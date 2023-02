Un anno di guerra: la linea d’ombra Russia-Ucraina

Non crediamo mai abbastanza

a ciò in cui non crediamo

(M. Conte S. 2004)

Difficile ed arduo argomentare qualcosa di sensato nell’incoerenza di una guerra dove politica, rispetto e diritti sono messi da parte. Nel dubbio se la guerra sia la prosecuzione della politica con altri mezzi -nelle parole del generale von Clausewitz (1832)- poiché esauritosi il tempo nell’ascolto delle altrui aspettative, si passa alle armi della guerra per ristabilire lo statu quo o prefigurare differenti posizioni negoziali.

Dopo Piazza Maidàn a Kyiv nel 2014, seguìti dagli accordi di Minsk in sostanza violati a breve da entrambe le parti e l’estendersi delle posizioni di violenza e separatismo etnico nelle regioni del Donbass e Crimea, la guerra ha bussato sempre più alle porte dell’Ucraina e dell’Europa. Quelle violazioni sono apparse come esempi di scuola di ciò che poi sarebbe accaduto e nella fattispecie colgono nel segno le parole di Thomas Schelling, Nobel per il quale “Ciò che rende vincolanti molti accordi è soltanto il riconoscimento di future occasioni di accordo, che altrimenti sarebbero annullate nel caso in cui non si creasse e non si mantenesse una fiducia reciproca, il cui valore supera di gran lunga il guadagno momentaneo di un imbroglio nel presente. Ciascuna delle due parti deve fidarsi del fatto che l’altra non metterà in pericolo future occasioni distruggendo la fiducia reciproca fin dall’inizio”.

L’espansione della NATO, la volontà di non coesistenza tra ucraini ‘occidentali’ ed ucraini russofoni oltre ad altri fattori etnici politici ideologici sono ben ricompresi in queste parole. La sfiducia reciproca ha distrutto le fragili premesse fiduciarie di quell’accordo portandoci oggi tra informazioni edulcorate disinformazioni accurate propaganda e manipolazione di masse e messaggi al primo anno di guerra. Di che succeda realmente oggi nei campi gelati zuppi di neve dove si combatte duramente come con violenza a Bakhmut. Non si sa più per cosa, per chi, quanto, dove come. Solo la certezza di un odio che scorrerà per decenni. Mentre il mondo si è ulteriormente militarizzato e le spese per armi tolgono soldi a famiglie e benessere a popoli interi. Una follia alimentata da molti in Occidente per buoni propositi per carità ma insomma il tema è armiamo l’Ucraina sempre di più ma fino a quando? Fino a quando sarà necessario. A chi e come. Ed il necessario quanto coinciderà con le spalle al muro dell’invasore? In un gioco a somma zero uno vince l’altro perde. Anche se come dico tra poco, pare che non vinca nessuno e per fermarsi prima della terrificante opzione nucleare già presa in considerazione e non solo da parte russa appare urgente per le rispettive popolazioni conseguire dei risultati.

Breve riassunto. Dopo un anno il prossimo 24 febbraio primo anno di invasione dell’Ucraina l’Unione europea, come dice la Commissione e forse sarà vero, afferma che la dipendenza dalle fonti energetiche russe è passata dal 36% al 9,7%. Un successone. Nel contempo però secondo stime Eurostat le sanzioni hanno pesato sulla crescita del Pil europeo per il 2,5%. Fino a quando vorremo impoverirci per l’Ucraina, fino a dove il mondo ne vorrà assecondare la comprensibile ansia di vincere? Qui oltre alla solidarietà per il popolo ucraino c’è da tener conto delle pressioni delle proprie opinioni pubbliche. Con la guerra i grandi colossi hanno dovuto far le valigie ed andarsene non tutti molto contenti tra cui Ikea, Volkswagen, Netflix, Tik Tok, Samsung, Visa, Mastercard, ecc. Intanto l’Ue ha già speso 30 miliardi in aiuti ed altri 18 sono stanziati quest’anno, unitamente ai contributi variabili dei paesi membri. Per esempio, l’Estonia addirittura ha donato a Kiev l’1% del proprio PIL, roba enorme, mentre tra i copiosi donatori ci sono Germania Francia meno l’Italia che poi si rabbuia con la Meloni iperatlantista per coprirsi le spallucce estere e fare migliori porcherie in patria. Spagna e Belgio. In fondo Romania, Cipro, Slovenia, Irlanda. 26 paesi dell’Ue su 27 sostengono l’Ucraina.

