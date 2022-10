Un caffè con i giovani musulmani di Milano

Quando si parla d’Islam ormai siamo abituati alla dicotomia con il disagio giovanile soprattutto quello delle nostre periferie, o ancora peggio ad attentati e fatti di guerra. Ma è proprio così?

Oggi vi voglio raccontare una storia un po’ diversa. Ho voluto trascorrere qualche ora sorseggiando un caffè con dei giovani musulmani milanesi, per capire meglio questa realtà della nostra città. Dopo qualche giorno per organizzare il tutto, sono riuscito a incontrare un gruppo di cinque femmine e tre maschi, tutti sotto i trent’anni.

Fatti i saluti di rito iniziamo a chiacchierare del più e del meno, e cosi scopro che di fianco a me c’è Amr un giovane medico specializzando, accompagnato dalla sua giovane moglie sociologa Sara, e c’è anche il loro piccolo di appena tre mesi. Man mano tutti si presentano. Mi raccontano delle loro famiglie di origine. Eccezion fatta per Sara che ha una famiglia per così dire mista ovvero ha la mamma italiana e il papà egiziano, gli altri provengono da famiglie di origine principalmente egiziane o marocchine. Fattore comune è che hanno vissuto sempre in Italia fin dai primissimi anni della loro vita, ma c’è anche chi è nato qui.

Voglio provare a capire meglio che legami hanno con il Paese di origine della loro famiglia e molti mi raccontano di averli vissuti solo d’estate, quando si andava a trascorrere le ferie e a rincontrare i parenti. Come del resto avviene per molte famiglie italiane che magari lavorano in una città e hanno i parenti in un’altra. Quasi tutti ammettono che in realtà non hanno conosciuto o vissuto molto la società d’origine, ma chiaramente c’è stata una trasposizione della cultura tra genitori e figli, all’interno dello spazio domestico.

È molto interessante il racconto della ventiduenne Fatine, lei ha sempre vissuto il Marocco da vacanziera. All’età di sedici anni ha sentito il bisogno di approfondire la conoscenza delle radici culturali marocchine e sperimentare la vita vera fatta di usanze, abitudini e tradizioni. Così ha preso un volo ed ha trascorso dei mesi in Marocco non più da vacanziera ma girando il paese in lungo e in largo per viverlo davvero, alla ricerca delle sue origini e dell’Islam.

Non nego che sono contento di potermi confrontare anche con delle giovani musulmane, le quali hanno tutte deciso d’indossare nella vita l’hijab, e chiedo loro cosa le ha spinte a questa scelta, che potrebbe quasi sembrare una nota stonata fatta da giovani donne cresciute nella occidentalissima Milano. Mi raccontano che è stata una scelta del loro personale cammino nella fede. Nessuna delle famiglie di origine ha mai spinto o addirittura imposto di coprirsi il capo. Una di loro mi dice che nella cultura Marocchina è talmente radicato nel costume il velo da risultare quasi più come abito tradizionale che come segno di fede. E un’altra addirittura mi confida che la mamma l’ha quasi scoraggiata d’indossare l’hijab così in giovane età, quando potrebbe mostrare il suo bel viso in tutto il suo splendore. Queste ragazze hanno fatto tutte una scelta consapevole. Ovvio che non sto generalizzando e non ignoro le pratiche d’imposizione che avvengono in alcuni paesi islamici, sto semplicemente raccontando un Islam e alcuni suoi ragazzi diversi da come siamo abituati a vederli.

Chiedo cosa significa per loro, ragazze musulmane italiane indossare il velo. Devo essere sincero nel dirvi che sono rimasto molto stupito delle loro risposte! Il velo mi dicono per noi innanzitutto rappresenta la normalità, anche se all’esterno viene visto come un simbolo di diversità. Significa tradizione, percorso di fede, atto di amore e di fedeltà a Dio. Una di loro mi dice “per me è un atto di profondo femminismo” in quanto liberamente e consapevolmente ha scelto di compiere un passo diverso da altre donne. L’Islam è parte fondamentale della loro identità, quindi conseguenza naturale è rispettare i suoi precetti.

Ai maschi non posso non chiedere qual è stata la loro esperienza sociale e se ci sono stati momenti in cui l’essere musulmani li ha creato disparità. Tutti mi confidano che non si sono mai sentiti diversi. Farouk ad esempio mi racconta che ha un bel ricordo scolastico e del rapporto con i suoi amici di classe. Ci tiene a raccontarmi che ad esempio quando andava a studiare a casa di qualche amichetto gli è capitato che al momento di fare merenda, la mamma del suo amico aveva la premura di preparargli un dolce che non conteneva nessun ingrediente che non poteva mangiare.

E cosa penseranno i ragazzi della donna occidentale dal punto di vista del costume? Mi dicono che se pur esteticamente può capire di essere attratti da qualsiasi donna, sia essa musulmano o no, in realtà nell’ottica di costruire un progetto di vita insieme, va da sé che cercano una donna con le stesse affinità, per far sì di creare un nucleo famigliare stabile ed armonioso. Farouk ridendo mi fa quest’esempio “Io sono milanista, ma non riuscirei a stare con una bella ragazza interista, perché questa non comunanza potrebbe portare a degli attriti e delle incomprensioni nella coppia a lungo andare”

Altra curiosità è il mese di ramadan, visto che sono tutti ragazzi che lavorano o che studiano, come fanno a non mangiare e non bere dall’alba al tramonto. Mi spiegano che è solo una questione di abitudine e poi visto in una chiave di fede si riesce a fare anche con semplicità, senza troppi sforzi. Ma ovviamente mi dicono che è vero che l’Islam prevede dei precetti ma c’è anche una flessibilità nell’applicazione, soprattutto per quelle situazioni di contingenza, durante le quali praticare il precetto potrebbe essere pericoloso per la persona stessa. Mi danno anche un’altra chiave di lettura e mi dicono che il rispettare questi precetti oltre ad essere un forte atto di fede, è anche un atto di forte autodisciplina, e questo si ripercuote nella vita e nella società, perché la persona disciplinata e integra nella fede lo è anche col prossimo, nel lavoro e nella società. Infatti vogliono precisare che non fa parte dell’Islam creare disordini in società.

Mi viene da pensare che i musulmani che si professano tali e poi vanno in giro a spaccare, ubriacarsi o a far di peggio, sicuramente non stanno facendo azioni in linea con i precetti coranici.

Ultima curiosità è sulla questione politica, ovvero un musulmano si riconosce nella nostra politica e soprattutto nei partiti italiani. La risposta abbastanza unanime è che oggigiorno un musulmano medio difficilmente si riconosce totalmente in un partito specifico. Questo perché i valori e gli ideali promossi dall’Islam si intersecano in alcuni punti promossi dai diversi partiti, ma allo stesso tempo altri punti sono in netto contrasto.

Voglio ringraziare Ibrahim, Farouk, Yomna, Fatine, Sara, Siham, Sara e Amr, perché grazia alla loro testimonianza, ho avuto la possibilità di raccontarvi una storia diversa di Islam.