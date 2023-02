Ucraini compatti nel rifiuto di qualsiasi compromesso con la Russia di Putin

L’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia supererà il limite di un anno nelle prossime settimane senza una fine in vista di quello che è già il più grande conflitto europeo dalla seconda guerra mondiale. Vladimir Putin inizialmente prevedeva una piccola guerra vittoriosa che avrebbe estinto l’indipendenza ucraina e costretto il Paese a rientrare nell’orbita del Cremlino. Invece, i suoi eserciti hanno subito una serie di disastrose sconfitte che hanno infranto la reputazione della Russia come superpotenza militare.

Nonostante le difficoltà incontrate in Ucraina, Putin non ha altra scelta che continuare la sua invasione. Il dittatore russo sa che, a meno che non sia in grado di salvare la situazione, il suo regime potrebbe non sopravvivere. Tuttavia, dopo le battute d’arresto dello scorso anno, molti commentatori ora mettono in dubbio la capacità della Russia di raggiungere i suoi obiettivi militari.

Con l’esercito di Putin pericolosamente impoverito da mesi di perdite punitive sia di uomini che di armature, non è chiaro se la Russia sia attualmente in grado di effettuare operazioni offensive su larga scala. Sebbene non si possano escludere nuovi importanti progressi, il Cremlino sembra riporre significative speranze nell’indebolire la volontà dell’Ucraina di resistere, minando al tempo stesso il sostegno internazionale al Paese. L’obiettivo finale è una pace di compromesso che consentirebbe alla Russia di garantire le sue attuali conquiste territoriali in Ucraina, fornendo allo stesso tempo un respiro vitale per ricostruire l’esercito martoriato di Putin.

Per ora, ci sono poche indicazioni che questa strategia funzionerà. Mentre le richieste di una pace negoziata continuano a emergere sporadicamente nei media internazionali, sembra esserci un crescente consenso tra i leader occidentali sul fatto che la Russia debba essere sconfitta per garantire una pace sostenibile. Questo crescente impegno per una vittoria ucraina è stato evidente nelle prime settimane del 2023, con notizie di aiuti militari estesi a Kiev, compresi carri armati moderni e un elenco di altri elementi che erano stati precedentemente esclusi dai partner occidentali dell’Ucraina come eccessivamente provocatori.

Né vi è alcuna indicazione che l’Ucraina sia pronta ad ammettere la sconfitta. Al contrario, mentre si avvicina il primo anniversario dell’invasione, è sempre più chiaro che la Russia non è riuscita a spezzare il morale della popolazione ucraina. Né lo shock dell’invasione iniziale né la brutalità dell’avanzata dell’esercito russo sono riusciti a costringere l’Ucraina alla sottomissione. Più di recente, il pubblico ucraino ha resistito a una campagna di bombardamenti russi a livello nazionale contro obiettivi residenziali e infrastrutturali progettati per privare le persone dell’accesso ai servizi essenziali tra cui riscaldamento, luce e acqua durante i gelidi mesi invernali.

Le tattiche terroristiche di Mosca sembrano essersi ritorse contro, rafforzando la determinazione dell’Ucraina e servendo allo stesso tempo a convincere la popolazione ucraina che non sarà mai al sicuro a meno che la Russia non venga definitivamente sconfitta. Fondamentalmente, gli ucraini ora vedono la vittoria militare sulla Russia come un risultato del tutto realistico. Grazie a una serie di successi sul campo di battaglia nella seconda metà del 2022, gli ucraini credono in modo schiacciante nella vittoria finale del loro Paese.

Un sondaggio completo a livello nazionale condotto dalla Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation e dal Centro Razumkov a metà dicembre 2022 illustra questa fiducia nella vittoria ucraina, evidenziando anche l’opposizione a livello nazionale a qualsiasi compromesso con il Cremlino. Il sondaggio ha rilevato che il 93% degli intervistati si aspetta che l’Ucraina vinca la guerra, mentre solo il 3% ha espresso dubbi. Ciò riflette il crescente senso di fiducia generato dalla riuscita controffensiva di Kharkiv del settembre 2022 e dalla liberazione di Cherson, l’unica capitale regionale occupata dalla Russia, nel novembre. Entro la fine del 2022, le forze ucraine avevano liberato circa il 50% della terra conquistata dalla Russia dall’inizio dell’invasione su vasta scala dieci mesi prima.

Il sondaggio ha anche offerto spunti importanti sulla percezione ucraina della vittoria. Forse la scoperta più significativa è stata che gli ucraini non sono pronti ad accettare un ritorno allo status quo alla vigilia dell’invasione su vasta scala, quando la Russia ha già occupato la Crimea e parti delle regioni di Luhansk e Donetsk nell’Ucraina orientale. Al contrario, un’imponente maggioranza di ucraini è convinta che solo il pieno ripristino dell’integrità territoriale dell’Ucraina all’interno dei confini internazionalmente riconosciuti del paese possa portare la pace.

