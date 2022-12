Ucraina: Zelensky va da Biden per non far finire la guerra

Fateci caso: è diventato un ‘topos’, una frase fatta, una sorta di clausola implicita in ogni discorso sulla guerra. ‘Putin è in difficoltà’, ‘si circonda di spie’, ‘i soldati lo odiano’, ‘i generali si ribellano’: lui, però, intanto là sta e là resta.

Certo, Zelenski va a Washington a parlare alle Camere riunite statunitensi: propaganda pura, ma pericolosa. A che serve, bisogna chiedersi: a fare mandare altre armi, ancora più potenti, agli ucraini? Siamo già ai limiti, anzi forse oltre: Putin, l’orrendo, Putin lo sta dicendo da mesi e mesi, attenti se ci attaccate, e per di più direttamente, come avete tentato un paio di volte (per non parlare del tentativo irresponsabile di coinvolgere la Polonia!) noi reagiremo. La Russia difende il suo Paese, spiega Putin.

Mi è capitato di sentire, l’altra sera, una ragazza ucraina, dire a muso duro (brava, coraggiosa, ma … ) noi rivogliamo il ‘nostro’ territorio, quello occupato dai russi è ridotto al Medioevo, i russi torturano tutti, maltrattano i cittadini sui quali hanno assunto il potere. I selvaggi contro la civiltà.

Diamo per scontato tutto: va bene, se la pensate così, fate pure. Però questo non è ‘ragionamento’, è odio, magari giustificato (anzi, certamente), certamente comprensibile, ma nella realtà delle cose, le cose vanno analizzate, o almeno analizzate di più.

Ai tempi delle guerre di indipendenza, l’Italia ha ‘perso’ la Savoia e Nizza. Forse la signora ‘Signor Presidente del Consiglio on.le Giorgia Meloni’, si propone di riconquistarla, non so, quando si parla di ‘nazzione’ si giocano giochi pericolosi assai. O forse vedi che volesse riconquistare le terre volute da D’Annunzio, già che ci siamo.

La metto in ridicolo, sono cinico? Forse. Ma secondo me sono solo realista e cerco di mettere in fila, per quanto posso, i fatti reali, la storia vera, il diritto. I russi sono brutti e cattivi, massacratori. Bene. Ma avete mai chiesto a un ucraino russofono (come dice, insultandoli, Mentana) o a un normale russo cosa ne pensano degli ‘ucraini dell’ovest’? Io lo farei, se avessi i mezzi per farlo: la stampa li avrebbe i mezzi. Ma non lo fa.

Qualche tempo fa, nel pieno della guerra, sotto le bombe, un giornalista (a mio parere bravissimo, intelligente e … coraggioso, e infatti è scomparso nel nulla) commentando la battaglia in qualche punto del Donbass, descriveva la situazione, freddamente, più o meno così: ci sono dei soldati dell’esercito ucraino, ma di provenienza del Donbass, che si trovano a combattere contro i loro amici conterranei che difendono il Donbass, che loro stessi vorrebbero difendere, e viceversa i soldati del Donbass, magari sono ucraini dell’ovest e, aggiungeva, la popolazione è disperata, vede gli amici di sempre che gli sparano addosso, poi vede i nuovi nemici che … la difendono. Ho sintetizzato: aveva ragione, bravo. Era un richiamo duro alla razionalità e all’assurdo della guerra. Se la signora Meloni ci inducesse a riconquistare la Svizzera, ci troveremmo esattamente in quella situazione … che fai, gli spari al sig. Rezzonico?

Anche perché, mentre si analizza ogni mossa di Putin (dimenticando che Putin è la Russia), non si analizzano affatto le mosse degli ucraini. A sentire la stampa, muoiono solo i russi, le case distrutte sono solo quelle degli ucraini, l’esercito russo è allo spasimo, i soldati sono demotivati. E gli ucraini? Guardate che il problema vero è proprio quello.

Ma siamo (gli ucraini, temo, questo non lo comprendono e io comprendo loro) siamo, dico, proprio sicuri che gli ucraini non siano in guerra ‘per conto terzi’? Siamo proprio sicuri che a qualcuno non convenga che il conflitto continui? Certo, sulla lama di un rasoio, ma le guerre mondiali cominciano quando uno scivola sul rasoio.

Stranamente anche i sacerdoti, l’altra sera ho visto in TV un francescano (francescano!) parlare di pacifismo eccetera, ma lo ascolta il Papa? Il Papa, sta dicendo da mesi: “dobbiamo fare la pace, dobbiamo costruire la pace”. Il tema non è, come diceva quella ragazza di cui parlavo prima, dire se l’Ucraina per ottenere la pace debba rinunciare al Donbass e alla Crimea. Questo verrà dopo: ora deve finire la guerra. E l’Europa potrebbe farla finire: quella triade costruita con tanta fatica da Draghi, Scholz e Macron viene smantellata dalla ‘Signor Presidente del Consiglio on.le Giorgia Meloni’, e così si rinuncia ad una possibilità.

Concludo. Qualche giorno fa, in un articolo durissimo e senza remore, Flores D’Arcais, citava arrabbiato, gli accordi di Budapest, in cui si dice che l’Ucraina viene rispettata nei suoi confini: integrità territoriale. Quindi, argomenta consequenzialmente Flores, quindi i russi sono in torto e sono dei mascalzoni.

Bene, però. Le disposizioni, è il mio mestiere credetemi, le disposizioni si leggono dall’inizio alla fine. Lì si dice ciò che Flores cita, ma poco più avanti si dice che l’Ucraina rispetterà l’autonomia e la cultura del Donbass e gli farà usare la propria lingua, che poi è quella di Zelenski, ecc.!

E allora?