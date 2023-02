Un anno di guerra in Ucraina: relazioni USA-Germania sempre più tempestose?

A un anno dall’invasione russa dell’Ucraina, l’alleanza transatlantica appare rivitalizzata e più forte che mai. Una componente significativa di ciò è stata la relazione strategica tra Stati Uniti e Germania. Ma a causa delle tensioni economiche e geopolitiche degli ultimi 12 mesi, la partnership potrebbe navigare in mare agitato.

Dall’invasione russa dell’Ucraina un anno fa, l’Occidente ha imposto sanzioni senza precedenti alla Russia, anche nel suo settore energetico. Dagli anni ’80, la Germania fa affidamento sul gas russo a buon mercato per rifornire la sua vasta produzione industriale. La metà della produzione economica della Germania e quasi due terzi dei posti di lavoro del paese si trovano all’interno del ” mittelstand ” del paese, ovvero i 2,6 milioni di piccole e medie imprese, con una capacità limitata di rispondere all’improvviso aumento dei costi di produzione. È stato quindi particolarmente difficile per la Germania affrontare l’impatto dell’improvvisa interruzione delle forniture energetiche russe.

Mentre la Germania affronta una probabile recessione e un calo del tenore di vita, gli Stati Uniti hanno venduto alla Germania costoso gas naturale liquefatto per sostituire il gas naturale russo e ne hanno tratto notevoli profitti . Si prevede che il fabbisogno di GNL dell’Europa aumenterà del 150% dal 2021 al 2040. Mentre il GNL statunitense sta già affluendo a livelli record, sarà necessario molto di più per riequilibrare i mercati del gas europei.

I costi associati a questa maggiore dipendenza dal gas liquefatto avranno un profondo effetto sulla competitività delle industrie europee. Germania e Francia hanno accusato gli Stati Uniti di trarre profitto dalla guerra a spese degli europei. Il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire ha messo in guardia contro il conflitto in Ucraina che provocherà il dominio economico degli Stati Uniti e un’Europa indebolita, affermando che è inaccettabile consentire agli Stati Uniti di esportare GNL a un prezzo quattro volte superiore a quello venduto all’interno del paese.

Inoltre, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha lanciato l’ Inflation Reduction Act , inteso a combattere il cambiamento climatico rigenerando l’industria e le infrastrutture statunitensi. Mentre le misure a sostegno dell’industria statunitense sono comprensibili per ragioni interne, le sue politiche protezionistiche rischiano di rendere non competitivi settori chiave dell’industria europea. L’industria automobilistica tedesca è particolarmente vulnerabile a questo atto.

L’IRA impone requisiti che le tecnologie verdi come i veicoli elettrici dovrebbero avere parti prodotte negli Stati Uniti. Promette anche grandi sussidi per l’idrogeno verde, incentivando i produttori europei a trasferire le loro attività negli Stati Uniti. Ciò vale in particolare per le industrie ad alta intensità energetica, che stanno già iniziando a delocalizzare la produzione all’estero a causa dei minori costi di gas ed elettricità. Le preoccupazioni tedesche per la perdita di competitività dell’intera economia e la deindustrializzazione si intensificheranno sicuramente.

Nel corso dell’ultimo anno, l’amministrazione statunitense, seguita dal Segretariato della NATO e da alcuni governi europei, ha fatto audaci dichiarazioni politiche a chi considera questa guerra una lotta globale tra democrazia e autocrazia . Il rinnovato entusiasmo dietro questa lotta ideologica include nuove tattiche come il ” friendshoring ” in base al quale le democrazie investono in paesi che la pensano allo stesso modo, riducendo al contempo la loro dipendenza dalle autocrazie.

Ciò consiste anche nel reindirizzamento delle catene di approvvigionamento verso paesi politicamente ed economicamente “sicuri” per evitare potenziali interruzioni. Tali politiche sono motivate dagli shock per l’economia globale a seguito della pandemia di COVID-19 e dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Nonostante queste nuove minacce percepite, le azioni di Stati Uniti e Germania dipingono una netta discrepanza con le loro dichiarazioni politiche e impegni reciproci.

L’IRA non include misure per estendere protezione o sussidi agli alleati e invia un messaggio protezionista agli amici dell’America all’estero. L’UE ha a sua volta svelato il suo Green Deal Industrial Plan , il proprio piano sulla fornitura di sussidi per l’energia verde destinati a rafforzare la competitività dell’industria europea tra il protezionismo statunitense e gli alti prezzi dell’energia. Sebbene le controversie commerciali tra l’UE e gli Stati Uniti non siano del tutto nuove, questo attuale “tit-for-tat” sui sussidi verdi potrebbe segnalare una nuova era di protezionismo, che influirà sui legami globali, sul commercio internazionale e sulla collaborazione in un periodo geopoliticamente teso.

