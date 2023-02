Un anno di guerra in Ucraina, ma la Russia è stata sconfitta nelle prime tre settimane

Un anno fa, tutti gli obiettivi principali della Russia in Ucraina tranne uno furono sconfitti nelle prime tre settimane di guerra, prima dell’arrivo delle armi pesanti occidentali. Le ragioni di questo completo rovescio russo – che nessun osservatore occidentale, me compreso, ha previsto – sono di grande interesse per gli analisti militari, anche se alcune delle lezioni che insegnano sono molto antiche.

Tra l’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio 2022 e la metà di marzo, le forze russe non sono riuscite a prendere la capitale ucraina, Kiev; non è riuscito a prendere la seconda città dell’Ucraina, Kharkiv, sebbene sia a meno di 20 miglia dalla frontiera russa; non è riuscito a occupare l’intero Donbas; e non è riuscito a catturare la costa ucraina del Mar Nero. L’unica testa di ponte russa stabilita a ovest del fiume Dnepr, a Kherson, era così limitata che alla fine si dimostrò insostenibile.

L’unico obiettivo importante che i russi hanno raggiunto è stato quello di catturare il “ponte di terra” tra la Russia e la Crimea. Anche così, la presa di Mariupol richiese altri due mesi e comportò la completa distruzione della città. Il dirottamento delle truppe necessarie per l’assedio di Mariupol rese impossibile sostenere offensive altrove.

Gli errori nella pianificazione e nella strategia russa iniziale sono ora palesemente evidenti. L’intelligence russa ha completamente sottovalutato la forza della resistenza ucraina – o se una qualsiasi delle loro previsioni era accurata, non hanno mai raggiunto Putin o sono state ignorate da lui. Inoltre, sembra probabile che sia stata la paura della reazione politica interna a indurre Putin a non richiamare ulteriori riservisti per l'”Operazione militare speciale”.

Di conseguenza, la Russia ha invaso l’Ucraina (un paese di 230.000 miglia quadrate e 41 milioni di persone) con appena 200.000 soldati e sette diversi obiettivi. Quindi, mentre le forze armate russe nel loro insieme erano molto più numerose di quelle ucraine, in pratica le truppe russe erano spesso in inferiorità numerica rispetto agli ucraini che stavano affrontando. Questa disparità è cresciuta man mano che l’Ucraina ha chiamato ogni uomo possibile durante l’estate, mentre Putin ha esitato per sette mesi a realizzare anche una mobilitazione parziale in Russia.

Se ciò non bastasse, fino all’ottobre 2022 non è stato nominato alcun comandante supremo per l’operazione, forse perché Putin temeva l’emergere di un generale vittorioso che potesse sfidare il proprio potere. Quindi c’erano seri problemi di coordinamento tra i diversi fronti russi. Ciò potrebbe aver contribuito ad alcuni spaventosi fallimenti del lavoro del personale e della logistica , come l’ ingorgo di veicoli russi lungo 40 miglia che si è accumulato su un’unica strada a nord di Kiev.

I problemi di comando e controllo russi devono essere stati notevolmente aggravati dal numero di alti ufficiali uccisi dai missili ucraini e dagli attacchi di artiglieria nei primi mesi di guerra. L’intelligence tecnica statunitense era in gran parte responsabile dell’identificazione del quartier generale russo locale. Come l’attacco a Makiivka durante il nuovo anno che ha ucciso dozzine (o forse centinaia) di truppe russe, questi successi potrebbero anche essere stati resi possibili dalla scarsa sicurezza delle comunicazioni da parte russa.

L’intelligence satellitare statunitense ha individuato gli accumuli militari russi e ha permesso agli ucraini di anticipare gli attacchi russi. I civili ucraini nelle aree controllate dai russi sono stati anche in grado di chiamare semplicemente le forze ucraine sui loro telefoni cellulari e dire loro dove si trovavano i convogli russi. Ciò, a sua volta, ha contribuito in parte alle atrocità contro i civili commesse dai soldati russi, che hanno fatto così tanto per offuscare l’immagine dell’esercito russo.

Nonostante tutto questo, e nonostante i problemi di lunga data e ben noti con la scarsa qualità dei sottufficiali e la mancanza di iniziativa da parte dei giovani ufficiali, ci si poteva aspettare che l’esercito russo facesse di meglio. Ciò era dovuto alla colossale superiorità russa nelle due armi della classica “Blitzkrieg”, praticata dalla Germania nel 1939-42, dall’Unione Sovietica nel 1942-45 e da Israele nella maggior parte delle sue guerre: armature e potenza aerea. Il fallimento di queste due armi è forse la lezione più eclatante della guerra in Ucraina finora, e indica che anche le speranze ucraine che i carri armati e gli aerei da guerra occidentali consentiranno loro di sfondare potrebbero essere mal riposte. Il loro fallimento ha anche portato a immense perdite tra le migliori unità di fanteria della Russia.

