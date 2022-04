Dire che l’inizio del 21° secolo è un’era turbolenta è un eufemismo. Negli ultimi due decenni, il sistema internazionale ha sperimentato la progressiva riattivazione e intensificazione delle rivalità geopolitiche. Come può attestare qualsiasi storico, tale fenomeno non sorprende affatto nel grande schema delle cose.

Il recente scoppio della guerra in Ucraina rappresenta probabilmente il primo grande scontro violento della nuova Guerra Fredda, un dramma in atto di crescente competizione strategica. Questo sviluppo ha seppellito lo spirito ottimista fiorito negli anni ’90 e lo ha sostituito con uno ‘spirito del tempo oscuro e minaccioso‘.Sebbene il suo risultato non sia ancora chiaro, già fornisce lezioni istruttive sullo sviluppo di tendenze e dure realtà la cui comprensione è fondamentale per prevedere cosa potrebbe portare il futuro nei prossimi decenni e prepararsi di conseguenza.

Le loro implicazioni non possono essere descritte come piacevoli, ma non ci si può permettere di ignorarle per questo motivo. Pertanto, l’assimilazione approfondita delle lezioni seguenti è essenziale per i responsabili politici, gli analisti e i ricercatori coinvolti nella politica estera, nella sicurezza nazionale, nell’analisi dell’intelligence, nel governo militare e nella grande strategia.

Lezione 1: LA GUERRA NON STA ANDANDO DA NESSUNA PARTE

La ridotta probabilità di una guerra diretta tra grandi potenze -grazie a una fredda riluttanza a scatenare un Armageddon nucleare- e lo scoppio di diverse guerre irregolari in decenni decenti, ha proiettato l’illusione che il conflitto interstatale convenzionale sia obsoleto. Tale convinzione non fa i conti con la realtà; semplicemente non è supportato da prove empiriche: episodi come la guerra Iran-Iraq, la Guerra del Golfo, l’invasione anglo-americana dell’Iraq del 2003, la guerra russo-georgiana del 2008 e la guerra del Nagorno-Karabakh del 2020 dimostrano che l’hard power rimane un risorsa a cui gli Stati nazionali possono ricorrere nei confronti delle loro controparti per perseguire i propri interessi in un mondo a somma zero. Finché prevarranno il carattere imperfetto della natura umana e la struttura anarchica del sistema internazionale, lo spettro della guerra continuerà a perseguitare il mondo.

Naturalmente, la guerra in Ucraina -soprattutto considerando le proporzioni delle corrispondenti mobilitazioni militari e la risonanza di vasta portata delle onde d’urto del conflitto- punta in una direzione simile. Ma mostra anche che le grandi potenze pensano che la proiezione del potere cinetico sia un’opzione valida ogni volta che considerano che la loro sicurezza nazionale sia in gioco, e che le Nazioni più piccole sotto attacco non abbiano altra scelta che affrontare un rivale superiore che minaccia la loro sovranità o sopravvivenza, anche se ciò comporta spargimento di sangue. In generale, questo ci ricorda che, trattandosi di una lotta esistenziale, la guerra incarna la distinzione collettiva potenzialmente letale tra amici e nemici come il concetto per eccellenza del politico identificato da Carl Schmitt. La guerra non può essere abolita finché gli esseri umani sono animali politici.

In questo caso, il motore politico generale che motiva l’invasione russa dell’Ucraina è l’interesse a modificare l’orientamento strategico di Kiev e la parallela ricerca del ‘lebensraum’. Non è ancora chiaro se tale risultato sarà raggiungibile con la sola forza, ma Mosca pensa che può farla franca se la sua campagna alla fine avrà successo. L’aspettativa è che anche se dovessero essere pagati costi elevati in termini di risorse economiche, capitale politico, perdite materiali e vittime, i benefici sarebbero superiori. La linea d’azione seguita dal Cremlino rivela una mentalità in cui il ‘soft power‘ è visto come irrilevante, il che non sorprende se si considera che il pensiero strategico russo ha tradizionalmente abbracciato il principio machiavellico secondo cui è meglio essere temuti che amati se non si può essere entrambi. Tuttavia, come mostra la documentazione storica, trascurare l’importanza degli aspetti non militari della guerra può essere una ricetta per il disastro.

