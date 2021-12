Convinti che gli Stati Uniti abbiano perso la fiducia nel valore strategico del Medio Oriente, sia i primi ministri che i re stanno lottando per trovare il loro appoggio strategico nella regione. Nella confusione e nell’incertezza di un mondo senza protezione americana, stanno emergendo due modelli. Uno è rappresentato dal nascente sforzo iracheno di promuovere una diplomazia regionale inclusiva. L’altro si manifesta negli accordi di Abraham, con la sua enfasi sulla facilitazione della riconciliazione tra le dittature arabe e Israele al fine di contrastare l’influenza dell’Iran. Il primo è emerso e si è evoluto senza il coinvolgimento americano. Quest’ultimo dipende dagli Stati Uniti e necessita di continui impegni militari americani in Medio Oriente.

Forse controintuitivamente, l’interesse dell’America è promosso al meglio dal dialogo di Baghdad guidato dall’Iraq, proprio perché mira a far reggere il Medio Oriente con le proprie gambe e a porre fine alla drenante dipendenza dagli Stati Uniti.

Il ritiro dell’America ha stimolato la diplomazia regionale

Gli sforzi diplomatici regionali in Medio Oriente si sono intensificati drammaticamente nell’ultimo anno, sebbene abbiano raccolto poca attenzione negli Stati Uniti. I turchi stanno di nuovo parlando con gli egiziani, gli Emirati stanno sistemando le cose con la Turchia, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti stanno seppellendo l’ascia di guerra con il Qatar e la Siria sta riprendendo il dialogo con molti dei suoi vicini. Il dialogo più consequenziale, tuttavia, è probabilmente quello tra Teheran, Riyadh e Abu Dhabi, per gentile concessione dell’Iraq.

I colloqui segreti tra Iran e Arabia Saudita sono effettivamente iniziati sotto il presidente Donald Trump, per ragioni che l’élite della politica estera di Washington potrebbe trovare problematiche. La leadership saudita è rimasta scioccata quando Trump ha deciso di non entrare in guerra con l’Iran dopo un attacco attribuito dall’Iran ai giacimenti petroliferi sauditi nel 2019. Trump ha sostanzialmente abbandonato la dottrina Carter, con grande dispiacere di Riyadh e di molti membri dell’élite della politica estera di Washington, che aveva a lungo affermato che senza l’egemonia americana, il Medio Oriente sarebbe precipitato nel caos. Riconoscendo che le forze armate statunitensi non erano più a loro disposizione, gli attacchi hanno spinto l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti a provare invece la diplomazia segreta con l’Iran. “Ha fatto capire a Riyadh che devono diversificare le loro relazioni e ridurre la loro dipendenza dagli Stati Uniti”, mi ha detto una fonte saudita ben piazzata.

Attraverso la facilitazione irachena, sono stati scambiati messaggi tra Riyadh e Teheran con l’obiettivo di disinnescare le tensioni. L’Iran ha suggerito un piano di pace basato su un impegno reciproco iraniano-saudita di non aggressione. Gli Emirati Arabi Uniti, a loro volta, hanno inviato un alto ufficiale militare a Teheran per calmare la situazione nel Golfo Persico e uscire dalla linea di fuoco. Con grande fastidio dell’amministrazione Trump, Abu Dhabi ha persino rilasciato 700 milioni di dollari in fondi per l’Iran a corto di liquidità. (In effetti, l’ex ambasciatore di Trump alle Nazioni Unite Nikki Haley si è recentemente lamentato del dialogo arabo-iraniano, accusando il presidente Joe Biden di spingere l’Iran e i paesi arabi l’uno nelle braccia dell’altro. “L’idea che stessero effettivamente avendo conversazioni e negoziati era impensabile per un paio di anni fa”, ha aggiunto, ignorando ironicamente che un paio di anni fa era la data di inizio di questi colloqui segreti.)

Se gli Stati Uniti non fossero sembrati pronti a ritirarsi dalla regione, c’è poco da suggerire che questi due partner arabi autocratici si sarebbero spostati verso la diplomazia. Ma una volta che non potevano più nascondersi dietro la potenza militare americana, il loro appetito per la coesistenza pacifica è cresciuto in modo esponenziale. “Queste condizioni hanno incoraggiato l’apertura diplomatica tra le potenze regionali”, ha scritto Hussein Ibish, un commentatore dell’Arab Gulf States Institute finanziato dagli Emirati Arabi Uniti.

