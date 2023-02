Un barlume di speranza per la Corea del Nord nel 2023

Per il popolo della Corea del Nord, il 2022 è stato un altro anno difficile. Ma all’alba del 2023, barlumi di speranza stanno emergendo mentre il commercio estero del paese con Cina e Russia inizia a riprendere.

La sicurezza alimentare rimane la più grande sfida per il popolo nordcoreano. Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite stima che 10,7 milioni di persone, oltre il 40% della popolazione, siano denutrite. Nel marzo 2022, il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nella Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) ha avvertito che “i segmenti più vulnerabili della popolazione potrebbero trovarsi di fronte alla fame e alla fame”.

Ma tutti gli aiuti del Programma alimentare mondiale sono cessati entro aprile 2021, mentre gli aiuti bilaterali dalla Corea del Sud sono crollati . A parte una quantità imprecisata di aiuti cinesi, la Corea del Nord non ha né richiesto né ricevuto assistenza umanitaria nel 2022.

Sebbene le informazioni affidabili siano state limitate a causa delle restrizioni relative al COVID-19 imposte dalla Corea del Nord, l’analisi accademica suggerisce che l’insicurezza alimentare nel 2022 potrebbe essere stata la peggiore dalla carestia vissuta negli anni ’90, suscitando richieste di adeguamento delle sanzioni per scopi umanitari.

Una delle ragioni principali di questa insicurezza alimentare sono le rigide restrizioni della RPDC alla mobilità umana legate al COVID-19. La politica COVID-19 della Corea del Nord ha iniziato a cambiare per la prima volta il 12 maggio 2022, quando il Politburo ha ammesso che “è stata fatta una pausa sul fronte della prevenzione dell’epidemia di emergenza”. Alla fine di maggio, segnalazioni di blocchi, test di massa e siti di quarantena temporanea stavano emergendo da tutta la Corea del Nord. I media statali hanno riportato oltre 2,65 milioni di casi di “febbre” in tutto il Paese. A luglio, il governo ha dichiarato una “massima” emergenza nazionale mentre bloccava la città di Kaesong.

Il 10 agosto 2022, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha dichiarato la “vittoria” contro il COVID-19. A settembre sono finalmente iniziate le vaccinazioni nelle regioni particolarmente colpite, presumibilmente utilizzando vaccini cinesi. All’inizio di novembre era in corso un secondo ciclo di vaccinazioni, apparentemente incentrato sulla regione di confine con la Cina. Queste regioni sono state particolarmente colpite dalla chiusura delle frontiere e dai blocchi interni, esacerbati dalla guerra in Ucraina, dalle diffuse inondazioni estive e dalle sanzioni multilaterali in corso.

Il commercio estero nel 2020 è sceso a 8,6 miliardi di dollari, un calo annuo del 73,4%, ed è sceso nuovamente nel 2021 a 7,1 miliardi di dollari, il livello più basso mai registrato. Soprattutto, le esportazioni verso la Cina nella prima metà del 2022 sono diminuite di un ulteriore 75% su base annua a soli 27 milioni di dollari, mentre le importazioni dalla Cina sono diminuite del 67% a 380 milioni di dollari.

Con un quasi collasso dell’accesso alla valuta estera, il governo nordcoreano ha adottato varie misure progettate per estrarre valuta estera rafforzando al contempo il controllo statale sui mercati. Tali misure includevano la riscossione di tasse e imposte in valuta estera, l’incoraggiamento all’uso di valuta estera nei negozi statali e l’aumento delle commissioni addebitate ai venditori di mercato.

Solo alla fine di settembre 2022 sono ripresi i servizi di treni merci dalla città di confine cinese di Dandong a Sinuiju, nella Corea del Nord. Inizialmente la Corea del Nord importava principalmente beni industriali, ma i dati doganali cinesi mostrano che le importazioni di medicinali e riso in ottobre sono balzate ai livelli più alti dal 2020. Il commercio bilaterale ha raggiunto 125,7 milioni di dollari nel novembre 2022, dominato da medicinali e cibo.

Entro la fine di dicembre 2022, fonti di notizie hanno suggerito piani per restituire i lavoratori della RPDC alla Russia, mentre sono emerse notizie di aziende nordcoreane che intendono riprendere la produzione a contratto e il commercio transfrontaliero con la Cina. Tali misure consentirebbero alla RPDC di assicurarsi valuta estera di valore pur continuando a limitare i viaggi in entrata.

Un aumento del confronto militare ha anche limitato il potenziale per una ripresa dell’assistenza umanitaria, poiché la Corea del Nord ha condotto oltre 90 test di crociera e missili balistici nel 2022. Mentre Kim Jong-un ha ripetutamente segnalato la sua determinazione a continuare a perseguire armi nucleari, Pyongyang ha finora si è astenuto dal condurre il suo settimo test nucleare tanto atteso, forse a causa delle obiezioni cinesi .

Ma il programma missilistico e l’assertività militare della Corea del Nord hanno avuto un effetto negativo sulle sue relazioni con la Corea del Sud, che in precedenza era stata una delle principali fonti di assistenza umanitaria per il Nord. L’elezione del nuovo presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol nel maggio 2022 faceva parte del ciclo di escalation. Yoon ha ripreso esercitazioni militari congiunte su larga scala con gli Stati Uniti e ha adottato un’esplicita strategia tit-for-tat in risposta alle provocazioni della RPDC.

All’inizio di gennaio 2023, Yoon ha persino espresso preoccupazione per gli sforzi di deterrenza degli Stati Uniti, suggerendo che Seoul dovrebbe essere inclusa nella “pianificazione, condivisione di informazioni, esercitazioni e addestramento” delle armi nucleari, un suggerimento che Washington ha rapidamente respinto .

Nel frattempo, dalla Corea del Nord continuano ad emergere segnali preoccupanti. Più di recente, con l’arrivo della stagione agricola primaverile della Corea del Nord, sembra che i fertilizzanti chimici scarseggino in questo momento cruciale del ciclo di semina.

Con Pyongyang che continua il suo programma di armi nucleari, un presidente dalla linea dura a Seoul, la guerra in corso in Ucraina e l’intensificarsi della concorrenza strategica USA-Cina, le prospettive sembrano scarse per una ripresa dell’assistenza umanitaria alla Corea del Nord.

Senza sanzioni o assistenza umanitaria, la migliore speranza per migliorare i mezzi di sussistenza in Corea del Nord risiede in una ripresa del commercio di frontiera con la Cina, accompagnata da un ritorno a misure favorevoli al mercato interno. La fine delle misure anti-COVID della Cina offre qualche speranza tra le nuvole scure che continuano a incombere sulla penisola coreana.