Lezione 2: IL CONFLITTO È UN FENOMENO CALEIDOSCOPICO

Sebbene la natura fondamentale della guerra sia costante, le permutazioni della sua grammatica sono infinite, come hanno osservato teorici militari come Sun Bin e Martin Van Creveld. A questo proposito,la guerra in Ucraina è un conflitto che fonde elementi tradizionali e innovativi.

Per quanto riguarda i suoi ingredienti classici, è caratterizzato dal tradizionale posizionamento delle forze nemiche in posizioni urbane, al fine di tagliare il flusso di rifornimenti, impedire l’arrivo di rinforzi, demoralizzare i difensori e massimizzare la pressione psicologica. Circondati da diversi fianchi, quelli all’interno di dette ‘sacche’ non hanno altra scelta che arrendersi, fuggire o combattere in condizioni svantaggiose in feroci combattimenti di strada. Questo approccio alla guerra d’assedio viene solitamente chiamato ‘Kesselschlacht‘ (cioè ‘battaglia del calderone’).

D’altro canto, la strategia difensiva impiegata dagli ucraini contro i russi è ironicamente basata sui piani sovietici originariamente elaborati durante la Guerra Fredda per affrontare la prospettiva di un’invasione delle forze NATO.

Il punto è usare le città come roccaforti fortificate che esauriscono le risorse, le capacità, il dinamismo e la manodopera del nemico.

Inoltre, questo conflitto è noto anche per il coinvolgimento di componenti più moderne. Adesempio, la versione russa di ‘shock and awe’ include attacchi aerei, droni e missili ipersoniciper sopraffare gli ucraini, oltre a minacce di sciabole nucleari per scoraggiare l’intervento diretto della NATO.

Gli ucraini rispondono con impegni e armi asimmetrici. La loro feroce resistenza non può essere spiegata senza il ruolo cruciale svolto da Javelins e Stingers. Allo stesso modo, gli ucraini si affidano a piattaforme FinTech, criptovalute erisorse digitali per finanziare l’acquisto di hardware militare, uno sviluppo che evidenzia la crescente importanza dei forzieri virtuali per i campi di battaglia contemporanei. Inoltre, la presenza di combattenti non convenzionali come mercenari, volontari stranieri, le forze speciali e le squadre paramilitari aggiungono un altro livello di complessità che ricorda i teatri operativi come la Siria e lo Yemen. I combattenti appartenenti al reggimento Azov, ai ceceni Kadyroviti e al gruppo Wagner sfidano sicuramente le concezioni tradizionali del soldato.

D’altra parte, la guerra in Ucraina non viene combattuta solo con proiettili e razzi. L’intero arco del conflitto -in termini sia di profondità che di spazio- va ben oltre. In effetti, implica anche misure di guerra economica e finanziaria. Sebbene ci siano diversi precedenti significativi nel corso della storia, questa è probabilmente la prima volta in cui detti vettori armati di coercizione e distruzione vengono utilizzati su una scala così massiccia. Allo stesso modo, l‘ultimatum russo di fermare il flusso di gas naturale verso i mercati di consumo europei a meno che i pagamenti non siano denominati in rubli, mostra la crescente complessità degli odierni scacchieri di geoeconomia. Il conflitto conferma che il cyberspazio è diventato un dominio di confronto adatto ad atti di sabotaggio, spionaggio, attacchi e disinformazione. Infine, degno di nota è stato anche l’uso intensivo della guerra psicologica. Anche se la battaglia per conquistare ‘cuori e menti’ è vecchia come la sporcizia, l’enorme portata delle tecnologie digitali e delle piattaforme come i social media aumenta esponenzialmente la circolazione della propaganda al fine di modellare le percezioni, innescare forti reazioni emotive, generare atteggiamenti di sostegno e avanzare narrazioni convenienti.