Sebbene questa finestra per la diplomazia sia stata interrotta dal successivo assassinio da parte di Trump del generale iraniano Qassem Soleimani, che era in Iraq per consegnare un messaggio all’Arabia Saudita come parte del dialogo segreto facilitato dall’Iraq, è ripresa una volta che Trump ha lasciato l’incarico. La leadership saudita ha capito correttamente che sotto Joe Biden il sostegno incondizionato dell’America alla Casa di Saud stava per finire. Washington stava ora apparentemente cercando di evitare di impigliarsi nelle liti dei suoi partner regionali, riconfermato dal ritiro di Biden dall’Afghanistan, che ha lasciato la leadership a Riyadh “molto scossa”, secondo l’ex funzionario della CIA Bruce Riedel. “Le immagini degli americani che abbandonano l’Afghanistan sono spaventose per gli arabi del Golfo”, ha detto a Slate.

Il messaggio percepito dalle potenze regionali era cristallino: andando avanti, l’America si concentrerà sul Medio Oriente solo per capire come lasciarlo, non come invischiarsi ulteriormente nei suoi numerosi litigi.

L’imminente uscita dell’America ha spinto il governo iracheno a portare la sua diplomazia segreta al livello successivo. Invece di limitarsi a facilitare il dialogo tra l’Arabia Saudita e l’Iran, Baghdad ha iniziato a mediare tra i due rivali storici, espandendo nel contempo il dialogo fino a includere quasi l’intera regione, culminando nel vertice di Baghdad nell’agosto di quest’anno. Per la prima volta in quasi due decenni, alti leader di Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Turchia e molti altri hanno condiviso un palcoscenico mentre compivano i primi passi incerti verso la risoluzione dei numerosi conflitti attraverso il dialogo e azioni concrete. Ad esempio, gli iracheni hanno proposto all’Arabia Saudita e all’Iran di costruire un’autostrada internazionale che colleghi Mashhad in Iran alla Mecca in Arabia Saudita attraverso la città irachena di Karbala, al fine di rafforzare i legami economici e creare fiducia.

“Parte di ciò che dobbiamo fare è gestire meglio la nostra regione. C’è un vuoto e ogni volta che c’è un vuoto ci sono problemi”, ha detto Anwar Gargash, consigliere diplomatico del presidente degli Emirati Arabi Uniti, alla Conferenza politica mondiale di ottobre. “Sono molto positivo riguardo al contatto con l’Iran? Sì, io sono. Sono molto sicuro che l’Iran cambierà il suo corso regionale? Devo dire che qui sono più realista, ma scommetto che anche l’Iran è preoccupato per il vuoto e l’escalation”.

Ormai, il dialogo saudita-iraniano ha “raggiunto un punto di maturità”, secondo Amwaj.media, con numerosi incontri tra alti funzionari iraniani e sauditi, tra cui Ali Shamkhani, segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano (SNSC), saudita Il ministro di Stato per gli affari esteri Adel Al-Jubeir e il fratello minore del principe ereditario Mohammed bin Salman, Khalid bin Salman, secondo quanto riferito le due parti sono vicine a un accordo per ripristinare le relazioni diplomatiche.

Diplomazia, la via Trumpiana

Sebbene l’amministrazione Trump si sia opposta all’estensione tra Riyadh e Teheran, ha favorito un diverso tipo di diplomazia, tra Israele e nazioni musulmane che devono ancora riconoscere lo stato ebraico. Gli accordi di Abraham, che hanno visto la normalizzazione delle relazioni tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, e in seguito Bahrain, Marocco e Sudan, sono ampiamente pubblicizzati come il più importante risultato diplomatico di Trump in Medio Oriente. Anche l’amministrazione Biden ha abbracciato gli accordi, con la speranza di espandere il numero di stati disposti a normalizzare le relazioni con Israele in assenza della creazione di uno stato palestinese vitale.

