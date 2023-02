UE – Cina: disintegrazione con il pilota automatico

All’inizio di dicembre 2022, il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel si è recato a Pechino per il suo primo incontro faccia a faccia con il Presidente cinese Xi Jinping.

La visita è arrivata dopo due eventi che incarnano lo stato delle relazioni UE-Cina. La parte cinese ha rifiutato di eseguire un discorso preregistrato in cui criticava l’invasione russa dell’Ucraina da parte di Michel al China International Import Expo. A ciò, è seguito il mancato incontro tra Xi e Michel o la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al vertice del G20 di Bali, dove Xi ha incontrato altri leader europei.

Michel ha seguito le orme del cancelliere tedesco Olaf Scholz, la cui visita in Cina, insieme a una delegazione d’affari, ha ricevuto notevoli critiche. L’incontro Michel-Xi – come l’incontro Scholz-Xi – non ha prodotto risultati importanti mentre le relazioni UE-Cina continuano a deteriorarsi. Ma nessuna delle due parti sembra avere una strategia su come trattare con l’altra.

All’inizio del 2019, l’Unione europea ha iniziato a riferirsi alla Cina come ‘partner di cooperazione’, ‘partner negoziale’, ‘concorrente economico’ e ‘rivale sistemico’. Ma da allora, l’Unione Europea non è riuscita a capire cosa vuole dalla Cina. La maggior parte delle azioni dell’UE finora sono state difensive contro ciò che considera pratiche economiche sleali o rischi provenienti da Pechino. L’Unione Europea ha istituito un meccanismo di controllo degli investimenti esteri , ha stabilito linee guida che mettono in guardia contro l’utilizzo di apparecchiature 5G da fornitori considerati ad alto rischio e sta lavorando all’implementazione di uno strumento anti-coercizione e all’imposizione di restrizioni al coinvolgimento cinese nel mercato degli appalti pubblici dell’UE.

Le diverse prospettive sulle relazioni con la Cina e la mancanza di unità tra e all’interno degli Stati membri, delle istituzioni dell’UE e di altre parti interessate europee hanno impedito la creazione di una strategia coerente. Alcuni vogliono concentrarsi sulle relazioni economiche, mentre altri vogliono dare la priorità alle questioni politiche, di sicurezza o dei diritti umani.

Nonostante le prospettive individuali, l’ambiente politico in Europa si è irrigidito contro la cooperazione con la Cina.

Eppure i legami commerciali e di investimento con la Cina hanno continuato a crescere. Poiché l’Unione Europea e la maggior parte dei governi europei non hanno una visione chiara di come trasformare le relazioni bilaterali con la Cina, i legami UE-Cina hanno continuato a svilupparsi con il pilota automatico.

Pechino sembra anche incerta su ciò che vuole dall’Europa o su come raggiungere i suoi obiettivi. In teoria, è abbastanza facile dire cosa vuole la Cina dall’Unione Europea: evitare un deterioramento delle relazioni e massimizzare i benefici economici, tecnologici e politici e impedire l’emergere di un fronte unito transatlantico contro Pechino. Ma la Cina non ha fatto quasi nessun passo concreto per raggiungere questi obiettivi.

Dal 2019, la Cina non ha davvero cercato di arrestare il precipitoso declino delle sue relazioni europee. L’ accordo globale sugli investimenti avrebbe dovuto essere un tentativo del genere, ma dopo la conclusione dei negoziati Pechino ha stroncato le speranze di ratifica dell’accordo sanzionando proprio coloro che avrebbero dovuto approvarlo al Parlamento europeo. In aree come la distorsione statale dei mercati, la tecnologia sensibile, i diritti umani, le preoccupazioni per l’interferenza politica in Europa o la diplomazia aggressiva, Pechino ha solo fornito più pretesti a coloro che vogliono ridurre i legami con la Cina.

Eppure la retorica cinese dipinge costantemente un quadro diverso. La parte cinese chiama l’Unione Europea come partner, invoca una più stretta cooperazione, la esorta a perseguire ‘l’autonomia strategica’ e a impedire a qualsiasi ‘terza parte’ di interferire nelle relazioni bilaterali in ogni incontro o telefonata con i funzionari europei. Nel 2022, la Cina ha inviato il suo rappresentante speciale per la cooperazione dell’Europa centrale e orientale in due tour attraverso la regione per ‘spiegare’ la posizione della Cina sull’invasione russa dell’Ucraina e riparare le relazioni. Ha anche inviato funzionari diplomatici in visita in tutta Europa.

Ma le azioni di Pechino si sono limitate a gesti retorici e diplomatici. Non c’è modo di migliorare le relazioni UE-Cina senza un’azione concreta da parte della Cina: i discorsi da soli non funzioneranno.

Per quanto la dirigenza del Partito Comunista lo neghi, ha anche una parte di colpa nel deterioramento delle relazioni UE-Cina, e dovrebbe scendere a compromessi e cambiare il suo comportamento e le sue politiche per migliorare le relazioni con l’Europa. Tuttavia, proprio come in Europa, l’ambiente politico in Cina rende improbabile qualsiasi vera distensione. La grande narrativa della leadership del Partito Comunista sulla Cina che diventa forte – unita alla sua riluttanza ad ammettere gli errori – rende altamente improbabile che la Cina sia la prima a raggiungere l’Europa.

Nessuna delle due parti può o vuole fare i passi necessari per ricucire i rapporti. Né vogliono riconoscere le realtà politiche e adottare una strategia su misura per l’attuale contesto geopolitico di confronto. Invece, i leader di entrambe le parti ripiegano sulla facile opzione di colloqui e incontri, anche se questi non cambieranno le tendenze nelle relazioni bilaterali.

Mentre l’ambiente politico continua a deteriorarsi, i legami economici e le altre relazioni procedono semplicemente con il pilota automatico senza che nessuna parte abbia una visione chiara o realistica di dove vogliono che vadano le relazioni o di come arrivarci. L’indurimento dell’ambiente politico alla fine avrà un impatto sui legami economici: poiché le relazioni e la cooperazione diventano più controverse, entrambe le parti attueranno restrizioni economiche. I futuri incontri potrebbero portare l’illusione della comunicazione, ma faranno ben poco per cambiare la traiettoria delle relazioni UE-Cina.