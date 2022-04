Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha chiesto la riforma globale delle Nazioni Unite in un discorso commosso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite caratterizzato da aspre critiche alla sua risposta all’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin.

Parlando all’UNSC tramite collegamento video il 5 aprile, Zelenskyy ha affermato che la guerra russa in corso contro l’Ucraina ha reso ‘ovvio’ che le Nazioni Unite nella loro forma attuale non sono in grado di servire il loro scopo principale di prevenire l’aggressione internazionale. “Signore e signori, siete pronti a chiudere l’ONU e ad ammettere che il tempo del diritto internazionale è finito? Se la tua risposta è no, allora devi agire immediatamente”.

I commenti di Zelenskyy riflettono la diffusa frustrazione ucraina per il percepito fallimento delle istituzioni istituzionali nell’affrontare la sfida dell’invasione di Putin. Questa critica non è affatto limitata alle stesse Nazioni Unite.

L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), la cui missione è promuovere la pace e la stabilità, ha evacuato la sua missione speciale di monitoraggio dall’Ucraina orientale il primo giorno di guerra, perdendo l’opportunità di monitorare l’invasione.

Nel frattempo, la NATO ha chiarito che non imporrà una No-Fly Zone sull’Ucraina né interverrà in altro modo nel conflitto. Sebbene i singoli Stati membri della NATO abbiano fornito armi all’Ucraina, l’alleanza ha ripetutamente escluso qualsiasi coinvolgimento. Durante un recente vertice straordinario della NATO a Bruxelles, i membri dell’alleanza hanno scelto di concentrare l’attenzione sulla difesa del fianco orientale della NATO piuttosto che sul rafforzamento della capacità dell’Ucraina di difendersi.

La guerra ha anche messo in luce i limiti dell’organismo di vigilanza nucleare delle Nazioni Unite, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. I funzionari dell’AIEA non sono stati in grado di influenzare gli sviluppi in Ucraina nonostante una pericolosa perdita di energia nel sito di Chornobyl e i danni alla più grande centrale nucleare dell’Ucraina a Zaporizhia causati da un assalto militare russo. Questa è stata la prima volta nella storia che un membro dell’AIEA ha attaccato gli impianti nucleari di un altro, ma il cane da guardia si è dimostrato impotente ad agire.

Gli ucraini sono stati particolarmente delusi dal ruolo della Croce Rossa (CICR), criticata per non aver organizzato i corridoi umanitari e per aver proibito l’uso dei suoi emblemi sui veicoli durante l’evacuazione dei civili ucraini.

C’è stata una notevole inquietudine a Kiev per la decisione del presidente del CICR Peter Maurer di visitare Mosca e incontrare il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Questo viaggio ha portato a un accordo per l’apertura di un nuovo ufficio a Rostov sul Don, un passo che molti in Ucraina temono sarà utilizzato per legittimare la deportazione forzata di civili ucraini dalla zona di conflitto in Russia.

Le critiche alle Nazioni Unite si sono in gran parte concentrate sull’inefficacia del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con la Russia, membro permanente dell’UNSC, che usa il suo potere di veto per bloccare qualsiasi misura progettata per fermare la guerra. Questa situazione farsesca ha alimentato nuove richieste di modifiche per impedire ai membri dell’UNSC di abusare della loro posizione per condurre guerre di aggressione. Senza una riforma fondamentale del Consiglio di sicurezza, i voti dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite servono a poco se non quello di valutare l’umore geopolitico e identificare i restanti sostenitori internazionali della Russia.

Gli ucraini hanno pagato a caro prezzo la debole risposta delle istituzioni internazionali all’invasione di Putin. Migliaia hanno perso la vita mentre più di dieci milioni sono stati costretti a fuggire dalle loro case. Intere città ucraine sono ora in rovina, mentre le atrocità russe commesse contro la popolazione civile durante il primo mese di guerra hanno traumatizzato la nazione ucraina e inviato onde d’urto in tutto il mondo.

È importante riconoscere che la comunità internazionale ha fatto molto dallo scoppio delle ostilità per aiutare l’Ucraina. Innanzitutto, i partner dell’Ucraina hanno fornito un aiuto militare vitale che ha aiutato le forze armate ucraine a difendere il loro Paese e infliggere perdite punitive alla forza di invasione di Putin. Misure sanzionatorie senza precedenti sono state imposte anche alla Russia, mentre i paesi di tutta Europa hanno dimostrato una notevole ospitalità nell’accogliere i rifugiati ucraini.

Purtroppo queste misure non sono sufficienti. La guerra scatenata da Putin il 24 febbraio rappresenta un momento di resa dei conti per le principali istituzioni internazionali del mondo che sottolinea l’urgenza di una riforma fondamentale. I riflettori spietati dell’attuale crisi li hanno smascherati come organizzazioni sempre più obsolete ed eccessivamente burocratiche che non sono più in grado di svolgere le loro funzioni principali.

Ci sono evidenti parallelismi qui con l’esperienza della Società delle Nazioni dell’inizio del XX secolo. Fondata all’indomani della prima guerra mondiale, la Società delle Nazioni fu minata dalla sua incapacità di impedire la marcia verso la seconda guerra mondiale e alla fine cadde vittima di un conflitto che non riuscì a prevenire. Potremmo ora avvicinarci a un momento simile.

L’invasione russa dell’Ucraina ha messo in luce le evidenti carenze delle odierne istituzioni internazionali e ha dimostrato la necessità di un ripensamento completo dell’infrastruttura istituzionale che governa gli affari mondiali. Ciò richiederà una combinazione di leadership e visione che attualmente manca. Gli ucraini sono pronti a fare la loro parte in questo processo, ma si aspettano anche molto di più dalla comunità internazionale.

* Oleksii Riabchyn è consigliere dell’amministratore delegato di Naftogaz e consigliere del vice primo ministro ucraino per l’integrazione europea ed euro-atlantica. In precedenza è stato deputato ucraino e viceministro dell’energia e della protezione ambientale. Daryna Kulaga ha contribuito a questo articolo.