Gli accordi sono stati salutati da Trump come un importante progresso verso la pace regionale, sebbene abbiano semplicemente normalizzato le relazioni tra paesi che non erano mai stati in guerra tra loro. La difficile situazione dei palestinesi e la continua occupazione illegale della terra palestinese da parte di Israele non è stata nemmeno un ripensamento negli accordi.

Invece, l’accordo ha ribaltato un principio chiave per risolvere la questione israelo-palestinese: il riconoscimento di Israele è stato ora concesso senza alcun movimento verso la pace, riducendo ulteriormente gli incentivi di Israele a porre fine all’occupazione. Nell’accordo tra Israele e gli stati arabi non c’era alcun dare e avere, e nessuna menzione dello stato palestinese.

Tutte le concessioni sono state invece fatte dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno spostato la loro posizione di vecchia data sul Sahara occidentale per coinvolgere il Marocco. Il Sudan è stato tolto dalla lista dei terroristi degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno persino accettato di vendere agli Emirati Arabi Uniti, uno dei principali attori destabilizzanti in Medio Oriente, uno dei suoi caccia più avanzati, l’F-35.

Gli israeliani non avevano nemmeno bisogno di impegnarsi a negoziare con i leader palestinesi, per non parlare di impegnarsi per i diritti o l’indipendenza dei palestinesi. Come ha sottolineato Jeffrey Goldberg: “Israele ottiene qualcosa per niente: le relazioni con altri due stati arabi senza nemmeno un congelamento degli insediamenti”. Non sorprende che i palestinesi abbiano visto l’accordo come una pugnalata alle spalle. Si promettono “miglioramenti tangibili nella vita dei palestinesi”, così come “sicurezza, opportunità e dignità”, ma non lo stato.

Gli accordi di Abraham hanno spostato l’attenzione sull’idea che è “nell’interesse dei paesi della regione e del mondo che Israele sia trattato come qualsiasi altro paese“, anche se Israele continua a occupare il territorio palestinese. Secondo il documento strategico annuale di agosto 2021 di Jared Kushner dell’Abraham Accords Peace Institute, l’obiettivo non è raggiungere la pace risolvendo il conflitto arabo-israeliano, ma piuttosto “andare oltre il conflitto arabo-israeliano”.

Detto questo, non sorprende che gli accordi non siano riusciti a rafforzare la pace, come è stato chiarito dalla guerra all’inizio dell’estate che ha provocato circa 260 morti a Gaza e 13 morti in Israele. Oltre a non riuscire a raggiungere la pace, stanno probabilmente destabilizzando la regione nel suo insieme mentre spingono la pace fuori portata.

Baghdad o Abramo?

Fondamentalmente, gli Accordi di Abraham riavviano l’infruttuosa strategia degli Stati Uniti di organizzare il Medio Oriente isolando l’Iran, dividendo la regione tra l’America e i suoi partner da un lato, e l’Iran e i suoi alleati dall’altro. Gli Emirati insistono sul fatto che gli accordi non sono un’alleanza anti-Iran, ma Kushner racconta una storia diversa. Secondo il suo documento strategico, gli “accordi servono a limitare le minacce condivise dalla Repubblica islamica dell’Iran“.

Questo approccio presuppone che la rivalità dei partner regionali con l’Iran sia anche la lotta dell’America, equiparando di fatto l’interesse dell’America in Medio Oriente con quello di Israele, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. Consolida il conflitto impedendo la collaborazione tra le parti per risolverlo. Significativamente, dal momento in cui gli Stati Uniti hanno iniziato a organizzare le loro politiche in Medio Oriente per isolare l’Iran a metà degli anni ’90 fino ad oggi, i conflitti armati nella regione sono passati da 5 a 22.

Gli accordi differiscono in un modo molto significativo, tuttavia: invece che gli Stati Uniti agiscano di fatto come garante della sicurezza per i regni arabi sunniti confinanti con l’Iran, Israele (con il sostegno degli Stati Uniti) è ora previsto per svolgere quel ruolo. Questa dinamica è stata messa in mostra di recente quando Israele, Bahrain, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti hanno tenuto esercitazioni navali congiunte nel Mar Rosso, in una mossa ampiamente interpretata come mirata all’Iran. L’esercitazione ha anche dimostrato l’effetto degli accordi come meccanismo per mantenere l’esercito americano impegnato e presente nel Golfo Persico, anche se a un livello di intensità inferiore.