Chi è contro? Il para fascista di Órban l’amico di Giorgia che ne condivide i tratti con eufemismo ‘illiberali’ contro le sanzioni e l’invio di armi. Poi c’è la Cina, ambigua nel suo appoggiare la Russia ma non rifornendola di armi con il Segretario di Stato americano Blinken che li minaccia in caso affermativo. Tanto per mantenere un profilo di guerra che alla Cina non piace perché deprime i suoi scambi commerciali. Certo se in questa guerra non ci fossero gli Stati Uniti, al netto delle mire espansionistiche russe, forse la guerra non ci sarebbe stata. Certo poi non ci fosse la Russia sarebbe meglio, ma gli americani con il loro atteggiamento militaristico che vogliono imprimere la loro dottrina appaiono anche loro alquanto responsabili.

Che il tema sia centrale lo dice la visita segreta ma prevedibile di Biden che prima della Polonia si materializza a Kyiv da Zelensky felice dell’incontro che afferma “questa visita ci porta più vicini alla vittoria”. Ovvero, fermarsi quando Crimea e Donbass tornino ucraine mentre le popolazioni lì si sentono russofone? Con Biden che detta le regole del gioco con l’Europa in un vicolo cieco e la Cina che vorrebbe percorrere strade di pace che invece viene minacciata dal fornire armi alla Russia. Il tutto poco prima, vedi la sfiga, dell’arrivo della Meloni a posturare da leader di alto rango ed a farfugliare della sua fedeltà atlantica e poco altro. In questo triste anniversario tra le molte riflessioni vorrei soffermarmi su alcuni temi in apparenza collaterali nel clima tossico di una guerra che obnubila coscienze realtà e dinamiche. Innanzi tutto la rilevante terza presa di posizione in pochi mesi di un attore che per ruolo e funzione è decisamente informato dei fatti ovvero il capo di stato maggiore dell’esercito americano il generale Mark Milley che tra tantissime certezze pone dubbi forse inascoltati. Aveva affermato nel novembre scorso che i numeri attendibili dei morti era di duecentomila per entrambe le parti in guerra, avendo informazioni ed a conoscenza della reale situazione sul campo di guerra delle volute disinformazioni dei due attori in lotta. Poi aveva esternato non a caso dopo l’incontro in pompa magna del primo vertice di Ramstein del 25 gennaio scorso, un consiglio di guerra, con tutti a tifare per ancora più armi missili aerei da combattimento all’Ucraina con rischi seri di allargamento del conflitto stirato su tempi lunghi indefiniti. Ed oggi afferma: “Né l’Ucraina né la Russia sono in grado di vincere la guerra che, invece, può solo concludersi ad un tavolo negoziale”, solo concludersi con una mediazione. L’hanno detto in diversi e sono stati accusati dai soliti beceri di russofilia.

Ma per quali motivi la situazione è in uno stallo? Perché continua Milley “se è praticamente impossibile che la Russia conquisti l’Ucraina” resta anche “estremamente difficile che le forze di Kiev riescano a cacciare quelle di Mosca dalle loro terre anche per le nuove forze schierate nella programmata offensiva di primavera”. Obiettivi? Farsi ascoltare dalla Casa Bianca totalmente immersa in una guerra per la libertà dell’Ucraina che serve molto strumentalmente all’America (ha sempre agito così) per circoscrivere l’influenza russa ed in pari tempo per mandare messaggi alla Cina. Insomma, sempre lo stesso canone di chi scatena guerre, questo potrebbe essere un altro obiettivo per Milley di stare attenti a cadere in altri sanguinosi conflitti letali benché le terre americane siano distanti ma non irraggiungibili con testa intercontinentali. Va difatti ricordato che l’attuale capo del Pentagono, quello che ha aperto le conferenze di Ramstein della Nato, è quel generale che incaricato da Obama provò operazioni di destabilizzazione della Siria in armi contro i jihadisti ed al-Qaeda cercando di metter su un fronte democratico interno (come nei diversi golpe in America Latina degli anni ’70) e finendo per bruciare montagne di soldi. Mentre poi c’è Petraeus il “campione” della lotta ai talebani finita come sappiamo con la fuga indecorosa dopo due decenni di occupazione militare Usa-Nato. Lo stesso a capo della Cia con gli americani che parteciparono alla guerra in Libia ed alla caduta di Gheddafi.

