Cordova, attore e doppiatore dei personaggi più celebri del cinema.

L’evento è stato un’occasione speciale, come afferma l’autrice “Ho desiderato che stasera fosse una serata diversa, una serata in cui attraverso l’arte circense, la musica, la danza, lo spirito e la mente dello spettatore fossero portati altrove”.

Ad accompagnare le storie e le parole, infatti, c’è stata la magia regalata delle esibizioni artistiche ed acrobatiche degli artisti della scuola di circo FLIC.

Grandi uomini con relazioni complesse con i figli

Le storie di grandi uomini dall’immensa intelligenza, mostrano una debolezza interiore e l’incapacità di far convivere la tenerezza dell’amore di un padre e l’attenzione al lavoro e alla vita pubblica. L’ambizione è così grande, che spesso non lascia spazio ad altri aspetti della vita, neanche l’amore per i figli.

L’avvocato divorzista di Torino, Laura Gaetini, esprime tutta la sua soddisfazione per una serata dove l’arte è stata la sola protagonista. Coinvolgendo generazioni diverse, compresi giovani, come si evince dalle stesse parole dell’autrice “Tra il pubblico, tanti ragazzi: sono gli amici dei miei figli e i figli dei miei amici; tanto per restare in tema mi piaceva l’idea di avere i nostri ragazzi con noi”.

L’opera letteraria, infatti, è rivolta ad una platea vasta, narra storie di padri illustri, ma anche di madri, spesso rimaste nell’ombra. L’autrice, grazie anche alla sua esperienza in diritto di famiglia e tutela dei diritti della persona, ben conosce queste situazioni e sottolinea come la costruzione del rapporto con un figlio per la madre sia più semplice, perché più immediato e naturale.

Il rapporto con la madre esiste fin dal concepimento, per il padre il rapporto è più difficile e comporta uno sforzo maggiore nella sua costruzione.

Partendo da questo concetto, Laura Gaetini, ha voluto dedicare i racconti ai padri, per offrire loro una sorta di ‘incoraggiamento’. Proprio con queste parole, l’autrice ha concluso il suo intervento durante la serata suggestiva e ricca di sorprese.

L’arte circense, la musica e la danza hanno portato lo spettatore altrove e realizzato il desiderio della scrittrice: quello di regalare una serata di festa e rendere omaggio all’arte in tutte le sue forme.

