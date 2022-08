Durante gli ultimi mesi dall’inizio della guerra della Russia contro l’Ucraina, la percezione della maggior parte dei Paesi del mondo sulla guerra in Ucraina si è formata non secondo il quadro occidentale; e ora vedono la continuazione del conflitto come un gioco geopolitico in cui l’Occidente, invece di risolvere la crisi ucraina, sta cercando di indebolire la Russia e non intende tirarsi indietro dal puntare a screditarla.

L’Occidente era consapevole che l’espansione della NATO nell’ambiente di sicurezza della Russia fosse una linea rossa per Mosca. D’altra parte, avendo l’arteria energetica vitale dell’Europa, la Russia ha pensato di poter mantenere questa linea rossa di sicurezza e regolare le sue relazioni con l’Europa e l’America sulla base dei propri obiettivi e risultati geopolitici. Tuttavia, non solo la Russia non ha rimosso la minaccia, ma le azioni di Mosca fino a questo punto si sono ritorte contro di essa e hanno creato un fronte che ha persino messo contro di essa i Paesi dell’Europa orientale e settentrionale.

Attualmente, l’Ucraina è vittima di una guerra per procura tra Russia e America, e la questione importante per Washington e Mosca non è né l’indipendenza dell’Ucraina né la completa distruzione di questo Paese, ma il desiderio e la volontà di entrambe le parti in guerra di difendere un ordine basato sulle regole della logica della forza militare. Pertanto, la guerra in Ucraina, come punto di svolta storico per il quale non c’è una fine imminente, ha una fine dolorosa per gli ucraini e persino per la sicurezza globale. Queste condizioni hanno creato una situazione che ha complicato la probabilità di raggiungere un accordo politico.

L’odio globale per le guerre per procura, che è il risultato delle complicazioni della competizione aperta tra Russia e Stati Uniti in Ucraina, ha portato a una profonda avversione internazionale per gli Stati Uniti e l’Europa, così come per la Russia, i cui interventi militari per proteggere i propri interessi in Africa, Vietnam, Afghanistan, Iraq, Siria, Libia e Yemen nell’ultimo mezzo secolo non hanno lasciato altro che morte e distruzione.

Pechino, Mosca, Delhi e Teheran considerano l’embargo economico della Russia e le sue conseguenze distruttive economiche e sulla sicurezza come una minaccia nazionale e globale, e anche nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in cui l’aggressione della Russia contro l’Ucraina è stata condannata con una stragrande maggioranza di 141 voti.

In qualità di leader del continente africano, il Sudafrica ha anche incolpato gli Stati Uniti per le sue passate follie militari in Afghanistan, Iraq e Libia durante la discussione sul deterioramento della situazione umanitaria nella guerra in Ucraina alle Nazioni Unite. Il Sudafrica ha anche elencato gli Stati Uniti e i suoi alleati occidentali come trasgressori della Carta delle Nazioni Unite, che cercano di ottenere i loro interessi geopolitici contro la Russia sostenendo la risoluzione delle Nazioni Unite che condanna Mosca.

Le azioni di questi Paesi contro gli Stati Uniti riflettono innanzitutto le sfide che Washington sta affrontando per mostrare un fronte unito a sostegno dell’Ucraina e condannare la Russia come aggressore. Fatta eccezione per gli amici intimi e gli alleati militari dell’America in Europa e nell’Asia orientale, la maggior parte dei Paesi del mondo non è interessata a unirsi alla campagna degli Stati Uniti per isolare la Russia. È naturale che nel processo della guerra in Ucraina, procedendo tra le due maggiori potenze militari, ci troveremo di fronte a un mondo in futuro in cui prevarrà o una nuova era di multipolarità o un unilateralismo assoluto; una nuova era in cui, senza dubbio, né gli Stati Uniti né la Russia saranno più considerati una superpotenza militare.

In effetti, alla fine della guerra in Ucraina, non torneremo certamente nello stesso mondo in cui eravamo prima della guerra. In futuro si formerà un nuovo ordine mondiale basato sull’esito finale della guerra che definirà e delineerà la forma finale del trattato di pace tra Russia e America nell’ordine futuro. Pertanto, i Paesi non allineati del mondo dovrebbero avere in mente prospettive realistiche e pensare a come sarà raggiunta la pace o come prevenire la terza guerra mondiale. Pertanto, i Paesi del mondo non dovrebbero essere inclini ad adottare una posizione completamente antirussa o antiamericana. Le Nazioni Unite, da sempre sotto attacco implacabile del potere di veto, perderanno ancora di più i suoi vantaggi internazionali e di mediazione esercitando il potere della parte vittoriosa della guerra, a meno che non vengano rianimate.

Si può affermare con certezza che c’è una questione decisiva nel futuro della guerra ucraina: che la guerra può avere un solo vincitore sotto il nome di America o Russia. Se la Russia vincerà la guerra, con la potenza militare che guadagnerà in cooperazione con i suoi partner come Cina, India e Iran, dominerà gran parte delle ricche risorse naturali e umane del mondo e potrà facilmente creare un ” mondo uni-multipolare”.

Indubbiamente, l’India, principale rivale della Cina nella regione, diventerà il più importante sostenitore degli Stati Uniti creando un delicato equilibrio nel mantenere relazioni costruttive con l’Occidente, e un tradizionale attore globale neutrale agirà contro la Cina. Questa condizione può restituirgli la fiducia perduta degli Stati Uniti, e anche paesi come Israele, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, che avevano perso la fiducia in Washington e si erano rivolti alla Cina e alla Russia, non avranno scelta. Per proteggere ciò che hanno sviluppato nel quadro della diversità strategica, torneranno a collaborare con gli Stati Uniti, perché non ci sarà più un percorso per continuare la cooperazione con Mosca e Pechino.

Anche i Paesi che gradualmente, soprattutto dall’era Trump, sono giunti alla conclusione che l’era degli Stati Uniti è finita, devono tornare nel mondo dell’unilateralismo americano con una rapida trasformazione. Anche India e Cina non possono utilizzare l’insoddisfazione per l’America come fattore di equilibrio nella politica estera se l’America vince sulla Russia in questa guerra e appare titubante nel regolare le relazioni con gli Stati Uniti.

Cercando di essere ottimisti, si può dire che forse dal giorno successivo alla fine della guerra in Ucraina per la vittoria degli Stati Uniti o della Russia, i Paesi osservatori o sostenitori non parteciperanno alla competizione globale tra il Cremlino e i Bianchi Casa per almeno alcuni decenni; salvandosi dal cadere nell’abisso del conflitto tra le grandi potenze, perché le comuni minacce reciproche della Guerra Fredda tra Occidente e Russia, che hanno afflitto molti Paesi del mondo, finiranno per sempre.