Pertanto, questa guerra non viene combattuta solo da normali militari russi e ucraini o anche da guerrieri irregolari. Coinvolge anche legioni di finanzieri, banchieri, dirigenti d’azienda, hacker, influencer e spin doctor. Quindi, episodi come questo sottolineano l’importanza di dottrine olistiche che possono spiegare in modo completo il carattere multiforme della guerra moderna, incluso il concetto russo di guerra ibrida, il concetto americano di guerra di quarta generazione e il concetto cinese di guerra illimitata. Il cambiamento permanente e gli scontri a tutto spettro sono caratteristiche strutturali degli ambienti di sicurezza contemporanei.

Lezione 3: LA GEOGRAFIA È UN PERNO CHIAVE NELLA POLITICA INTERNAZIONALE

Il posto conta. Questo assioma è la pietra angolare intellettuale della geopolitica, un modello analitico che esamina il controllo politico dello spazio da parte degli Stati in condizioni competitive darwiniane. Come spiega Hans Morgenthau, l’importanza della geografia come motore del comportamento statale deriva dalla sua permanenza nel tempo. In altre parole, regni, imperi, Stati e governanti vanno e vengono, ma rimangono fiumi, oceani, montagne, steppe, foreste e dessert.

Non sorprende che la natura dell’Ucraina come campo di battaglia conteso per secoli non sia casuale. È il risultato della sua condizione di corridoio geografico e logistico che collega la penisola europea con il cuore stesso del ‘cuore‘ eurasiatico, un’area che Sir Halford Mackinder -uno dei massimi teorici del pensiero geopolitico classico- considerava fondamentale per le ricerche imperiali del dominio del mondo. Tale posizione può rappresentare uno Stato cuscinetto difensivo, una punta di diamante per la proiezione del potere militare o un ponte per gli scambi economici. Quindi, ha costantemente operato come una calamita che ha attirato le ambizioni di conquistatori, zar e guerrieri. Inoltre, vale anche la pena lottare per i suoi vantaggi comparativi agricoli, i corsi d’acqua navigabili, i porti di acqua calda, le reti infrastrutturali, i dati demografici e gli abbondanti giacimenti di risorse minerarie.

Lezione 4: L’EQUILIBRIO DI POTERE GLOBALE È IN CONTINUO MUTAMENTO

L’equilibrio di potere -un concetto geopolitico basato su una comprensione newtoniana della fisica- non è mai statico. Proprio come un meccanismo a orologeria in moto perpetuo, funziona come una correlazione dinamica di forze in flusso permanente. In questo senso, poiché le guerre rimescolano gli equilibri politici esistenti,accelerano la velocità della storia in modo drastico e tettonico. Quindi, caos e ordine possono essere visti come due facce della stessa medaglia. Pertanto, anche se la guerra in Ucraina non è un conflitto egemonico paragonabile alle guerre napoleoniche, sono in gioco la futura struttura della polarità e la prevalenza della stabilità strategica nel sistema internazionale. Non è ancora chiaro se la configurazione che alla fine si presenterà favorirà il blocco occidentale -sostenuto dalla leadership americana- o l’asse eurasiatico delle potenze continentali. In un modo o nell’altro, è pertinente sottolineare che la vittoria e la sconfitta non sono mai condizioni permanenti. Un’altra domanda senza risposta è se le rivalità possono essere gestite in Cold War 2.0 o se sarà più pericoloso del suo predecessore.

In quanto Stato revisionista, la Russia è impegnata in una pericolosa scommessa per riscrivere l’architettura della sicurezza europea. Un decisivo trionfo russo potrebbe benissimo rappresentare un catalizzatore che potrebbe accelerare l’egemonia regionale russa nello spazio post-sovietico, favorirne la riaffermazione come forza da non sottovalutare e dare vita a un mondo più multipolare. A sua volta, l’Occidente ha unito le forze per assicurarsi che la combinazione della guerra economica e dell’esaurimento delle forze russe in Ucraina diminuisca la forza del colosso eurasiatico fino a quando alla fine implode come grande potenza, forse con l’aspettativa che ciò che è rimasto può potenzialmente essere usato sia come punta di lancia che come carne da cannone contro la Cina. Tuttavia, non c’è modo di dire cosa accadrebbe se la Russia crollasse. Scenari ipotetici che coinvolgono turbolenze, la guerra civile o la balcanizzazione -tutte cose che comporterebbe un alto grado di imprevedibilità- non possono essere ignorate. Inoltre, la coesione del blocco occidentale non dovrebbe essere data per scontata. Diversi Stati europei sono già poco inclini a inimicarsi Mosca. A sua volta, un conflitto congelato o la spartizione dell’Ucraina rappresenterebbe una fragile situazione di stallo in attesa di essere ribaltata e un punto critico dormiente.

