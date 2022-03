I vertice dei ‘non risultati’, o il ‘vertice del pesce d’aprile’. Così i media europei hanno già bollato l’incontro virtuale tra le alte cariche della Cina e i presidenti del Consiglio e della Commissione Europea in programma domani, 1° aprile, tra, appunto, il Presidente cinese, Xi Jinping, il Primo Ministro cinese, Li Keqiang, la Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio UE, Charles Michel. Già si è a conoscenza che non ci sarà una dichiarazione congiunta, né una conferenza stampa congiunta. E ‘Politico‘ afferma che «Funzionari dell’UE hanno detto che non ci saranno risultati. Quindi, per molti osservatori della Cina, le vere domande a cui risponderà il vertice sono: fino a che punto l’Europa ha imparato dai suoi errori con Putin? E comincerà davvero a respingere Pechino?».

«In passato, la Cina ha avuto successo nel creare un cuneo tra l’UE e gli Stati Uniti offrendo carote all’Europa in aree come l’accesso al mercato e il clima», ha affermato Noah Barkin, visiting senior fellow presso il German Marshall Fund, un think tank statunitense. «Non sarebbe sorprendente se Xi ci provasse di nuovo al vertice del 1° aprile».D’altra parte, ha aggiunto Barkin, i funzionari europei «vorranno segnali da Xi che ci sono linee rosse nelle relazioni della Cina con la Russia, che ci sono limiti a ciò che Pechino» condivide con Mosca. Limiti che non è facile intravedere, bastino le dichiarazioni a margine della visita del Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov a Pechino ieri.

Reid Standish, corrispondente ‘RFE/RL’ a Praga, che conosce molto bene la politica estera cinese, nell’Europa orientale e nell’Asia centrale in particolare, analizza questo vertice nel contesto del quale, contestualmente, nulla ci si attende,eppure risposte cruciali ci si aspetta da Pechino,sostanzialmente se Pechino è disponibile a salvare Mosca e buttare giù dalla torre Bruxelles, operazione dal costo economico di 828 miliardi di dollari e dal costo politico al momento indicibile per Pechino … e forse ancora di più per il vecchio continente.

Di seguito il testo integrale pubblicato da ‘RFE/RL’.

«Quando la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e Charles Michel, Presidente del Consiglio europeo, si incontreranno per un vertice virtuale con il Presidente cinese Xi Jinping il 1 aprile, hanno in programma di avvertire Pechino che ci saranno conseguenze se fornisce aiuti alla Russia durante la sua invasione dell’Ucraina.

Il vertice ad alto rischio arriva quando i legami tra Cina e Unione Europea sono più delicati che mai, poiché l’allineamento di Pechino con la Russia durante la sua guerra in Ucraina ha minato le sue relazioni tese con Bruxelles, che erano già sconvolte da una serie di crescenti tensioni commerciali e geopolitiche.

“Al vertice della Cina, c’è un grande accordo tra i rappresentanti dell’UE sul fatto che non si tratta come al solito e che Bruxelles non dovrebbe essere ingenua”, ha detto a RFE/RL un alto diplomatico europeo

La guerra in Ucraina -e le calde relazioni della Cina con il Cremlino- metteranno in ombra l’incontro in cui l’UE sta cercando di mostrare la sua linea di indurimento nei confronti della Cina e metterà in guardia contro qualsiasi sostegno attivo alla Russia al vertice.

La partnership di Pechino con Mosca è sotto i riflettori da quando Xi e il Presidente russo Vladimir Putin hanno firmato un patto strategico all’inizio di febbraio, ma l’attenzione è cresciuta dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Un rapporto dell’intelligence occidentale ha affermato che la Cina era a conoscenza dei piani di invasione del Cremlino e ha persino chiesto a Mosca di ritardarli fino a dopo le Olimpiadi invernali del 2022, mentre i funzionari statunitensi hanno affermato che la Russia ha chiesto alla Cina equipaggiamento militare e sostegno economicodopo essere stata colpita dalle sanzioni occidentali.

La Cina ha smentito entrambi i rapporti, ma Pechino non ha mostrato alcun segno che abbandonerà il rapporto strategico che ha stretto con il Cremlino.

Al vertice, Bruxelles sta cercando di convincere Pechino che il suo allineamento con la Russia potrebbe danneggiare i suoi legami con l’UE, che è una delle più grandi relazioni economiche del mondo, con un totale di 828 miliardi di dollari di scambi bilaterali nel 2021. “È chiaro che la Russia è felice di avere la Cina al suo fianco ed è chiaro che questo ha incoraggiato Mosca”, ha detto a RFE/RL un altro alto diplomatico europeo. “La Cina deve esercitare influenza sulla Russia per raggiungere un cessate il fuoco, creare corridoi umanitari che funzionino e, infine, avviare negoziati di pace. Ma probabilmente non può fungere da mediatore in senso classico”.

Pechino ha cercato di presentarsi come neutrale durante la crisi in Ucraina e mirava a prendere le distanze dall’invasione di Mosca, ma la Cina si è anche astenuta dal criticare la Russia e spesso ha fatto eco ai suoi punti di discussione sulle cause profonde della guerra.

Ma la danza diplomatica cinese si sta rivelando sempre più difficile da mantenere mentre la guerra in Ucraina entra nel suo secondo mese.

La Cina era già al centro degli incontri tra i leader della NATO ed europei con il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il 24 e 25 marzo a Bruxelles, durante i quali l’alleanza occidentale ha denunciato Pechino per le preoccupazioni sull’assistenza militare cinese e la disinformazione a sostegno della narrativa russa sulla guerra.