Inoltre, gli accordi richiederanno un costante rafforzamento e sostegno da parte degli Stati Uniti. L’Abraham Accords Peace Institute è chiarissimo su questo punto: “La leadership USA si è rivelata assolutamente fondamentale per lo sviluppo e la rapida attuazione degli Accordi; in assenza di investimenti sostenuti, lo storico accordo non raggiungerà il suo potenziale”. Richiede una “architettura di sicurezza regionale guidata dagli Stati Uniti costruita per salvaguardare una base economica che possa durare”, scongiurando un fallimento che consentirebbe all’Iran di “riguadagnare una posizione dirompente in tutta la regione”, aprendo la porta “per l’influenza maligna della Russia”. e Cina”, così come la rinascita di ISIS e al-Qaeda.

In sintesi, ciò equivale a una continua egemonia americana in Medio Oriente a un costo inferiore. Dal momento che gli accordi cementano piuttosto che risolvere le tensioni, ci sono poche ragioni per credere che questa strategia impedirà al Medio Oriente di essere afflitto da continue guerre e instabilità, o che risparmierà all’America altre guerre senza fine.

In quasi tutti i modi, l’iniziativa irachena è l’opposto degli accordi di Abraham. Invece di dividere la regione in blocchi, il dialogo di Baghdad cerca una maggiore stabilità e pace risolvendo le controversie regionali piuttosto che costruendo coalizioni volte a prendere di mira e sconfiggere altri stati. Inoltre, mentre gli accordi sono stati in gran parte imposti al Medio Oriente, con gli Stati Uniti che corrompevano o facevano pressioni sugli Stati perché si avvicinassero, l’impulso all’iniziativa diplomatica irachena è venuto dall’interno. In modo innovativo, per gli standard mediorientali, cerca la stabilità senza richiedere una dipendenza tassativa dalle risorse politiche e militari di Washington.

Nel frattempo, solo una di queste iniziative diplomatiche potrebbe essere sostenibile. L’opposizione all’accettazione dell’occupazione israeliana rimane forte in Medio Oriente, anche in molti dei paesi parte degli accordi. Quando il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid ha visitato il Bahrain, ha incontrato proteste di piazza che denunciavano la visita e gli accordi. Sia i leader sciiti che quelli sunniti in Bahrain hanno pubblicamente rinunciato alla normalizzazione con Israele e all’apertura dell’ambasciata israeliana a Manama.

In Sudan, la decisione è stata ancora più impopolare. L’Arab Opinion Index del 2019-2020, condotto in 13 paesi arabi che rappresentano circa 300 milioni di persone, ha rivelato che il 79% degli intervistati in Sudan si è opposto all’instaurazione di relazioni con Israele prima che i diritti dei palestinesi siano garantiti. A livello regionale, l’opposizione alla normalizzazione è stata ancora più forte, con l’88% che ha rifiutato l’idea.

La normalizzazione delle relazioni, tuttavia, aiuta a sopprimere l’opposizione contro i dittatori arabi, inclusa la loro accettazione dell’occupazione israeliana della Palestina. I governanti arabi nel Golfo Persico hanno utilizzato la sofisticata tecnologia informatica israeliana per rintracciare i dissidenti pacifici in patria e all’estero. Queste tecnologie avanzate probabilmente consentiranno ai dittatori arabi di tenere sotto controllo l’opposizione nei paesi più piccoli. In stati più popolosi come il Marocco e l’Arabia Saudita, mettere a tacere il dissenso potrebbe rivelarsi troppo difficile. Per molti difensori dei diritti umani in Medio Oriente, gli accordi sono visti come uno strumento per aiutare i regimi non democratici ma amici di Israele “a cementare il loro controllo sui loro popoli“. Questo dovrebbe rendere Washington consapevole della radicalizzazione e dell’estremismo che il sostegno americano ai dittatori arabi ha storicamente contribuito a stimolare.