Contrariamente anche ai principi di “friendshoring”, la Germania sembra aver aumentato la sua dipendenzadalla Cina su preoccupazione degli Stati Uniti e di altre nazioni occidentali. Nel novembre dello scorso anno, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha visitato Pechino con una delegazione di affari delle principali società tedesche. Ciò simboleggia il continuo interesse della cancelleria nel perseguire strette relazioni economiche con la Cina, nonostante il governo di coalizione di Scholtz sia profondamente divisosulla politica cinese della Germania. L’industria automobilistica del paese è particolarmente dipendente dalla Cina poiché la Volkswagen fa affidamento sul mercato cinese per almeno la metà dei suoi profitti . Nel 2022, la Germania ha investito la cifra record di dieci miliardi di euronell’economia cinese.

A peggiorare le cose, un rapporto bomba di Seymour Hersh ha recentemente suggerito che gli Stati Uniti potrebbero essere stati dietro i bombardamenti dell’oleodotto Nordstream lo scorso anno. Precedenti indagini dei governi svedese, tedesco e danese hanno rivelato che l’incidente è stato effettivamente un atto di sabotaggioda parte di un attore statale, ma che l’autore era ancora sconosciuto. Un rapporto del Washington Post seguì un paio di mesi dopo affermando che non era stata trovata alcuna prova che l’atto fosse stato commesso dai russi, lasciando il pubblico a dubitare di chi potesse essere realmente l’autore.

Il governo tedesco non ha reagito alle accuse di Hersh, almeno pubblicamente. I media mainstream tedeschi hanno reagito tardivamente al pezzo di Hersh, ma solo per respingerlo senza indagini serie. Ciò suggerisce una delle due cose: o i tedeschi non credono che le accuse siano vere e le stanno semplicemente ignorando, oppure sono politicamente incapaci di rilasciare dichiarazioni negative data la situazione geopolitica conflittuale in cui si trova oggi l’Occidente.

Se le accuse di Hersh si rivelassero vere, ciò indicherebbe che gli Stati Uniti potrebbero aver sentito il bisogno di “tenere in riga la Germania” durante l’attacco della Russia in Ucraina per paura che avrebbe semplicemente continuato a ottenere le sue tanto necessarie forniture di gas dalla Russia. E se fosse vero, indicherebbe che il rapporto centrale che è stato una componente importante del potere degli Stati Uniti nel mondo dal 1945 è su basi molto più instabili di quanto non sia mostrato esteriormente.

A un anno dalla fine della guerra in Ucraina, il Segretario di Stato americano Anthony Blinken, nel suo incontro con il suo omologo Wang Li alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, sostiene che la Cina stia considerando di inviare aiuti letali alla Russia . I cinesi non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali del genere, ma se davvero proseguiranno su questa strada, gli Stati Uniti sentiranno senza dubbio il bisogno di rispondere. Alcune di queste risposte potrebbero includere l’imposizione di sanzioni alla Cina, il rafforzamento della stretta aderenza al regime di sanzioni alla Russia, l’aumento degli aiuti militari statunitensi a Taiwan o l’aumento della posizione di sicurezza degli Stati Uniti in Asia.

Alla luce delle preoccupazioni economiche della Germania, gli Stati Uniti potrebbero avere difficoltà a ottenere il sostegno necessario tra i loro alleati transatlantici per essere duri con la Cina come vorrebbero che fossero. Mentre questa guerra si intensifica con un maggiore potenziale coinvolgimento cinese, costringere la Germania a scegliere da che parte stare sarà una vera prova per il rapporto.

Una cosa è chiara, tuttavia, se la Germania interrompesse bruscamente i legami economici sia con la Russia che con la Cina in così poco tempo, il paese sarebbe sulla buona strada dell’auto-sabotaggio economico, in particolare di fronte al rinnovato protezionismo americano. Resta da vedere fino a che punto la Germania è disposta a spingersi per il bene dei valori e delle considerazioni geopolitiche, ma le relazioni USA-Germania potrebbero dover affrontare sfide difficili in futuro.

La volontà dei governi liberali europei di seguire l’esempio dell’America negli ultimi due anni è dovuta molto al fatto che alla Casa Bianca c’è un presidente democratico. Se una figura non atlantista simile a Donald Trump dovesse rientrare alla presidenza tra due anni, ciò potrebbe indebolire gravemente il rapporto, anche se le crescenti preoccupazioni economiche in Germania sui pericoli per l’industria tedesca spingono il governo tedesco ad assumere una posizione più dura contro gli Stati Uniti pressione per isolare la Cina.

Questi sono fattori importanti da considerare mentre contempliamo il primo anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e decidiamo come portare questo conflitto a una conclusione prima di rischiare una maggiore escalation e un più ampio confronto geopolitico.