D’altra parte, Pechino è colta in una posizione complicata. Potrebbe trarre vantaggio da una Russia indebolita come partner minore sotto la sovranità cinese o cercare di sostenere la Russia anche se ciò comporta il rischio di sfidare Washington e Bruxelles. Dopotutto, l’invasione russa dell’Ucraina distoglie l’attenzione americana dall’Indo-Pacifico. La Cina può anche giocare con l’ambiguità e cercare di guadagnare più tempo per aumentare il suo potere nazionale complessivo e portare avanti i suoi ambiziosi progetti volti a posizionarsi come la pietra angolare assiale di un corridoio geoeconomico eurasiatico. Va tenuto presente che il completamento dell’agenda strategica del Regno di Mezzo richiede un ragionevole grado di stabilità piuttosto che impegnarsi in confronti potenzialmente controproducenti o avventure donchisciottesche. Tuttavia, anche il crollo della Russia è problematico perché potrebbe significare che la Cina sarà il prossimo obiettivo.

È rivelatore che finora la maggior parte dei Paesi del Medio Oriente, del subcontinente asiatico, del sud-est asiatico, dell’America Latina e dell’Africastanno agendo con cautela, un atteggiamento che dà loro la possibilità di coprire le proprie scommesse ed evitare la scelta potenzialmente sconsiderata di schierarsi. È troppo presto per prendere decisioni rischiose ma, una volta che ci sono vincitori e vinti chiari, potrebbero aver luogo riallineamenti.

La guerra in Ucraina mostra anche che l’idea di un‘ordine basato su regole‘ globale come sistema in grado di garantire la governance internazionale e regolare il comportamento dello Stato, si basa su presupposti imprecisi. Regole collettive concepite per garantire l’armonizzazione degli interessi possono essere applicate solo fintanto che sono presenti ingredienti come un potere coercitivo schiacciante, un centro di leadership legittima incontrastata e un forte consenso multilaterale. Inutile dire che tali condizioni sono assenti in un ambiente anarchico che incoraggia la predazione costante. Inoltre, non esiste una comunità internazionale o un villaggio globale in cui gli stessi valori siano universalmente condivisi. Nella giungla spietata della politica internazionale, il potere è l’unica cosa che può tenere sotto controllo il potere. Quando uno squilibrio raggiunge proporzioni destabilizzanti, ci sarà una reazione organica per correggerlo. In altre parole, le forze opposte e la paura reciproca possono certamente generare conflitti violenti ma, se sfruttate adeguatamente attraverso la diplomazia per evitarne le conseguenze più spiacevoli, possono fungere da ancore di prevedibilità. In un mondo imperfetto, la prevalenza di un ordine realista non significa che le reciproche animosità si plachino, prima che le loro conseguenze non diventino troppo cattive.

Lezione 5: IL NAZIONALISMO È LA FORZA POLITICA PIÙ FORTE

La forza del nazionalismo nel mondo moderno non sta diminuendo. Lontano da esso. In effetti, la guerra in Ucraina dimostra la sua crescente forza come potente forza politica che può spingere le persone a morire e uccidere in condizioni spaventose e pericolose.