Il primo ostacolo ai carri armati russi erano le città ucraine. Perché, come dimostrò l’esercito sovietico a Stalingrado nel 1942 ei ceceni nel 1994-95 a Grozny, le aree urbane sono notoriamente un terreno difficile per le unità corazzate; e molte delle aree in cui i russi si sono trovati a combattere sono fittamente ricoperte da insediamenti urbani e suburbani. Man mano che sempre più parti del mondo si urbanizzano, questo potrebbe essere un fattore cruciale per limitare la rapida guerra offensiva in futuro. Come dimostrato sia a Stalingrado che a Groznyj, dal punto di vista dei difensori le rovine costituiscono una buona copertura quanto gli edifici intatti, riducendo così l’efficacia dell’artiglieria.

La guerra urbana ha massimizzato l’efficacia dei razzi anticarro leggeri ucraini: il giavellotto statunitense, l’NLAW britannico e le armi sovietiche più vecchie ma ancora efficaci. Anche le granate a propulsione a razzo sparate dalla copertura a distanza ravvicinata si sono rivelate letali per i veicoli da combattimento della fanteria, sebbene, come dimostrato sia dai ceceni che dagli ucraini (e dagli Hezbollah che combattono le forze israeliane nel sud del Libano), richiedono anche enorme coraggio e coraggio da parte di i soldati che li usano.

Anche l’armatura russa ha sofferto molto a causa dei piccoli e numerosi droni ucraini, in particolare il Switchblade statunitense e il Bayraktar TB2 turco. Già a metà aprile 2022, si stima che la Russia abbia perso più di 460 carri armati principali su 2.700 – e questi includevano molti dei suoi carri armati più recenti, mentre altri dal totale che erano tenuti in riserva sono di qualità altamente discutibile.

Nonostante le enormi perdite subite, tuttavia, le forze corazzate russe hanno continuato a combattere. Al contrario, anche all’inizio della guerra, l’aviazione russa ha svolto un ruolo molto minore del previsto, e da allora sembra essere praticamente scomparsa dai cieli sopra l’Ucraina, nonostante godesse di un enorme vantaggio numerico sull’aviazione ucraina.

All’inizio della guerra, gli aerei da guerra russi erano complessivamente più numerosi degli ucraini di oltre 10 a 1. L’aeronautica di Mosca aveva anche 544 elicotteri d’attacco e 739 aerei da attacco al suolo rispetto ai 34 elicotteri d’attacco e 29 aerei da attacco al suolo dell’Ucraina, rispettivamente. A parte tutti gli altri errori e debolezze, numeri del genere avrebbero dovuto dare alla Russia un vantaggio decisivo.

Parte del motivo per cui la Russia non è riuscita a sfruttare questi vantaggi potrebbe essere stata che stava trattenendo i suoi aerei e missili più sofisticati per usarli contro un potenziale intervento della NATO nella guerra; ma anche, nel novembre 2022, circa 109 aerei russi erano stati abbattuti, principalmente da Stinger e missili dell’era sovietica. Questi includevano un quarto degli ultimi elicotteri d’attacco russi, il Kamov Ka-52. I sopravvissuti sembrano essere stati in gran parte ritirati dalla battaglia, in parte a causa del morale (comprensibilmente) basso.

È difficile esagerare la perdita che questo ha rappresentato per le forze russe. Le immagini che abbiamo visto di carri armati e artiglieria ucraini che sparano da campi aperti sarebbero state inconcepibili di fronte alle minacce degli elicotteri da combattimento russi e degli aerei da attacco al suolo Sukhoi. Anche la potenza aerea russa sembra essere stata gravemente ostacolata dallo scarso coordinamento con le unità di terra e dalla paura di attaccarle (o di essere abbattute da loro) per sbaglio . Questo è un problema che è stato notato dalla guerra georgiano-russa del 2008, ma che le forze armate russe hanno apparentemente fatto poco per correggere. Questa è un’indicazione del più ampio fallimento delle riforme militari sotto Putin.

Come risultato di queste prime sconfitte russe e dei successivi contrattacchi ucraini, l’esercito russo si è impantanato in una dura e terribilmente sanguinosa lotta per una quantità molto limitata di territorio nell’Ucraina orientale. Può darsi che la cattura dell’intero Donbas (riconosciuto come indipendente e poi formalmente annesso dalla Russia, ma ancora non del tutto occupato) sia ormai il limite delle ambizioni russe realizzabili, e che questo sia riconosciuto dal Cremlino.

D’altra parte, in questa guerra di logoramento, anche i vantaggi russi in artiglieria, munizioni e numeri stanno infliggendo terribili perdite all’Ucraina. Si stanno facendo parallelismi con i quattro anni di guerra di trincea sul fronte occidentale durante la prima guerra mondiale, una lotta da cui tutti i partecipanti sono usciti paralizzati.