Un lungo blocco per i voli in America. Ma è stato un guasto?

Deve essere stato un momento molto difficile per il popolo americano vedere a terra 4.000 aerei per cinque ore con rotte cancellate e forse un milione di passeggeri rimasti attoniti a seguire i tabelloni elettronici vuoti di qualsiasi spiegazione. Il trasporto aereo negli Stati Uniti non è considerato uno strumento elitario come ancora sembra in Europa. Si va in aeroporto col tram, spendendo un dollaro e non cifre astronomiche come accade da noi. Cosa sia accaduto non si sa e certo la verità anche in un Paese da connotati trasparenti è difficile da raggiungere. Né le spiegazioni della Federal Aviation hanno potuto risolvere gli enigmi.

Il Presidente Biden ha chiesto al Dipartimento dei trasporti di condurre un’indagine completa sulle cause dell’incidente, ma si sono esclusi segni di un attacco informatico. Giusto, altrimenti si sarebbe comunque scoperto un velo di vulnerabilità ad un’amministrazione che sta combattendo una guerra nascosta tra fallimenti diplomatici e forniture militari ad un’espressione geografica che è stata invasa dal suo principale avversario. Poi il probabile danno è stato risolto e l’autorità federale ha tolto il blocco alle partenze. Ma che qualcosa non vada deve essere scontato, visto che anche l‘account Twitter della United Airlines, una delle maggiori compagnie aeree americane, aveva avvisato i viaggiatori con un messaggio lanciato nella notte, facendo riferimento agli aggiornamenti inviati ai piloti in prossimità di un aeroporto o di una determinata area di volo. I Notam.

Cosa sia accaduto, non lo sappiamo. Il Segretario ai Trasporti, Pete Buttigieg, è rimasto in contatto tutta la notte con l’agenzia federale e ha poi relazionato al Presidente.

Per quanto la Casa Bianca smentisca un boicottaggio, è la seconda emergenza in dieci giorni: il 2 gennaio il malfunzionamento di un software aveva portato al blocco dei voli nello spazio aereo della Florida, una misura che aveva registrato cancellazioni e ritardi fino a sei ore per molti voli a causa dell’En RouteAutomation Modernization, sistema che fornisce migliaia di dati al minuto ai controllori del traffico aereo e ai piloti. Decine di aerei erano rimasti fermi sulle piste di decollo di tutti gli aeroporti della Florida, ma anche nel resto del Paese diretti nel Sunshine State o di passaggio nello spazio aereo. Il problema aveva complicato i collegamenti negli Stati Uniti dieci giorni dopo, con i forti disagi dovuti alla tempesta artica che aveva messo in ginocchio più di due terzi degli Stati americani. Secondo Cirium, società di data analysis del settore aereo, più di 21.000 voli avrebbero dovuto decollare oggi negli Stati Uniti, per lo più appartenenti al sistema di viaggi nazionali. A questi si aggiungono circa 1.840 voli internazionali. American Airlines ha dichiarato di monitorare attentamente la situazione, che ha un impatto su tutte le compagnie aeree e di collaborare con la FAA per ridurre al minimo i disagi per le nostre operazioni e per i clienti.

L’associazione che rappresenta le compagnie aeree statunitensi, Airlines for America, afferma che l’interruzione ha causato significativi ritardi operativi.

Da parte nostra ci auguriamo che si appuri presto la verità e che alcuni sistemi vengono blindati per evitare lo stimolo di appetiti aggressivi di nemici dichiarati.