Il nazionalismo è spesso frainteso perché l’influenza dell’internazionalismo liberale lo ha fatto sembrare irrazionale e campanilistico. Tuttavia, secondo il pensatore israeliano Yoram Hazony, il nazionalismo riguarda lo sforzo organico delle politiche sovrane di perseguire la propria autoconservazione, mantenere la capacità di determinare il proprio destino in un mondo che è spesso ostile, riaffermare la propria coesione e preservare l’identità caratteristiche -es. etnia, patrimonio, cultura, religione, background storico, lingua- che li rendono unici. Nell’arena spietata della politica internazionale, gli astratti appelli retorici all’umanità suonano vuoti. Pertanto, in quanto energia che incoraggia la vitalità, il nazionalismo ha molto senso in una realtà hobbesiana. Per i nazionalisti, le lealtà sono definite da strutture relazionali collettive e, per definizione, ciò esclude gli estranei, che possono essere visti come alleati o nemici a seconda delle circostanze.

Pertanto, nonostante l’orientamento filo-occidentale della politica estera ucraina, gli ucraini non si battono per il concetto di democrazia. Ciò per cui sono disposti a sacrificare la propria vita è la sopravvivenza delle loro famiglie, comunità e patria. Paradossalmente, invece di demoralizzare il popolo ucraino, l’aggressione russa ha rafforzato la sua determinazione a ignorare le differenze e le aspre rivalità interne per resistere insieme. Dopotutto, avere un nemico comune è un potente incentivo a stringere i ranghi e sviluppare la massa critica necessaria per raggiungere lo Stato sovrano. Ecco perché le truppe russe non sono state accolte come liberatori nelle strade delle città ucraine. D’altra parte, il crescente ostracismo della Russia e la prospettiva di imminenti difficoltà economiche non hanno nemmeno demoralizzato il popolo russo. Infatti, l’imposizione di sanzioni progettate per far cadere la Russia come Stato nazionale hanno incoraggiato un diffuso revanscismo e risentimento popolare. Dopotutto, quando un’intera Nazione viene presa di mira, radunarsi attorno alla bandiera è una reazione naturale. Significativamente, la maggior parte dei russi sostiene l’intervento militare di Mosca in Ucraina e gli indici di approvazione del Presidente Vladimir Putin stanno aumentando invece di diminuire.

Lezione 6: L’ARTE DI GOVERNO DEVE AFFRONTARE LA SFIDA DELLE CONSEGUENZE INDESIDERATE

Uno dei motivi per cui si sostiene spesso che la guerra sia un azzardo è perché potrebbe mettere in moto una catena di eventi che portano a conseguenze indesiderate. Pertanto, di fronte a circostanze difficili, le decisioni prese dagli statisti potrebbero portare a risultati imprevisti o, nel peggiore dei casi, ritorcersi contro in modo spettacolare.

La guerra in Ucraina fornisce diversi esempi di ciò. In primo luogo, l’approccio pesante della Russia al reinserimento dell’Ucraina nella sua orbita geopolitica ha di fatto galvanizzato la riluttanza di Kiev a tornare nella sfera di influenza di Mosca. Inoltre, l’invasione russa ha alienato anche settori della popolazione ucraina -soprattutto nelle sue regioni orientali- che fino a poco tempo fa avevano atteggiamenti russofili. Ironia della sorte, il rifiuto degli ucraini di farsi riassorbire da una Russia sempre più aggressiva è stato rafforzato dalla volontà del Cremlino di riallineare l’Ucraina come satellite con la forza. Questa decisione è stata presa probabilmente perché altre misure -azioni segrete, aumento della pressione militare, guerra psicologica, milizie per procura e operazioni clandestine per provocare il cambio di regime- non sono riuscite a plasmare il corso degli eventi in conformità con l’agenda strategica di Mosca; ma neanche un attacco militare palese rende le cose più facili. È troppo presto per dirlo, solo il tempo determinerà se anche una vittoria di Pirro potrebbe rivelarsi controproducente nel lungo periodo. A meno che le cose non vengano in qualche modo capovolte, un’occupazione e una campagna di controinsurrezione parallela e prolungata contro i ribelli sostenuti da intelligence, armi, denaro e supporto logistico forniti dalla NATO hanno il potenziale per danneggiare gravemente il potere nazionale russo.

