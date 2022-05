L’8 marzo 2022, la politica ugandese è stata sconvolta da 49 parole twittate dall’unico figlio del Presidente Yoweri Museveni, il tenente generale Muhoozi Kainerugaba.

Il tweet annunciava il ritiro di Muhoozi dalle Forze di difesa del popolo ugandese(UPDF), in cui aveva formalmente prestato servizio dal 1999. Dalla sua ultima promozione nel giugno 2021, ha servito come comandante delle forze di terra. La posizione lo ha reso il terzo ufficiale di grado più alto delle forze di difesa.

Le dimissioni di Muhoozi avrebbero reso il suo percorso per entrare formalmente in politica e in campagna elettorale perfettamente legale. Ai sensi della Costituzione dell’Uganda, i membri in servizio delle forze armate sono banditi dall’attività politica.

Il tweet sembrava cogliere tutti di sorpresa, compresi gli alti funzionari della sicurezza. Successivamente hanno rilasciato una dichiarazione in cui affermavano che Muhoozi non si era dimesso.

Mentre Muhoozi ha chiarito ore dopo che il suo ritiro non sarebbe arrivato prima di otto anni, il post si adatta a uno schema recente che ha alimentato la crescente percezione pubblica che stia dichiarando la sua intenzione di entrare in politica.

L’esempio più evidente di ciò si è verificato settimane dopo il tweet. Questo è stato sotto forma di una serie di eventi pubblici a livello nazionale per celebrare il 48° compleanno di Muhoozi.

Questi includevano tornei sportivi, manifestazioni pubbliche, una festa per i sostenitori e una cena di Stato. Le strade pubbliche sono state chiuse per gli eventi e le emittenti statali ne hanno trasmesse alcune in diretta. Il Presidente ruandese Paul Kagame ha partecipato alla cena di Stato.

In una delle manifestazioni di compleanno tenutesi nella città sud-occidentale di Masaka il 20 aprile, i sostenitori hanno indossato magliette con slogan come ‘Muhoozi K è il nostro prossimo presidente’ e ‘Progetto MK. Presidente della squadra. Proteggi il tuo domani’.

Nei successivi tweet all’inizio di maggio, Muhoozi ha lasciato cadere ogni reticenza rimanente.

Alla cena di Stato, Museveni, che ha sempre negato di aver curato suo figlio per succedergli, ha fatto commenti insinuando che Muhoozi sarà presto al comando.

Indipendentemente dal fatto che Muhoozi arrivi o meno alla State House -e molte cose stanno ancora ostacolando ciò- è senza dubbio chiaro che la possibilità di sostituire Museveni con suo figlio è mutata radicalmente, da rumors a possibile realtà negli ultimi mesi.

Muhoozi aveva 11 anni quando l’Esercito di Resistenza Nazionale di suo padre prese la capitale dell’Uganda, Kampala, nel 1986. Nel 1999, si unì formalmente alle forze di difesa ugandesi, mentre era studente alla Makerere University della città.

Successivamente è stato formato in accademie militari d’élite nel Regno Unito e negli Stati Uniti e continuamente promossopassando avanti a colleghi più esperti.

Dopo la più recente promozione a comandante delle forze di terra, Muhoozi ha partecipato a numerosi dispiegamenti militari dell’Uganda. Questi includono quelli nella Repubblica Democratica del Congo, in Somalia, dove l’Uganda fa parte della forza di mantenimento della pace dell’Unione africana, e nella regione di Karamoja nel nord-est dell’Uganda.

La rapida ascesa di Muhoozi a una posizione di potere all’interno dell’esercito ha da tempo alimentato ‘rumors’ secondo i quali sarebbe stato preparato da Museveni per la successione. Eppure, nonostante questa accusa di ‘erede apparente‘, il profilo pubblico di Muhoozi era rimasto in precedenza relativamente basso. È ancora percepito come una sorta di ‘sconosciuto’ tra ampie fasce del pubblico ugandese.

Raramente ha rilasciato interviste ai media tradizionali. Pochi cittadini probabilmente lo conoscono. Le ragioni di questo profilo relativamente sommesso erano legate al funzionamento interno del regime del Movimento di Resistenza Nazionale (NRM) che Museveni guida dal 1986.