Forse la cosa più importante è che la strategia alla base degli Accordi di Abraham ha una comprovata esperienza nel bloccare i conflitti, aumentare le tensioni e persino aumentare il rischio di uno scontro militare. Come ha sottolineato Steve Simon del Quincy Institute, se gli Emirati Arabi Uniti concederanno a Israele l’accesso alle sue basi, migliorerà in modo significativo la capacità di Israele di bombardare l’Iran e, di conseguenza, aumenterà potenzialmente la propensione di Israele a farlo. La maggior parte degli analisti concorda sul fatto che una tale misura porterebbe probabilmente a una guerra in tutta la regione che alla fine farebbe schifo negli Stati Uniti, in un momento in cui Washington è finalmente riuscita a porre fine alle sue guerre in Medio Oriente.

Il dialogo di Baghdad non porta con sé tale rischio destabilizzante. Mentre risolvere le numerose controversie e stabilire la pace in tutta la regione è un compito erculeo, anche i commentatori sauditi della linea dura riconoscono il suo potenziale per, se non ottenere un pezzo, almeno inaugurare un’era di “tensioni meglio gestite“. Tuttavia, come mi ha detto un alto funzionario iracheno, mentre la riduzione delle tensioni saudita-iraniane era l’obiettivo originale dell’iniziativa, tensioni meglio gestite possono “porre le basi per uno sforzo più ampio verso il dialogo e la sicurezza regionali”.

Una via d’uscita per l’America

Per coloro che a Washington favoriscono la politica di Washington in Medio Oriente degli ultimi tre decenni, gli Accordi di Abraham forniscono un percorso interessante verso la continuità. In un momento in cui il desiderio dell’elettorato americano di porre fine agli impegni militari in Medio Oriente sta diventando sempre più potente, gli Accordi di Abraham mirano a garantire il continuo dominio americano della regione a un costo leggermente inferiore.

Il dialogo di Baghdad, d’altra parte, ha il potenziale per offrire agli Stati Uniti un biglietto d’uscita. I suoi meccanismi per la risoluzione e la prevenzione dei conflitti aiuteranno a stabilizzare la regione, mentre armando i partner statunitensi e cementando la divisione, gli accordi di Abraham preparano il Medio Oriente alla guerra e la rendono più probabile.

L’esperienza ha dimostrato che senza protezione esterna, tutti i poteri nella regione saranno costretti a essere più realistici con le loro richieste. Gli Stati Uniti hanno apparentemente chiesto che i propri alleati e partner per la sicurezza in tutto il mondo si assumano maggiori responsabilità per la propria sicurezza. Ma affinché gli accordi funzionino, gli stati arabi devono rimanere dipendenti dalla sicurezza americana, il che, a sua volta, significa che gli Stati Uniti devono rimanere impegnati militarmente.

Forse la cosa più importante è che il dialogo di Baghdad può eventualmente espandersi per includere Israele, ridurre le tensioni tra Israele e Iran e persino andare verso la normalizzazione con Israele, accompagnata dalla creazione di uno stato palestinese. Al contrario, gli Accordi di Abraham non possono tollerare il riavvicinamento tra Iran e Stati arabi che gli iracheni mirano a raggiungere. Come scrive Zvi Bar’el del quotidiano israeliano Haaretz, un accordo tra Iran e Arabia Saudita “sarà il capitolo finale della coalizione anti-iraniana” su cui si fondano gli Accordi di Abraham. In effetti, l’Abraham Accords Peace Institute identifica esplicitamente “l’accomodamento con l’Iran” e il potenziale per il miglioramento delle relazioni tra gli stati arabi e la Russia e la Cina come minacce agli accordi.

Finora, l’amministrazione Biden ha mantenuto una distanza calcolata dai colloqui di Baghdad. Ha accolto con favore il dialogo e lodato Baghdad per la sua iniziativa, ma si è saggiamente tenuta fuori dalle deliberazioni, per paura che il coinvolgimento americano potesse far fallire lo sforzo.

Ma se l’amministrazione Biden è seriamente intenzionata a ridurre l’impronta militare americana in Medio Oriente, allora la scelta tra il dialogo di Baghdad e gli accordi di Abraham è chiara. Il primo farà affidamento su risorse e leadership regionali senza il coinvolgimento americano. Quest’ultimo darà nuova vita alle rivalità mediorientali che sono destinate a riportare gli Stati Uniti nelle sabbie mobili.