Tuttavia, è probabile che anche il blocco transatlantico subisca gli effetti di questa legge. Ad esempio, l’Europa ha già sperimentato i risultati dell’esternalizzazione della propria sicurezza e difesa nazionale attraverso un compiaciuto affidamento eccessivo all’ombrello nucleare fornito dagli Stati Uniti nell’ambito della NATO. Tuttavia,sebbene l’alleanza sembri solida in questo momento, non è ancora noto se gli Stati Uniti sarebbero disposti a combattere contro le truppe russe nel caso un Paese NATO, in particolare quelli che si trovano in posizioni problematiche e difficili da proteggere, come la Polonia o il Baltico Repubbliche, venisse attaccato dalle forze russe. Tale impegno diretto potrebbe letteralmente innescare uno scambio nucleare. Gli americani sono pronti ad accettare il rischio di un potenziale confronto apocalittico con una grande potenza armata di armi nucleari per onorare l’articolo 5 della Carta della NATO a difesa di Varsavia? La risposta non è chiara, ma la questione e le sue ramificazioni stanno sicuramente generando preoccupazioni sia a Washington che a Bruxelles. Ironia della sorte, con il senno di poi, l’espansione della NATO sembra configurare un ambiente più pericoloso,piuttosto che fungere da efficace scudo di sicurezza. Inoltre, sotto la guida franco-tedesca, l’UE è un peso geoeconomico pesante, ma manca delle capacità autonome necessarie per proteggere i propri perimetri geopolitici. Di conseguenza, è tenuto in ostaggio da un vortice di rivalità geopolitica tra Russia e America. Il desiderio strategico di ridurre la dipendenza dal flusso delle forniture energetiche russe è comprensibile date le circostanze, ma sostituire il gas naturale russo con il GNL americano sarà una soluzione costosa e, soprattutto, non diventerà autosufficiente in termini di sicurezza energetica. A loro volta, le perturbazioni economiche scatenate dall’aumento dei prezzi dell’energia possono generare disordini politici e/o pressioni per rivalutare la pertinenza strategica delle sanzioni contro Mosca.

D’altra parte, l’impressionante proiezione della potenza di fuoco economica occidentale attraverso vettori come le sanzioni finanziarie, la confisca di beni monetari e l’inflazione di sconvolgimenti economici contro la Russia ha lo scopo di punire Mosca, declassare il potere naturale russo, esaurire la voglia di guerra del Cremlino, distruggere la ricchezza e istigare il cambio di regime. Quindi, questo assalto metterà alla prova la preparazione e la resilienza russe. Questo potrebbe innescare cambiamenti sistemici che cambiano le regole del gioco. In effetti, sottolinea la possibilità che certi Stati possano sfidare gli interessi occidentali sviluppando piattaforme, sistemi e centri nevralgici finanziari e monetari alternativi al di là del controllo diretto di Washington e Bruxelles. L’armamento occidentale della finanza può rafforzare la determinazione di alcuni Paesi a bypassare e persino sfidare sia lo status del dollaro USA come valuta di riserva egemonica, sia le arterie finanziarie transnazionali organicamente collegate ai suoi circuiti attraverso veicoli come l’oro e altri beni immobili con intrinseco valore, innovazioni FinTech, accordi multilaterali e valute digitali. Pertanto, una biforcazione o frammentazione accelerata dell’ordine monetario e finanziario globale è uno scenario che non può essere ignorato.

Lezione 7: LA COLLISIONE DELLE VISIONI DEL MONDO DELLA CIVILTÀ ESACERBA LE TENSIONI

Sebbene la guerra in Ucraina sia il risultato di interessi strategici incompatibili, anche le visioni del mondo contrastanti della civiltà stanno alimentando le fiamme. Questo sviluppo apparentemente convalida l’idea avanzata da Samuel Huntington secondo cui gli Stati nazionali tendono a gravitare verso le loro controparti che condividono valori simili e un’eredità comune e a scontrarsi con coloro i cui background storici, socioculturali ed etnici sono fondamentalmente diversi.

L’Occidente si considera il leader del mondo libero, il paladino degli ideali dell’Illuminismo, un faro di progresso, una comunità di ‘società aperte’ e il garante di un ‘ordine basato sulle regole’ in cui la democrazia liberale, mercati e diritti umani sono rispettati.

