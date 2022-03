Vladimir Putin ha scritto dell'”unità storica” ​​dei popoli ucraino e russo, in parte attraverso la loro lingua. In Ucraina, queste affermazioni sono confutate dalla prova della lunga storia dell’ucraino come nazione e lingua separate.

Mentre Putin continua il suo assalto all’Ucraina, le differenze tra queste due lingue sono diventate parte del discorso pubblico in Occidente – vedi ad esempio le diverse ortografie della capitale ucraina (Kiev è la traslitterazione russa, Kiev l’ucraino).

La maggior parte delle persone presume che essere lingue “separate” significhi una sorta di divisione completa e chiara tra di loro, ma la realtà è più complessa di così.

L’ucraino e il russo fanno entrambi parte della famiglia linguistica slava (o slava). Questo gruppo di lingue correlate nell’Europa centrale e orientale comprende anche il polacco, il ceco e il bulgaro. Mille anni fa, la lingua parlata nei territori russo e ucraino sarebbe stata simile, come dialetti diversi della stessa lingua. Nel tempo, sotto diverse influenze storiche, sono apparse divergenze.

L’Ucraina divenne la parte orientale del Commonwealth polacco-lituano, assorbendo quantità significative di polacco nella sua lingua. Mosca unì le città del nord e dell’est in uno stato indipendente, chiamato infine Russia. Quindi la sua lingua è stata plasmata dal contatto e dall’immigrazione dalle aree dell’est e dall’importazione di termini tecnici e culturali stranieri dai paesi dell’Europa occidentale come Francia, Germania e Paesi Bassi.

Quando la Russia ottenne il controllo dell’Ucraina nel 18° secolo, i parlanti in Russia e Ucraina non erano più così strettamente collegati. Grandi cambiamenti erano emersi sia nei vocabolari delle lingue, sia nei suoni e nella grammatica.

Fratelli linguistici, non cugini

Oggi, russo e ucraino sono stretti rapporti: condividono più vocabolario, grammatica e caratteristiche della pronuncia tra loro rispetto alle altre lingue slave. Entrambi usano l’alfabeto cirillico, ma versioni leggermente diverse. Ci sono quattro lettere in ucraino mancanti dal russo (ґ, є, і, ї) e quattro lettere in russo mancanti dall’ucraino (ё, ъ, ы, э).

Poiché il russo e l’ucraino si sono discostati l’uno dall’altro in tempi relativamente recenti (meno di un millennio fa), condividono ancora molto vocabolario di base e di base, ma non abbastanza per essere considerati dialetti di un’unica lingua.

Una cifra citata frequentemente è che ucraino e russo condividono circa il 62% del loro vocabolario. Si tratta all’incirca della stessa quantità di vocabolario condiviso che l’inglese ha con l’olandese, secondo gli stessi calcoli. Se espandi il tuo campione raschiando i dati di Internet per confrontare una gamma più ampia di parole rispetto alle sole 200 antiche parole “principali”, la proporzione di parole condivise diminuisce. Un modello computazionale suggerisce che russo e ucraino condividono circa il 55% del loro vocabolario.

Utilizzando quella cifra più alta del 62%, tuttavia, un russo senza conoscenza dell’ucraino (o viceversa) capirebbe circa cinque parole su otto. Per capirlo, chiedi a un amico di cancellare tre parole su otto su un giornale e vedere quanto testo riesci a seguire.

“Falsi amici” – parole che sembrano uguali ma significano cose diverse – fanno sembrare il russo e l’ucraino più simili di quanto non siano in realtà. La parola ucraina pytannya (domanda) assomiglia molto alla parola russa pytanie (tentativo). Un russo che vede pytannya non lo assocerà alla parola russa per domanda, vopros.

Differenze cruciali

Russo e ucraino sono emersi dalla stessa lingua ancestrale e, nel grande schema delle cose, non molto tempo fa. È più facile per un russo imparare l’ucraino (o viceversa) che per un anglofono che cerca di padroneggiare una di queste lingue. Il loro vocabolario condiviso e il fatto che anche parole con significati diversi possano sembrare familiari rende più facile per chi parla russo o ucraino “sintonizzarsi” sull’altro.

La lunga storia della Russia come lingua politica e culturale dominante dell’Unione Sovietica significa che molti dei cittadini ucraini – circa il 30% secondo l’ultimo censimento – sono di madrelingua russa e molti altri hanno studiato russo ad alto livello. Storicamente non è stato vero il contrario, anche se ora sta cambiando. Le lingue sono abbastanza vicine e convivono abbastanza a lungo da avere persino un ibrido chiamato Surzhyk, che è di uso comune in molte parti dell’Ucraina.

Le somiglianze tra i due non dovrebbero renderci ciechi alla loro esistenza distinta come entità separate, né alle implicazioni politiche del presupposto che siano un linguaggio.

Circa 25 anni fa, il nome Kiev iniziò a scomparire dalle mappe, per essere sostituito da Kyiv. Quest’ultima è semplicemente la “versione” ucraina del nome, scritta in alfabeto latino invece che in cirillico. Due vocali in esso sono cambiate: in russo, la prima vocale -y- divenne -i- dopo la consonante k-, e in ucraino storico -e- e -o- divenne -i- prima di una consonante finale. In termini storici, quindi, nessuno dei due nomi è più “originale”: ognuno contiene cambiamenti che si sono insinuati nel tempo.

L’abitudine inglese di usare Kiev, Kharkov, Lvov deriva dall’era dell’Impero russo e dell’Unione Sovietica, quando il russo era la lingua scritta dominante in Ucraina. Dopo che l’Ucraina è diventata indipendente e ha affermato la propria identità linguistica, le forme ucraine Kyiv, Kharkiv e Lviv sono emerse. Un esempio simile è Mumbai e Calcutta, che, in ossequio alle norme locali, sostituiscono i nomi coloniali delle città indiane Bombay e Calcutta. Questo cambiamento sta arrivando in un supermercato vicino a te – arrivederci, pollo kiev – ciao, pollo kyiv.

Le differenze tra russo e ucraino sono molto più di quelle che Putin ha liquidato nel 2021 come “peculiarità linguistiche regionali”. Cercando “unità” linguistica tra Russia e Ucraina, stava organizzando un argomento che consentiva alla Russia il diritto di intervenire in quello che affermava essere lo spazio russo.