Insomma, i ‘salvatori’ dell’Ucraina diversi scheletri negli armadi ce li hanno. E questo non depone bene. Naturalmente il generale sarà inascoltato e l’altra sera una giornalista girando gli interrogativi del generale a Zelensky (già al corrente dell’arrivo da lui di Biden a siglare un patto di ferro per un conflitto dai tempi indefiniti) aveva avuto una risposta (ascoltata) alquanto vaga e sbrigativa come a dire che le cose stavano in altro modo. Certo in stato di guerra si dice ciò che serve ma così siamo proprio lontani dal capirci qualcosa. E qui si innesta un’altra questione di non poco conto di cui riesco a sapere ben poco. Mentre molti tifano Ucraina contro il mostro Putin ci hanno accennato nel circuiti televisivi e pochissimo negli altrimenti stupidamente loquaci social che si sono verificati a Kyiv non pochi casi di corruzione che hanno visto coinvolti alti ruoli e ministri del governo ucraino. Ogni paese è mondo ma certo che la corruzione lì appare proprio il correlato di un arricchimento, di guerra certo ma redditizio uguale, in denari moltissimi armamenti e munizioni stufe generatori cibo. Un giro di denari e risorse immense. Eppure tutto ciò è stato depennato dal discorso pubblico perché controproducente per il profilo che si deve narrare sull’Ucraina. Invece, si sa ben poco come per tutto il resto, come i giovani renitenti alla leva militare, quelli pacifisti che hanno tentato di fuggire.

Un alone di mistero che non disturbi dall’offrire alle opinioni pubbliche messaggi positivi per non alzare i toni di contrasti ed opposizioni nel continuare a fornire armamenti all’Ucraina. L’ultimo tema collaterale concerne il delicato e cruciale tema dell’informazione. Anche questa notizia già derubricata. Tre cronisti italiani sono stati posti da giorni in “stato di fermo” dai servizi segreti ucraini che ne hanno ritirato gli accrediti. Andrea Sceresini ed Alfredo Bosco operano dal 2014 in quei territori. La data è importante. Questo il testo rilanciato «Da dieci giorni aspettiamo un interrogatorio del Sbu, i Servizi segreti di Kyiv e ci è stato tolto l’accredito. E circola la voce, pericolosa in piena guerra, che saremmo ‘collaboratori del nemico’». Così sono immobilizzati e non possono più muoversi nei luoghi di battaglia come hanno fatto per anni inviando servizi alla Rai, a La7, Mediaset, ai quotidiani “Il Fatto” e “il manifesto”apprezzati per il loro lavoro. Forse il motivo è che parlano con chiunque senza assecondare “eroiche” narrazioni dell’una o altra parte e dunque potrebbero pagare una loro neutralità nell’informare ciò che vedono o ascoltano. Non auspicabile in un momento decisivo di qui a qualche tempo quando gli aggrediti riceveranno carri armati Leopard ed altre armi mentre si lodano le proprie azioni, da ambedue le parti, senza offrire altri elementi di conoscenza al nemico. Così da contrattaccare o difendersi da una probabile iniziativa massiccia messa in campo da Mosca. Il fatto è che non si conoscono le ragioni e chi li abbia confinati nella capitale. Se in tempi di pace la ricerca della verità è compito arduo in guerra ogni cosa si confonde in un indistinto marasma dove menzogne bugie e falsificazioni sono le armi ausiliarie che governano ed orientano i conflitti armati. E così tra le accuse rivoltegli vi è quella definitiva di “essere collaboratori del nemico”. Non sappiamo i reali motivi ma certo il non schierarsi per forza rende sospette figure dell’informazione che forse si muovono con troppa libertà tra silenzi omissioni complicità che una guerra, sempre sporca, si porta con sé. Al momento persino la Rai ha oscurato la notizia, ma non è una novità per il più importante carrozzone di raccomandazioni appartenenze politiche spartizioni tra reti e testate.

Tutte le note qui convenute articolano un discorso sulla guerra in cui se è chiaro il responsabile attuale ciò non può essere per coscienze abbastanza libere sufficiente a coprire tutto il resto. La ‘guerra è pace’ diceva George Orwell nel suo osannato “1984” romanzo distopico di fantapolitica “l’ignoranza è forza” ma soprattutto “la libertà è schiavitù”. Vale per la Russia ma certo neanche da questa parte stiamo troppo bene. Ci resta l’immagine dell’abbraccio mortale tra Biden e Zelenskyi. Andiamo avanti così fino alla fine, come dicono. Del pianeta Terra?