A sua volta, la Russia è in gran parte dipinta come una dittatura imperialista, arretrata,cleptocratica, draconiana e repressiva. In diversi Paesi occidentali, anche i prodotti russi, la musica, le opere letterarie e d’arte vengono rimossi come una condanna assoluta di tutto ciò che rappresenta il Paese eurasiatico.

D’altra parte, la Russia si considera un’erede orgogliosa e legittima dell’Impero bizantino (la tradizione imperiale russa afferma che Mosca è la ‘Terza Roma’), un baluardo della cristianità ortodossa, il difensore del cosiddetto ‘mondo russo’, un sostenitore della multipolarità geopolitica e una roccaforte impenitentemente illiberale dell’ordine e della tradizione. Al contrario, l’Occidente è visto come decadente,edonista, materialista, ipocrita, empio, arrogante e moralmente in bancarotta. Il rifiuto esplicito e la presa in giro delle tendenze ideologiche attualmente di moda in gran parte del mondo occidentale sono un riflesso palese di questo disprezzo.

Pertanto, sebbene ci siano stati episodi intermittenti di vicinanza e rivalità tra Russia e Occidente, sembra che l’attuale divorzio sia irreversibile. Il fatto che le opinioni sostenute da entrambe le parti siano profondamente messianiche è problematico perché è difficile raggiungere un compromesso negoziato quando i crociati ideologici ipocriti si delegittimano a vicenda.

Per il mondo occidentale, la Russia è diventata un estremo eretico e paria che merita di essere‘cancellato‘ e, in risposta, la Russia ha dichiarato il suo desiderio di abbracciare un orientamento strategico verso est, un cambiamento supportato dalle teorie geopolitiche di Yevgeny Primakov -un ex uomo del KGB come lo stesso Vladimir Putin- e di Aleksander Dugin -il principale ideologo dell’Eurasianismo- che sostengono la necessità di stringere legami più profondi con Cina, India, Iran, Turchia, Asia centrale, il Medio Oriente e l’Estremo Oriente invece di cercare un accordo con il blocco transatlantico. Questo riorientamento rappresenterebbe una svolta radicale rispetto all’epoca in cui il francese era la lingua della corte imperiale russa, gli sforzi intrapresi da Pietro il Grande per modernizzare la Russia secondo gli standard europei e la popolarità della musica rock americana tra le giovani generazioni durante l’era sovietica .

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

La visione del mondo cosmopolita, tecnocratica e rosea dei proverbiali ‘uomini di Davos‘, che lo stesso Samuel Huntington ha criticato per i suoi presupposti errati e la miopia intellettuale, è stata aggredita dalla realtà della guerra in Ucraina. Un tale castello di carte è stato gravemente scosso dalla sismicità geopolitica. Gli ‘esperti’ moderni, i cui prismi analitici sono ristretti, giungono alla conclusione che gli eventi che non possono spiegare non hanno affatto senso o che i responsabili agiscono in modo irrazionale. Quindi, le lezioni insegnate da questo brusco risveglio accentuano l’imperativo di abbracciare strutture più sobrie e complete che offrano un senso più acuto di consapevolezza situazionale su fenomeni complessi e forze impersonali il cui comportamento sfida la saggezza convenzionale e il pensiero di gruppo. Per tanto, al fine di superare sia i sofismi che la miopia strategica, possono essere utili modelli interpretativi come la geopolitica, la geoeconomia, il realismo politico, l’analisi macrostorica a lungo raggio e la previsione strategica multidisciplinare. Trascurare il drammatico significato della guerra in Ucraina non sarebbe solo un difetto cognitivo, tale negligenza potrebbe portare a una tragedia ancora più grande in un prossimo futuro. Dopotutto, sono assolutamente necessarie bussole di navigazione accurate per navigare nel mezzo di una tempesta caotica in un mare di incertezza. Nella fossa dei leoni, pio desiderio, bigottismo e rappresentazioni binarie manichee sono praticamente inutili. La scritta metaforica sul muro è chiara, il suo messaggio deve solo essere letto prima che sia troppo tardi.