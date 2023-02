Un anno di guerra in Ucraina: la parola d’ordine è ‘donare’

Un anno di guerra in Ucraina pone la domanda: ‘che fare’ e quale strategia adottare per la pace. Le molte sanzioni economiche contro la Russia non hanno dato risultati brillanti, se non quello di ipotizzare una guerra continua e di lungo periodo.

Anche l’Unione Europea rischia di appiattirsi sulla sola soluzione belligerante anche per il tramite delle cosidette donazioni di armi. Infatti, riguardo alle armi, non sfugge che esse hanno potere difensivo, ma anche offensivo e l’evidenza di risultato è che esse feriscono ed uccidono per difendere o per offendere. La Costituzione afferma che si possono inviare equipaggiamenti militari con le caratteristiche di protezione, cioè mezzi di difesa, ma è abbastanza difficile fare un distinguo fra la difesa e l’offesa, ferma restando la tesi per cui, se si lasciasse l’Ucraina senza armi di difesa, sarebbe fagocitata dalla Russia. È necessario, ovviamente, trovare una terza via di pacifismo che si scontra, però, contro interessi di dominio politico e di utilità economica. Infatti, la pace belligerata è tema di convegni ed è retoricamente usata per poter assolvere a esigenze anche di tipo economico.

Per l’Ucraina, per ora, rimane solo la via della solidarietà che non è una soluzione, ma è una cura palliativa rispetto alla guerra.

Negli ultimi 12 mesi, 17 milioni e mezzo di ucraini sono diventati completamente dipendenti dagli aiuti umanitari, altre 6,3 milioni di persone hanno dovuto lasciare le proprie case per sfuggire ai combattimenti, mentre oltre 7mila sono morte – di cui oltre 400 bambini, uno ogni 17,5 adulti – e 11.327 rimaste ferite.

‘Googlerando’ le parole ‘solidarietà della UE con l’Ucraina’, si trova una interessante cronologia di tutti gli atti, di tutte le deliberazioni e di tutte le donazioni che sono state fatte dalla UE dal 23 febbraio 2022. Sono quattro pagine di notizie sul ruolo del Team Europa che ha messo a disposizione 37,8 miliardi di euro.

A vario titolo, sono stati messi a disposizione dell’Ucraina gli aiuti specificatamente umanitari con una somma totale provvisoria ed ‘in fieri’, a livello europeo, di 668 milioni di euro a favore dei civili colpiti dalla guerra ed in più 330 milioni di euro che sono destinati a sostenere l’emergenza per avere l’accesso ai beni e ai servizi di prima necessità.

I dati indicano inoltre 82.000 tonnellate di food e non food che la protezione civile della UE ha inviato in Ucraina.

I Paesi dell’area europea (che comprende 27 membri della UE piu Norvegia, Turchia, Macedonia del Nord, Islanda) hanno inviato aiuti in medicinali, salvavita, cibo e alloggi, ma anche veicoli antincendio, generatori di energia, ambulanze e ospedali mobili.

Esistono anche altri tipi di sostegno di tipo imprenditoriale, tale per cui la UE, per esempio, ha invitato gli operatori europei di telecomunicazioni a prorogare il loro accordo sulla sospensione o la riduzione significativa delle tariffe di roaming degli ucraini nella UE e molte altre azioni di tipo diretto e indiretto di sostegno.

Ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, si può affermare che tutte le risorse inviate sono tutte a fondo perduto e donazioni. Infatti, l’Ucraina non avrebbe la possibilità di risarcire o di pagare le risorse che sono state inviate.

Un’arma santificante e virtuosa può essere quella delle donazioni finanziarie e ‘in kind’ tale per cui, dopo aver inviato pacchi pieni di ogni cosa maglioni pesanti, cappelli, sciarpe, pannolini per bambini e per pannoloni per anziani lacci emostatici e così via, ci si è focalizzati sulla raccolta di danaro utile per poter dare dei servizi e produrre beni a favore sia della popolazione civile in Ukraina, sia per la popolazione che è emigrata nei Paesi europei. I soldi hanno una caratteristica: si possono usare per qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo e quindi si può adottare il ‘Multi purpose Cash Assistance’. Ormai sono molto frequenti le piattaforme ove è possibile donare risorse economiche alle associazioni e alle organizzazioni non profit, ma anche a comuni che assistono sia gli immigrati e organizzano degli invii di materiali e di cibo. Oggi l’accoglienza in Italia dei profughi dell’Ucraina si traduce in un investimento in solidarietà diati di 754 milioni a un anno dall’inizio del conflitto. Le persone assistite sono state 173.000 e, di queste, circa 50.000, dopo un primo intervento di assistenza, sono rientrate in patria.

Quindi, realtà come la Croce Rossa, Save the children, Medici senza frontiere, Fondazione Francesca Rava, SoleTerre e tante altre organizzazioni più o meno note sono oggi impegnate nella raccolta di danaro o nella strutturazione di progetti per cause diverse: anche la guerra al freddo ucraino ha bisogno di risorse dato che milioni di bambini e mamme in Ucraina, Moldavia sono in balia di un lungo inverno.

Il tema ‘donazioni armi’ è comunque sempre ‘sugli scudi’. Se dovessimo elencare le quantità di armi che sono state inviate da Canada, Regno, Unito, Germania, Francia, Spagna, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Slovenia, Repubblica, Ceca, Turchia, Belgio, Olanda, Grecia e Italia, avremmo difficoltà a calcolare il dato finale.

Alcuni di questi invii sono stati segreti. Si afferma che si sono donate le armi: ma come si concilia il concetto di dono con il concetto di arma? E’una questione morale ed etica irrisolta.

C’è un’interpretazione asettica e giuridica della donazione intesa come contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte si arricchisce. L’altra parte, disponendo a favore di un suo diritto o assumendo verso la stessa un obbligo (articolo 769 del codice civile).

Tutto questo potrebbe sembrare accademico, se non si considerasse che conoscere la realtà (si veda la quantità di armi) non è un fatto solo teorico, metodologico o epistemologico, ma ha una profonda rilevanza etica per cui i dati sulle quantità di armi che sono state inviate sono una dato di conoscenza che deve essere presente ed anche giudicato. Pur tuttavia, non possiamo ovviamente, in nome di questa tesi non pensare che senza quelle armi l’Ucraina non esisterebbe più. L’ossimoro ‘donare armi’ è, per ora e purtroppo, condizione di equilibrio instabile.

Quindi, l’altra linea delle donazioni è di ‘solidarietà non armata’: essa è riparativa ed emergenziale, attiene alle donazioni di servizi di beni e, in primis, di risorse economiche utili per poter far sopravvivere la popolazione ucraina in sofferenza, i bambini, le madri, le donne, gli anziani. C’era una tesi economico-politica per cui il mercato del ‘capitalismo senza limiti’ avrebbe evitato le pulsioni di guerra. Falso nei fatti!

Le nazioni che hanno portato per prime aiuti doverosi e necessari sono comunque state quelle che hanno inventato il capitalismo, che ha portato non tanto una pace costante, ma una guerra che in modo carsico si fa vedere e non vedere. Parliamo, per esempio, di Stati Uniti, Gran Bretagna, Olanda. Vale anche la pena sottolineare che, nel linguaggio economico, si è diffuso sempre di più un glossario di tipo militare e non si può dimenticare che uno dei libri maggiormente gettonati e acquistati quale ‘L’arte della guerra’ di Sun Tzu è stato best seller di strategia economica e manageriale. Segnale semantico di questo approccio guerriero.

Dopo un anno, la guerra in Ucraina non attiene all’epica episodica, ma alla tragedia ormai continua.