In ogni momento dei suoi 36 anni al timone, il Presidente ha mantenuto una posizione di imminente pensionamento. Museveni suggerisce costantemente che le prossime elezioni saranno le sue ultime e che sogna la vita semplice dell’allevamento del bestiame.

Essere costantemente in procinto di dimettersi, ha permesso a Museveni di mettere in gioco le fazioni dell’NRM l’una contro l’altra. Ha fatto balenare la possibilità di successione agli occhi dei cittadini elettori e dei funzionari di partito. In Uganda, questo stratagemma è stato definito la ‘coda‘ di successione all’interno del partito al governo. Negli ultimi anni, questo gioco si è esaurito. Ciò è dovuto principalmente al fatto che Museveni ha emarginato con successo diverse figure potenti del Movimento di Resistenza Nazionale che avevano sviluppato basi politiche parzialmente autonome. Tra questi, l’ex vicepresidente Gilbert Bukenya, l’ex presidente del parlamento Rebecca Kadaga, l’ex ispettore generale della polizia Kale Kayihura e l’ex Primo Ministro e segretario generale del partito Amama Mbabazi.

Il declino di queste figure ha reso incredule anche le élite di partito più ingenue all’idea che Museveni cederà mai il potere a uno di loro.

Questo cambiamento ha coinciso con l’emergere politico di Muhoozi negli ultimi anni. Il suo profilo pubblico è cresciuto sia a livello nazionale che internazionale. In qualità di consigliere presidenziale per le operazioni speciali, incarico a cui è stato nominato nel 2017 insieme ai suoi ruoli militari, Muhoozi ha tenuto vertici con i leader di Egitto, Kenya e Somalia.

Ha anche tenuto impegni regionali con il ruandese Kagame, che chiama ‘zio‘. Dopo un incontro tra i due uomini a Kigali, a gennaio, il Rwanda ha finalmente accettato di riaprire il confine con l’Uganda. Era stato chiuso per tre anni in seguito alle accuse di Kigali, secondo le quali l’Uganda aveva ospitato membri del Congresso nazionale ruandese dell’opposizione.

La percezione che l’intervento di Muhoozi sia stato fondamentale nel ricucire il gelido rapporto tra i due Paesi è stata rafforzata da un ulteriore incontro, sempre a Kigali, a marzo. Dopo questo, Muhoozi e Kagame hanno annunciato un accordo bilaterale più ampio per smettere di sostenere i dissidenti nei rispettivi Paesi.

Poco dopo, il blogger dell’opposizione ruandese ed ex giornalista Robert Mukombozi, che viveva a Kampala, è stato fotografato mentre si imbarcava su un aereo all’aeroporto internazionale di Entebbe in Uganda.

Muhoozi ha confermato su Twitter che Mukombozi era stato espulso, descrivendolo come un ‘nemico del Ruanda e dell’Uganda’. Non era chiaro dove stesse andando Mukombozi, anche se forse era in Australia, con la quale ha legami.



Non più una figura tranquilla sullo sfondo, il Primo Figlio ha recentemente parlato sui social media di molti aspetti della politica ugandese e dei suoi affari esteri.

In molti casi, le sue posizioni sembrano contraddire alcune delle posizioni ufficiali del governo ugandese. Questi includono i suoi tweet a sostegno dei ribelli del Tigrino nella guerra civile in Etiopia e il Presidente russo Vladimir Putin nella sua invasione dell’Ucraina.

Allarmante per molti non sono solo le posizioni che Muhoozi ha preso, ma i tono roboante ed egoistico del suo discorso. Afferma spesso che distruggerà i nemici dell’Uganda e si paragona a figure militari e rivoluzionarie della storia. Questi sono tratti discorsivi che sono stati a lungo componenti della retorica di suo padre.

Eppure, in tutto il Paese e online, stanno spuntando diversi gruppi per supportare la sua futura corsa presidenziale.

La spiegazione più probabile per la recente apparizione di Muhoozi è che il suo profilo, un tempo basso, è stato sollevato per posizionarlo per succedere a suo padre. Se questo è davvero il desiderio del regime, non sarebbe saggio scommetterci contro.

Tuttavia, il percorso per Muhoozi per raggiungere la State House è tutt’altro che garantito. Il pubblico ugandese si aspetta che vinca le elezioni per legittimare la sua leadership, e così facendo dovrà affrontare il candidato del 2021, Bobi Wine in una forte competizione per l’elettorato sempre più giovane della Nazione.