UE-Balcani occidentali: fine dell’era del ‘corteggiamento’ dell’Occidente

Il 6 dicembre è stato organizzato a Tirana il vertice Unione europea (UE) – Paesi dei Balcani occidentali. È stata l’occasione per discutere la risoluzione congiunta delle questioni emerse a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, l’intensificazione del dialogo politico e della politica di allargamento, nonché il rafforzamento della sicurezza e la costruzione della resilienza alle interferenze straniere, la risoluzione delle sfide poste dalla migrazione, dalla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Il vertice è stato organizzato due mesi dopo il vertice informale dei paesi membri della Comunità politica europea a Praga, al quale hanno partecipato tutti i paesi europei ad eccezione di Russia e Bielorussia.

Al termine dell’UE-Balcani occidentali i partecipanti hanno adottato la dichiarazione che avverte che l’intensificarsi della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina sta mettendo a rischio la pace e la sicurezza europee e mondiali e sottolinea l’importanza del partenariato strategico tra l’UE e il Regione dei Balcani occidentali. La dichiarazione prevede inoltre che l’UE riconfermi il suo pieno e inequivocabile impegno nei confronti della prospettiva di adesione all’Unione europea dei Balcani occidentali. Esorta i Paesi dei Balcani occidentali a perseguire il pieno allineamento con la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’UE e ad agire di conseguenza, anche per quanto riguarda le misure restrittive dell’UE.

Questa è stata la prima volta che il vertice è stato organizzato nella regione dei Balcani occidentali. Tuttavia, il più grande evento nella regione è quello dell’ottobre 2021 a Belgrado, quando è stato organizzato il Vertice di non allineamento per celebrare il 60° anniversario del Movimento e vi hanno partecipato delegazioni di oltre 120 Paesi.

Affrontare le conseguenze anziché le cause della crisi

L’invasione russa dell’Ucraina ha causato la più grande crisi di sicurezza in Europa dalla seconda guerra mondiale e ha portato alla crisi energetica e alimentare. Al vertice di Tirana l’UE ha promesso assistenza ai paesi dei Balcani occidentali per un importo di un miliardo di euro per mitigare le conseguenze della crisi energetica. L’UE non ha offerto una soluzione alla crisi ucraina, non si occupa delle cause della crisi ucraina ma delle sue conseguenze, che riguardano non solo l’UE ma il mondo intero. Ciò ha portato a disordini in tutto il mondo e alla più grande crisi dell’ordine globale delle Nazioni Unite, che è stata stabilita come conseguenza della seconda guerra mondiale e non corrisponde ai tempi moderni e alle relazioni nel mondo.

La guerra in Ucraina ha causato disordini nel commercio e negli investimenti in tutto il mondo, ha colpito le case automobilistiche in Europa, l’industria alberghiera nelle destinazioni turistiche, l’importazione di cibo ed energia. Sebbene i meno privilegiati nel mondo, che spendono una parte migliore del loro reddito per i loro bisogni primari, siano i più colpiti, non c’è un solo paese, regione o settore che sia rimasto immune da questi disordini. La guerra e le sanzioni hanno provocato l’interruzione delle principali comunicazioni di trasporto tra Russia e Ucraina e il resto del mondo, disturbando così il commercio mondiale nel contesto più ampio. I collegamenti di trasporto russi con i porti europei sono stati interrotti e l’esportazione di merci verso altre destinazioni è limitata.

Le analisi indicano che le società rivaluteranno i rischi geopolitici e che la produzione verrà spostata da paesi identificati come rischiosi, il che rimodellerà in una certa misura le catene commerciali globali e il business globale in generale. Allo stesso tempo, questa sarà una grande opportunità di sviluppo per i Paesi dei Balcani occidentali.

L’influenza russa è una grave minaccia per i Balcani occidentali

L’influenza della Russia nei Balcani sta diventando una grave minaccia per l’Occidente, che ha trascurato questa regione per troppo tempo. Per il momento la Russia è consumata dall’aggressione dell’Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin sta salvando se stesso e il suo impero. I Balcani occidentali vengono messi in attesa. I ‘putiniani’ nella regione aspettano il segnale per agire.

Un possibile conflitto nei Balcani occidentali non sarebbe un conflitto locale, ma un conflitto europeo che includerebbe l’UE. Vale a dire, il mondo unipolare (USA) come quello degli anni ’90 del secolo scorso non esiste più, mentre il mondo moderno è policentrico e ci sono attori pronti a dare ” fuoco ” all’Europa .

Gli analisti ritengono che la Serbia, in quanto paese più influente della regione, abbia un posto speciale nelle relazioni regionali e nella prospettiva europea, perché senza una Serbia europea non possono esserci Balcani europei. La Serbia è a un bivio. La domanda da porsi è se l’UE vuole la Serbia in un’alleanza con Russia e Cina, che stanno coinvolgendo la Serbia nei loro interessi geopolitici, militari ed economici, o l’UE vuole aiutare la Serbia a diventare un membro a pieno titolo dell’UE. In questo caso tocca all’Ue, che dovrebbe aiutare la Serbia e smetterla con i continui condizionamenti di questo Paese balcanico. L’Ue è responsabile del fiasco del dialogo tra la Belgrado ufficiale e Pristina. I continui incidenti e blocchi, attribuiti prevalentemente al governo di Pristina,

Christopher Hill, ambasciatore degli Stati Uniti in Serbia, ha affermato che la Serbia si trova in una situazione specifica per quanto riguarda l’introduzione di sanzioni alla Russia, principalmente a causa della sua forte dipendenza dall’energia russa e che il quadro generale è troppo complesso per dire semplicemente “unisciti le sanzioni”.