Il Ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis ha detto a ‘RFE/RL’ che si sta formando un ‘nuovo slancio‘ nel modo in cui l’UE vede la Cina, e che l’attuale linea di Pechino verso l’invasione della Russia è insostenibile».

«Al vertice, la strategia europea è quella di dichiarare i costi di un maggiore sostegno diretto alla Russia ed evidenziare che potrebbe essere a scapito delle relazioni più ampie con l’UE. Questi legami sono stati spesso usati come cuscinetto dalla Cina nella sua competizione con gli Stati Uniti e sono diventati più importanti per Pechino con l’aumentare delle tensioni con Washington.

Le due maggiori relazioni commerciali della Cina sono con l’UE e gli Stati Uniti e Pechino potrebbe non essere disposta a mettere a repentaglio i legami con l’Europa mentre deve affrontare i venti contrari della guerra in Ucraina, una crescente epidemia di COVID all’interno della Cina, una crisi finanziaria nel settore immobiliare del Paese e un congresso cruciale del Partito Comunista in autunno in cui Xi sta cercando di estendere il suo governo.

Noah Barkin, Visiting Senior Fellow del German Marshall Fund, ha affermato che questo dà a Bruxelles una leva in più. «Bruxelles scommette sul fatto che Xi non vorrà alienare l’UE, in particolare in un momento delicato», ha detto Barkin a ‘RFE/RL’.

I funzionari dell’UE non si aspettano che Pechino rompa la sua partnership con Mosca e non credono che il blocco dovrebbe lanciare minacce. Ma hanno già preso in considerazione risposte, come limitare l’accesso cinese al mercato unico dell’UE, se la Cina si schiera apertamente con il Cremlino o armare i soldati russi, secondo quattro alti diplomatici europei.

L’avvertimento del blocco di 27 Paesi arriva in mezzo a una traiettoria discendente nelle relazioni UE-Cina e un crescente allineamento tra Bruxelles e Washington sulla politica cinese.

Nel dicembre 2020, dopo l’ultimo vertice UE-Cina, entrambe le parti hanno concordato un ambizioso trattato di investimento dopo quattro anni di relazioni inasprite tra Europa e Stati Uniti sotto l’Amministrazione dell’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Dopo essere entrato in carica, Biden si è mosso per migliorare i legami con i suoi omologhi europei e da allora le relazioni dell’UE con la Cina hanno dovuto affrontare diversi ostacoli. Ad esempio, il patto di investimento di vasta portata è stato congelato da maggio a causa di Pechino che ha inserito nella lista nera un gruppo di legislatori, esperti e diplomatici europei per la sanzione da parte dell’UE di quattro funzionari cinesi per violazioni dei diritti contro uiguri e altre minoranze musulmane nella provincia cinese dello Xinjiang occidentale .

Il blocco ha anche introdotto nuove forme di legislazione per proteggersi dalla pressione economica cinese e ha anche presentato una denuncia all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per la rappresaglia di Pechino contro la Lituania per aver lasciato che Taiwan aprisse un ufficio di rappresentanza a Vilnius nel 2021. La Cina ha risposto bloccando le importazioni lituane, compresi i componenti dalla Nazione baltica in prodotti da altri Paesi.

Oltre ai legami Cina-Russia e alla guerra in Ucraina, il vertice tratterà anche la disputa commerciale con la Lituania, gli abusi cinesi nello Xinjiang e Taiwan.

“Cambiare l’approccio dell’UE alla Cina per tener conto del fatto che la rivalità è ora la modalità dominante significa molto duro lavoro dietro le quinte per ridurre la dipendenza dalla Cina”, ha dichiarato Thorsten Benner, direttore del Global Public Policy Institute. «L’Europa non cambierà drasticamente i suoi legami economici con la Cina dall’oggi al domani, ma deve accelerare il processo di adeguamento».

Sebbene il vertice sia un’opportunità per l’UE di mostrare la sua unità nel fare pressione sulla Cina affinché non aiuti attivamente la Russia, i funzionari dell’Unione europea hanno anche segnalato la preferenza degli Stati membri a mantenere le linee aperte con Pechino e seguire una via di mezzo.

La Cina ha avuto successo in passato creando un cuneo tra l’UE e gli Stati Uniti con promesse e opportunità su un accesso ampliato al mercato e sulla cooperazione sui cambiamenti climatici, e molti analisti prevedono che Xi giocherà di nuovo carte simili durante l’incontro virtuale.

“C’è ancora la convinzione a Pechino che quando arriverà il momento critico, l’Europa darà la priorità alle relazioni commerciali su tutto il resto”, ha affermato Barkin. “Ma nell’ultimo anno Pechino ha ripetutamente interpretato male l’Europa”.

La guerra in Ucraina ha segnato un punto di svolta per l’Europa, con Bruxelles e i suoi Stati membri che hanno dato il via libera a severe sanzioni economiche contro la Russia e si sono mossi per fornire assistenza militare e di sicurezza a Kiev a cui molti Paesi si erano precedentemente opposti e che il Cremlino non si aspettava.

Mentre l’UE sta ancora cercando di tracciare la propria rotta nei rapporti con la Cina, Barkin afferma che Pechino corre il rischio di fare affidamento su vecchi presupposti sulla politica europea. “Una lettura errata dell’Europa sull’Ucraina avrebbe conseguenze molto più gravi”, ha affermato Barkin. “Potrebbe essere un punto di svolta per le relazioni UE-Cina, inclinando decisamente l’equilibrio verso una rivalità sistemica e lontano da qualsiasi discorso di partnership”»