C’è ben poco appetito per il tipo di concessioni territoriali e patti di terra in cambio di pace proposti periodicamente dai commentatori internazionali. Solo l’8% degli ucraini intervistati ha dichiarato di essere disposto ad accettare l’occupazione russa in corso della Crimea per porre fine alla guerra.

Vale la pena sottolineare che l’opposizione a qualsiasi tipo di pace negoziata con la Russia di Putin è ampiamente coerente in tutta l’Ucraina. Per gran parte del periodo post-sovietico fino all’inizio dell’aggressione russa nel 2014, l’Ucraina ha vissuto profonde divisioni regionali su questioni di memoria nazionale e sulla futura traiettoria geopolitica del paese. Tuttavia, il sostegno a qualsiasi tipo di integrazione economica o politica con la Russia è drasticamente diminuito dal 2014. L’invasione su vasta scala di Putin nel 2022 ha avuto un impatto unificante ancora più drammatico sull’Ucraina e ha riunito il Paese in opposizione alla Russia.

Nell’ultimo anno, le regioni dell’Ucraina meridionale e orientale, dove i politici ucraini pro-Cremlino godevano ancora di un certo sostegno dopo il 2014, si sono trovate in prima linea nell’invasione russa e hanno sofferto in modo sproporzionato. L’avanzata dell’esercito di Putin ha ridotto in macerie dozzine di paesi e città in gran parte di lingua russa in tutto il sud e l’est del paese, uccidendo migliaia di civili e sottoponendo milioni di altri alla deportazione forzata. Comprensibilmente, ciò ha portato a una fondamentale rivalutazione degli atteggiamenti nei confronti della Russia.

Anche le opinioni sulla futura posizione di sicurezza dell’Ucraina sono state trasformate dalla guerra. In un passato non così lontano, la questione della possibile adesione dell’Ucraina alla NATO è stata una delle più controverse nell’agenda politica interna del paese. Dopo l’invasione su vasta scala della Russia, non è più così. Le maggioranze in ogni singola regione dell’Ucraina ora sostengono fermamente l’idea di entrare a far parte della NATO. Se l’adesione alla NATO non è possibile a breve termine, la prossima migliore opzione è vista come alleanze di sicurezza con gli Stati Uniti, il Regno Unito e paesi dell’Europa centrale come la Polonia, oltre a rafforzare la capacità di difesa dell’Ucraina.

Gli ucraini in tutte le parti del paese ora respingono clamorosamente la nozione un tempo popolare di neutralità geopolitica, con solo l’8,5% ancora a favore. Questo drastico cambiamento di umore non è difficile da capire. Gli ucraini hanno semplicemente perso la fiducia nell’affidabilità della Russia come vicino e riconoscono che anche una vittoria decisiva nella guerra in corso non porrà fine alla minaccia esistenziale proveniente dal Cremlino.

Chiunque cerchi di promuovere una pace negoziata deve fare i conti con l’opinione pubblica ucraina. Dopotutto, l’Ucraina è una solida democrazia con un forte record di mobilitazione di base, comprese due rivoluzioni post-sovietiche separate. Qualsiasi tentativo di imporre al Paese un compromesso favorevole al Cremlino incontrerebbe probabilmente una forte resistenza, anche se accompagnato da minacce di porre fine agli aiuti militari occidentali.

Gli ucraini non permetteranno che intere regioni del loro Paese siano usate come merce di scambio per placare le ambizioni imperiali di Mosca; né condanneranno milioni di loro compatrioti agli orrori genocidi dell’occupazione russa permanente. Invece, c’è accordo in tutta l’Ucraina sul fatto che l’intero paese, inclusa la Crimea, debba essere liberato per raggiungere una pace significativa.

La maggior parte degli ucraini vede l’invasione russa come una vecchia guerra imperiale di conquista coloniale progettata per cancellare l’Ucraina dalla mappa dell’Europa e costringere gli ucraini ad abbandonare la loro identità nazionale. Riconoscono l’inutilità di negoziare con un leader che si paragona allo zar russo Pietro il Grande e nega apertamente il diritto all’esistenza dell’Ucraina. Invece, continueranno a combattere per tutto il tempo necessario.

La comunità internazionale sembra essere giunta a una conclusione simile, ma continua a esitare sull’invio all’Ucraina delle armi di cui ha bisogno per assicurarsi la vittoria. Ad ogni ritardo successivo, la guerra si prolunga e il prezzo per sconfiggere Putin aumenta.

La versione originale di questo intervento è qui.