Uno dei carichi che ha imbarcato Vega C nel suo primo viaggio verso il cosmo vicino è AstroBio CubeSat (ABCS), un nanosatellite 3U che porta in orbita un mini laboratorio per la ricerca in astrobiologia, scienze della vita, biotecnologie e tecnologie farmaceutiche. Il progetto è stato sostenuto dall’Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, (INAF-OAA) e il team coordinato da Augusto Nascetti e Paolo Teofilatto della prestigiosa Scuola di Ingegneria Aerospaziale dell’Università Sapienza di Roma.

L’obiettivo del progetto è stato testare all’interno delle fasce di Van Allen un laboratorio automatico basato sulla tecnologia lab-on-chip, in grado di fornire una piattaforma integrata che utilizza test immunologici sfruttando il rilevamento della chemiluminescenza. Il sistema, operando in autonomia, permette il mescolamento dei reagenti chimici e rileva gli sviluppi della reazione tramite sensori che, attraverso un codice di colori, sono in grado di dare risposte scientifiche alle indagini effettuate.

A dirla così sembra una raffigurazione eterea. Ma invece è molto concreta perché con la nuova generazione di micro e nano-satelliti si sta sempre più indagando sulla ricerca automatica, quella invero effettuata senza la mano umana, quindi con un sostanziale risparmio di rischio e di costi.

Gli esperimenti eseguiti in queste ore da ABCS mirano dunque a valutare il funzionamento del dispositivo lab-on-chip, ovvero il rilascio di reagenti, la miscelazione di sostanze chimiche fino ad arrivare al rilevamento dei fotoni emessi e l’archiviazione e trasmissione di dati rilevati dalla chemiluminescenza nello spazio per le indagini astrobiologiche. La missione ABCS permetterà di valutare l’effetto dell’ambiente spaziale profondo sull’uomo -al di fuori dello scudo rappresentato dal campo magnetico terrestre–come risultato degli esperimenti condotti su lab-on-chip, ma anche sui sistemi di bordo del satellite, grazie alla presenza di sensori che ne monitorano lo stato di salute.

Nelle fasce di Van Allen transitano i satelliti da collocare nelle orbite alte terrestri, come le geostazionarie e quelli destinati all’esplorazione del sistema solare. E non ultimi, le fasce sono attraversate dagli astronauti.

Se ci siamo dilungati in questa descrizione che forse può apparire fin troppo tecnica è per due ragioni particolari. La prima l’abbiamo esposta: siamo del parere che ridurre la presenza umana nello spazio dovrebbe essere un obiettivo principale per la ricerca del settore. Per quanto possa apparire affascinante, spedire uomini e donne su un razzo decuplica l’impegno delle agenzie e ingigantisce i costi di gestione del programma. Ma l’aspetto più drammatico è che ogni spedizione mette a repentaglio la vita degli esploratori spaziali e questo dovrebbe essere il primo obiettivo da valutare.

Secondo, ma non ultimo per importanza è l’aspetto della realizzazione del CubeSat, effettuato interamente dagli allievi della Scuola di Ingegneria Aerospaziale della Sapienza, sotto la guida dei ricercatori e dei docenti della Scuola. A bordo del satellite è presente anche il computer ABACUS prodotto dalla Gauss srl, un’azienda diretta da Filippo Graziani, nata proprio da quella fucina straordinaria che ha costituito il primo ramo accademico del comparto spaziale in Italia.

Gli studenti, come ci racconta Stefano Carletta, ricercatore della Scuola, hanno progettato, verificato e realizzato passo passo questi strumenti straordinari che porterà un altro contributo alla conoscenza di un ambiente valicato ormai da quasi tre quarti di secolo e di cui non se ne sa ancora abbastanza.

Sono considerazioni che devono far riflettere chi in questo momento sta determinando il futuro spaziale dell’Italia. Gli investimenti sono necessari ma poi deve essere determinante la volontà di alimentarne le realizzazioni con organizzazioni industriali e la precisa indicazione di valorizzarne gli addetti.