La minaccia alla Bosnia-Erzegovina proviene dai paesi membri dell’UE e della NATO – status di candidato

Se l’UE concederà lo status di candidato alla Bosnia-Erzegovina, nel tempo rimarrà indietro nel processo di integrazione europea rispetto ad altri paesi dei Balcani occidentali: Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord e Albania.

Lo status di candidato all’UE che viene annunciato è una sorta di ipocrisia. La Turchia probabilmente non diventerà mai un membro dell’UE, e c’è un pericolo reale che la Bosnia-Erzegovina possa subire la stessa sorte. Attualmente, ci sono paesi membri dell’UE che non si qualificherebbero per l’adesione e la BiH non è in alcun modo in ritardo rispetto a loro. Inoltre, ci sono anche paesi membri dell’UE che supportano e collaborano apertamente o di nascosto con la Russia. Quindi, la domanda da porsi è cosa deve fare la BiH per diventare un membro dell’UE. Se c’è la volontà politica nell’UE, la Bosnia-Erzegovina potrebbe diventare un membro dell’UE in un periodo di tempo record.

Gli analisti ritengono che i principali pericoli e minacce per la Bosnia-Erzegovina provengano da singoli paesi membri dell’UE e della NATO. Pertanto, è di importanza storica per la stabilità e la pace nei Balcani occidentali, ma anche in Europa, e non solo a causa della crisi ucraina, assegnare alla Bosnia-Erzegovina lo status di candidato, perché all’ultimo vertice dell’UE è stato assegnato lo stesso status in Ucraina e Moldavia per ragioni simili.

L’UE introduce un regime quasi-visti per i paesi dei Balcani occidentali

La crisi ucraina ha causato cambiamenti tettonici nel mondo. Gli Stati Uniti e l’UE devono sapere che il socialismo è stato rovesciato a causa dei valori attraenti che sono stati offerti: democrazia, diritti umani, libertà civili ed economiche…. L’abolizione delle tariffe di roaming tra l’UE e i paesi dei Balcani occidentali è una misura populista dell’UE. Vale a dire, è evidentemente chiaro che con l’emergere e l’uso di varie applicazioni ( Viber, Whatsapp, Telegram , ecc.) Il roaming è stato reso privo di senso. Pertanto, una tale misura è un insulto al buon senso delle persone nei Balcani occidentali.

Dall’altro, l’UE sta introducendo il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS[5]) per i paesi terzi, che comprendono i paesi dei Balcani occidentali. Sembra giustificato chiedersi se l’UE voglia davvero vedere l’allargamento dell’UE o vuole cementare in modo permanente il processo di allargamento attraverso l’introduzione del sistema ETIAS? Allo stesso tempo l’UE chiede ai paesi dei Balcani occidentali di introdurre visti per i cittadini di paesi terzi. Questa è una questione particolarmente delicata per la Serbia, che ha un regime senza visti con un gran numero di paesi. Introducendo un regime di visti a un gran numero di paesi membri del Movimento di non allineamento, la Serbia annullerebbe di fatto gli effetti positivi del Vertice di non allineamento dell’ottobre 2021, che si è tenuto a Belgrado ed è stato una pietra miliare nello sviluppo e nella promozione delle relazioni con questi Paesi. L’applicazione del regolamento ETIAS comporterebbe l’introduzione di un regime di visti con i paesi con i quali la Serbia ha iniziato a sviluppare un’intensa cooperazione economica, il che provocherebbe enormi danni alla Serbia. Inoltre, l’UE ha anche assegnato nuovi compiti ai paesi dei Balcani occidentali in relazione all’immigrazione clandestina, alla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.

Il sistema ETIAS significa praticamente che prima di entrare nell’UE tutti i cittadini dei paesi dei Balcani occidentali (ad eccezione del Kosovo, per il quale vige ancora l’anacronismo del regime dei visti) dovrebbero compilare un’apposita domanda e in tal modo richiedere l’approvazione di ingresso nell’UE. Ciò significa praticamente una silenziosa introduzione di un nuovo regime di quasi visti, rispetto all’attuale libertà di movimento per tutti i cittadini dei paesi dei Balcani occidentali (ad eccezione del già citato Kosovo). In questo contesto, lo status di candidato non significherà nulla ei cittadini dei paesi dei Balcani occidentali si troveranno nella stessa posizione di tutti gli altri cittadini che entrano nell’UE da qualsiasi altra parte del mondo.

Fine dell’era del ‘corteggiamento dell’Occidente’

Gli analisti ritengono che l’UE debba prendere decisioni strategiche sul processo di allargamento e definirne i tempi. La posizione indefinita dei paesi dei Balcani occidentali allontana questi paesi dall’UE e genera alcune frustrazioni. L’ordine globale che conoscevamo non esiste più. L’asse franco-tedesco all’interno dell’UE non esiste più nella forma in cui lo conoscevamo. Il potere si sta spostando da ovest verso est. Il mondo unipolare non esiste più. Il mondo è ormai policentrico con interessi complessi e intrecciati. Il mondo sta attraversando grandi turbolenze e cambiamenti geopolitici. L’UE non dovrebbe percepirsi dalla posizione del centrismo europeo, perché l’era del ‘corteggiamento dell’Occidente’ è alla sua fine. Ogni Paese persegue la propria politica in linea con i propri interessi e ha sul tavolo diverse offerte e soluzioni per il proprio futuro. L’UE non è più l’unica offerta e opzione nel menu dei Paesi dei Balcani occidentali. La palla ora è nel campo dell’UE.