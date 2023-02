UE: l’Italia paga le conseguenze dell’assenza di Draghi

Di tutta evidenza che la gara è a chi la spara più grossa. Giorgia Meloni fa flop in Europa: il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden chiarisce in modo inequivocabile che la politica di aiuti pubblici del governo alle imprese che operano nel territorio americano non si discute. Dal suo punto di vista si comprende: lui e il Partito Democratico già pensano alle prossime elezioni, una riconferma alla Casa Bianca non è affatto scontata, soprattutto se i repubblicani sapranno liberarsi di un sempre più imbarazzante Donald Trump (non che il suo più accreditato competitor, Ron DeSantis sia nei fatti diverso, se non per l’età). Per questo i democratici fanno e faranno di tutto per sostenere l’economia americana, l’unica musica che l’elettore americano ascolta.

Francia e Germania questo lo hanno compreso perfettamente, i ministri delle finanze francese e tedesco sono tornati da Washington con le proverbiali pive nel sacco. Parigi e Berlino ora seguiranno l’esempio statunitense, con concrete conseguenze: innanzitutto la ulteriore messa in crisi della globalizzazione. Non una correzione come auspicato dal Word Trade Organization, l’Organizzazione del Commercio Mondiale. Piuttosto quello che si intravede è un pesante contraccolpo sulle decisioni autonome dei singoli Paesi, protezionismo e tensioni commerciali.

L’Italia da questo punto di vista è un vaso di coccio, e paga per di più il non avere a Palazzo Chigi un interlocutore apprezzato e solido come Mario Draghi. Giorgia Meloni ha un bel gonfiare il petto, e strepitare che allora l’Italia ‘si schiera con Visegrad’. Ancora una volta ci si dovrà affidare al paziente lavorio di Sergio Mattarella. Il Quirinale segue con molta attenzione l’evolversi di questa situazione i cui esiti potrebbero rivelarsi gravosi per il nostro Paese. Le cancellerie d’Europa non hanno dimenticato di cosa sono capaci i leader di Lega e Forza Italia. Mentre Matteo Salvini per ora lancia i suoi strali sui dirigenti della RAI e critica il festival di Sanremo sena peraltro averlo visto (così, almeno dichiara), Silvio Berlusconi, nella sua euforia di protagonismo, si produce in una delle sue proverbiali performance. All’uscita del seggio elettorale dice che lui, fosse stato il Presidente del Consiglio mai avrebbe parlato con il presidente ucraino Zelensky, ‘colpevole’ di aver lui attaccato la Russia di Putin per conquistare la regione del Donbass: “Giudico molto negativamente il comportamento di questo signore”. Possiamo immaginare i salti mortali che dovrà fare Antonio Tajani, fedelissimo di Berlusconi, ma anche Ministro degli Esteri; possiamo immaginare l’ira sorda e fredda di Mattarella; possiamo immaginare l’imbarazzo di Meloni.

Il caso dell’anarchico Alfredo Cospito, che non si è saputo gestire; le polemiche ridicole sul Festival di Sanremo, pretesto per dare l’assalto alle nomine in RAI; ora queste affermazioni a dir poco incaute di Berlusconi. Sullo sfondo, elezioni regionali dove si registra un più che previsto (e voluto?) astensionismo: non sarà solo l’immaginabile vittoria del destra-centro in due regioni chiave come Lazio e Lombardia, con ulteriore confusione e sbandamento del Partito Democratico; sarà anche un regolamento di conti all’interno della coalizione di maggioranza. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia stanno già affilando i coltelli.

Questo lo scenario, il grande polverone, che serve a far perdere di vista la questione essenziale: la pandemia ha rivelato in modo accecante i limiti e le carenze di questo paese, che per quanto non abbia rivali per bellezza e inventiva geniale dei suoi abitanti, è comunque periferico e arriva con clamorosi ritardi a tutti gli appuntamenti che contano.

Il Covid avrebbe dovuto insegnare più di qualcosa. No, invece. Si arriva all’appuntamento della prossima, annunciata, pandemia in condizioni se possibile, anche peggiori. L’Italia, la sua classe politica, dovrebbero affrontare con urgenza e determinazione la questione della ‘banda larga’ che si sviluppa in modo diseguale e carente: non c’è un soddisfacente network delle comunicazioni, e questo penalizza le comunità locali, quelle più difficilmente raggiungibili con i mezzi tradizionali. Gli ospedali, gli studi medici, le scuole, le università, i laboratori, in larga misura ancora non possono far uso di reti veloci per la trasmissione dei dati, e questo comporta inaccettabili diseguaglianze e conseguenze socio-economiche gravose. Non si investe in modo adeguato su Sanità e Scuola, con conseguenze pesantissime sul presente, ma ancor più sul futuro prossimo. Nei mesi del Covid il nostro paese ha patito pesantissime offensive sotto forma di fakenews di origine russa, cinese e iraniana; l’obiettivo era di imputare a Stati Uniti e Unione Europea la responsabilità della pandemia. Lo scopo, in parte raggiunto, indebolire e delegittimare i regimi democratici, per loro natura fragili se non sanno dotarsi di efficaci anticorpi. Sul fronte delle minacce cyber siamo più che indietro, più che indifesi. Dotarsi di scudi efficaci da questi attacchi digitali è parte integrante della sicurezza del Paese.

Questi sono i problemi sul tappeto; queste questioni reali; le scommesse da giocare? Sentite un leader di partito, non importa se maggioranza o opposizione farne anche solo cenno? No, per la semplice ragione che non ne parlano; forse neppure sono consapevoli dell’urgenza e della gravità di queste questioni. Essere esclusi dai tavoli che contano, è una conseguenza logica.

Questa la situazione, questi i fatti.