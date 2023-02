Un anno di guerra: NATO (quasi) unita sotto la guida USA, a sostegno dell’Ucraina

A un anno dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina è possibile tracciare un primo bilancio di quanto accaduto nei mesi sin qui trascorsi e, su questa base, cercare di sviluppare alcune riflessioni sui suoi sviluppi futuri. Il primo dato (e, a prima vista, quello più sorprendente) è che, contrariamente alle attese iniziali, l’‘operazione militare speciale’ avviata da Cremlino non si è conclusa con una rapida vittoria delle forze di Mosca. Queste ultime, al contrario, hanno evidenziato importanti limiti logistici e operativi, che sembrano essersi accentuati nel corso del tempo. Le perdite umane e materiali sono state elevate da entrambe le parti, a fonte di benefici territoriali, da parte russa, sostanzialmente limitati. Il sostegno che i Paesi occidentali (Stati Uniti in testa) hanno fornito sul piano materiali ha svolto un ruolo importante nel determinare questo risultato. Occorre tuttavia ricordare come gli assetti ‘pregiati’ – quali gli obici M777 da 155 mm statunitensi, i lanciarazzi HIMARS e, da ultimo, le batterie antiaeree Patriot e (in prospettiva) i carri Leopard – siano giunti in teatro solo dall’estate e come – nelle settimane iniziali dello scontro – gli aiuti forniti a Kiev siano stati rappresentati essenzialmente da materiale ex sovietico proveniente dagli arsenali dai paesi dell’ex Patto di Varsavia.

In modo apparentemente paradossale, la cosa ha avuto – sul piano pratico – ricadute più che altro positive: proprio l’accesso a questo genere di dotazioni ha permesso, infatti, di rendere le forze ucraine immediatamente operative, senza le necessità dei tempi di addestramento dilatati che avrebbe richiesto il passaggio a sistemi d’arma nuovi e/o più tecnologicamente avanzati. Ciò, a sua volta, ha permesso a Kiev di mantenere saldamente in mano la ‘ownership’ della resistenza e ha consentito alla NATO di mantenere un profilo relativamente basso nella vicenda. Sin dall’inizio, l’Alleanza atlantica ha cercato di tenere, nella guerra, un profilo il più basso possibile, anche per evitare il rischio di una possibile escalation dagli esiti difficilmente prevedibile. In questa linea si inserisce una serie di scelte spesso contestate, prima fra tutte quella di non implementare una ‘no-fly zone’ nei cieli dell’Ucraina, che pure Kiev aveva chiesto con insistenza. Nella stessa linea di collocano, in ambito nazionale, i ‘caveat’ al cui rispetto gli Stati Uniti hanno condizionato la disponibilità delle batterie HIMARS o il dibattito delle ultime settimane in merito all’opportunità di fornire a Kiev apparecchi da caccia, la cui utilità in una possibile offensiva di primavera è stata messa in dubbio da vari osservatori.

Su tutti questi punti, l’Alleanza atlantica ha mostrato una compattezza inattesa per molti osservatori, complice il ruolo–guida che l’amministrazione Biden si è accollata sin dallo scoppio del conflitto. In questi mesi, Washington ha sostenuto la stragrande maggioranza dei costi economici legati alla fornitura degli aiuti (militari e non) all’Ucraina, insieme all’onere politico e diplomatico di tenere unita la coalizione pro-Kiev dentro e fuori l’Europa. Una inattesa prova di compattezza è arrivata anche dall’Unione Europea. Anche Bruxelles ha dato una significativa prova di unità, pur se l’incisività della sua azione ha risento da una parte dei diversi interessi dei suoi membri, dall’altra delle lentezze di meccanismi decisionali spesso farraginosi. Le difficoltà dell’UE sono emerse soprattutto intorno al nodo delle sanzioni imposte a Mosca e dell’impatto (diretto e indiretto) che queste hanno avuto sull’approvvigionamento energetico dell’Unione. Comunque, anche queste difficoltà non sembrano avere avuto, sinora, l’impatto distruttivo che da alcune parti è stato ipotizzato. Anche diversi Stati hanno messo in luce un rinnovato attivismo, primo fra tutti la Germania di Olaf Scholz, che negli anni passati si era spesso dimostrata restia ad andare incontro alle decisioni di spesa assunte in sede NATO.

Sul campo, la situazione sembra essere giunta a uno stallo, con le parti incapaci di ottenere un successo decisivo. Allo stesso modo, la possibilità di una soluzione diplomatica appare ancora lontana. La rigidità della posizione delle parti rappresenta un ostacolo importante. Altrettanto importante è la mancanza di un chiaro obiettivo politico. L’obiettivo massimo perseguito dalle autorità di Kiev (ovvero il ritorno alla situazione pre-2014, con il ritorno della Crimea sotto sovranità ucraina) appare, al momento, di difficile realizzazione. Allo stesso modo, appare difficile una pace che permetta alla Russia di mantenere il controllo dei territori occupati durante la prima parte della campagna militare e formalmente annessi alla Federazione lo scorso settembre. La mancanza di mediatori credibili è un altro punto di criticità. Gli sforzi condotti nei mesi scorsi da varie figure (non ultimo il Segretario generale dell’ONU, António Guterres) si sono dimostrati infruttuosi né, sulla scena, sembra esserci, oggi, un soggetto che goda, sia a Mosca, sia a Kiev, della credibilità necessaria. Il recente acuirsi delle tensioni fra Stati Uniti e Cina (alimentato anche dalla posizione ambigua che Pechino ha tenuto sin dall’inizio dellavicenda) non semplifica le cose e rischia di aprire, per Washington, un nuovo fronte di crisi.

Su questo sfondo, la visita (a sorpresa?) del Presidente Biden a Kiev è un chiaro segnale di continuità della politica statunitense, confermandone l’impegno a sostegno della sovranità ucraina e inquadrandolo nel frame della lotta comune a difesa dei valori occidentali. A un anno dall’inizio dell’invasione sembra, quindi, consolidarsi l’ipotesi di una guerra lunga, destinata, probabilmente, a perpetuare l’attuale situazione di stallo. Vi sono, tuttavia, altri fattori da considerare. Le perdite subite condizionano, infatti, le capacità operative delle parti non solo sul piano quantitativo (cioè dell’entità delle forze in campo), ma anche qualitativo. In questo scenario, la possibilità di contare su personale esperto, sostenuto in modo adeguato da una catena logistica efficiente può costituire un importante fattore di differenza. È una sfida di cui i Paesi NATO sono consapevoli, come dimostra la recente decisione dei ministri della Difesa dell’Alleanza di aumentare la produzione e la fornitura di munizioni ed equipaggiamenti a scapito di quella di nuovi assetti. È difficile dire quanto questa decisione impatterà sulla durata del conflitto. Quello che è certo è che – dopo il ciclo decennale delle guerre nella ex Jugoslavia – in Ucraina la guerra sembra essere tornata a essere un elemento strutturale della scena europea.