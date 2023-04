Un cammino verso la riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

La fine della Guerra Fredda ha visto un notevole cambiamento nella geopolitica globale. Forse tra i più drammatici c’è stato il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991. Da allora, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) è stato spesso criticato come un anacronismo che ha limitato l’efficacia delle Nazioni Unite nel promuovere i diritti umani e il diritto internazionale.

Una delle principali categorie di critiche riguarda l’uso del veto da parte dei membri permanenti dell’UNSC – il ‘P5‘. Il secondo prevede l’espansione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per includere più seggi permanenti e non permanenti nel consiglio.

I critici del potere di veto dei P5 sostengono che il suo uso è antidemocratico e che le risoluzioni sostenute dalla stragrande maggioranza degli Stati sono soggette ai capricci di cinque Paesi nel Consiglio di sicurezza. I sostenitori, d’altra parte, sostengono che consente a questi Paesi potenti di proteggersi dalle minacce ai loro interessi nazionali.

Eliminare il veto per le risoluzioni riguardanti l’uso della forza militare non è né realistico né particolarmente auspicabile dato l’attuale clima geopolitico.

Il P5, in particolare Stati Uniti e Russia, ha esercitato in modo prolifico i propri poteri di veto da quando è stata fondata l’ONU. Un argomento a favore dell’eliminazione del veto è che i membri del P5 non hanno il monopolio sulle questioni di sicurezza. Dopotutto, perché l’India e il Giappone dovrebbero attenersi alle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite mentre la Russia o gli Stati Uniti possono semplicemente porre il veto a decisioni che vanno contro i loro interessi?

La sfortunata realtà è che tutti i membri del P5 sono attualmente ‘grandi potenze’ dotate di armi nucleari . Non sono gli unici, tuttavia, e la relativa arbitrarietà del loro status di membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è una questione valida. Ma la realtà oggi è che la guerra e il conflitto tra questi poteri è ancora una possibilità. Indipendentemente dalla dimensione morale, l’abolizione del veto in questo caso è altamente impraticabile in quanto richiederebbe al P5 di arrendersi su questioni che potrebbero incidere direttamente sulla loro sicurezza nazionale.

Quando si tratta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che autorizza la forza militare che potrebbe influire direttamente sulla sicurezza globale, come consentito dall’articolo 42 della Carta delle Nazioni Unite, il veto dovrebbe rimanere in vigore.

Altre risoluzioni, come quelle relative all’articolo 41, che consente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di imporre sanzioni economiche contro le minacce alla pace, hanno effetti conseguenti sulla pace e sulla sicurezza. I critici del veto sottolineano spesso che il veto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite minaccia la capacità della comunità internazionale di agire quando vi è una chiara violazione del diritto internazionale o della sicurezza perpetrata o sostenuta da un membro del P5. C’è bisogno di bilanciare la necessità che la comunità internazionale sia in grado di compiere passi concreti per rispondere alle violazioni, cercando allo stesso tempo di salvaguardare gli interessi fondamentali delle potenze P5 esistenti fintanto che perdura l’attuale clima.

Una soluzione sarebbe quella di prevedere un meccanismo di annullamento del veto del Consiglio di sicurezza, quando si tratta dell’imposizione di sanzioni contro gli Stati ai sensi dell’articolo 41. Questo annullamento sarebbe unanime, richiedendo l’approvazione di tutti gli altri membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Consentire e richiedere un consenso schiacciante all’interno della comunità internazionale per imporre conseguenze economiche agli Stati che infrangono sfacciatamente il diritto internazionale e si nascondono dietro un veto fornirebbe la capacità di chiedere conto a quegli Stati.

Anche nella sua forma più conservatrice, un superamento probabilmente si realizzerebbe solo sotto forma di qualche compromesso che coinvolga le nazioni P5, dato che riduce il loro potere sull’UNSC. C’è stato, tuttavia, un forte desiderio da parte dei membri non permanenti, così come all’interno delle Nazioni Unite in generale, di intraprendere una riforma del veto da circa due decenni.

La seconda categoria di riforme del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riguarda l’ampliamento dei seggi nel Consiglio stesso. Negli ultimi decenni, ci sono stati due blocchi principali. Il gruppo G4 , che comprende India, Giappone, Brasile e Germania, cerca di sostenersi a vicenda per l’adesione permanente al Consiglio di sicurezza dell’ONU. Un gruppo di opposizione, chiamato United for Consensus, cerca principalmente di espandere fino a dieci il numero di seggi non permanenti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Ci sono alcune questioni riguardanti l’inclusione di nuovi membri permanenti del Consiglio di sicurezza. In primo luogo, non è chiaro cosa renda un paese degno di un seggio permanente. Perché la Germania dovrebbe ottenere un seggio, ma non l’Italia, il Brasile ma non l’Argentina, l’India ma non il Pakistan, ecc. -anno termine.

In secondo luogo, ciascuno di questi paesi chiede il veto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ciò amplierebbe l’uso e il possesso di, piuttosto che restringere, ciò che oggi è così pesantemente criticato dai riformatori delle Nazioni Unite. Ho sostenuto in precedenza che l’unica ragione per cui il P5 dovrebbe continuare ad avere veti limitati è per necessità di evitare un altro conflitto globale tra di loro. Altrimenti, concedere un veto ha pochi meriti, se non nessuno.

La proposta della coalizione United for Consensus di ampliare il numero dei seggi non permanenti ha dei meriti. Prevedrebbe che tutti i Paesi del G4 aumentino il numero di mandati attraverso i quali possono sedere nel Consiglio di sicurezza. Se ben eseguito, potrebbe migliorare la rappresentanza dei paesi del Sud del mondo. E l’espansione dei membri non permanenti gode attualmente del sostegno di tutti i membri P5. Un sistema di veto-override potrebbe anche godere di maggiore sostegno se il numero di voti necessari per l’override fosse aumentato.

Il problema principale con l’espansione è quindi determinare quanti paesi aggiungere. Per espandersi, ci deve essere un emendamento alla Carta delle Nazioni Unite da parte dell’Assemblea Generale. Una soluzione sarebbe quella di approvare immediatamente cinque o sei seggi, dato che quel numero è stato inoltrato dagli Stati Uniti, ma dare al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e all’Assemblea generale l’autorità di approvare più membri senza modificare ulteriormente lo statuto.

La riforma del veto e l’ampliamento del numero dei membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite possono essere effettuati in fasi incrementali, se necessario. La riforma del veto è la questione più complicata da affrontare perché influisce direttamente sull’influenza che gli stati hanno nel Consiglio di sicurezza. Per il momento, concentrarsi sull’aumento del numero dei seggi non permanenti darebbe benefici tangibili al sistema delle Nazioni Unite.