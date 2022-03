A Joe Biden va il merito di aver escluso le opzioni politiche più irresponsabili per affrontare l’invasione russa dell’Ucraina. Tuttavia, i funzionari statunitensi continuano ad abbracciare altre opzioni che hanno un potenziale allarmante per coinvolgere gli Stati Uniti in uno scontro armato con la Russia.

All’inizio, ha affermato con enfasi che gli Stati Uniti non avrebbero inviato truppe in Ucraina o altrimenti avrebbero affrontato direttamente la Russia militarmente. Da allora, ha anche resistito alle pressioni dei falchi di entrambe le parti per imporre una no-fly zone sull’Ucraina, uno schema che sarebbe quasi sconsiderato quanto l’invio di forze di terra statunitensi. L’applicazione di una no-fly zone richiederebbe la volontà di sparare agli aerei russi dal cielo. Biden è stato abbastanza prudente da riconoscere che la mossa avrebbe probabilmente innescato una guerra degli Stati Uniti con la Russia, con probabili conseguenze nucleari.

Il presidente ha persino annullato un piano più limitato, ma comunque pericoloso, spinto da alcuni alleati della NATO, in particolare dalla Polonia, per trasferire i caccia in Ucraina. Quella proposta sembrava avere un certo sostegno tra i consiglieri di Biden. Il segretario di Stato Antony Blinken ha dichiarato in un’intervista alla stampa che gli Stati Uniti stavano dando il “via libera” alla richiesta della Polonia di effettuare un tale trasferimento.

La Casa Bianca ha fatto marcia indietro da quel piano, tuttavia, quando è diventato chiaro che Varsavia voleva spedire i jet a una base aerea statunitense in Germania. Gli Stati Uniti sarebbero quindi responsabili del trasferimento di quegli aerei in Ucraina, rendendo Washington l’uomo di punta in un crescente confronto con la Russia. L’amministrazione ha mantenuto la sua posizione anche quando più di 40 senatori del GOP hanno firmato una lettera aperta facendo pressioni sul presidente affinché sostenesse il pericoloso piano di Varsavia.

Ma ci sono altre opzioni che ottengono il pieno abbraccio dalla Casa Bianca e dall’amministrazione che potrebbero intensificare la violenza e trascinare comunque gli Stati Uniti in un conflitto diretto con la Russia. Anche prima che le prime forze russe attraversassero il confine ucraino, Washington e alcuni dei suoi alleati della NATO stavano prodigando armi a Kiev e addestrando le forze militari ucraine. Quei pacchetti di armi includevano missili anticarro Javelin che hanno fatto così tanti danni alle colonne corazzate russe. Le spedizioni approvate dopo l’invasione includevano più Javelin, oltre a missili antiaerei Stinger.

Un pacchetto di aiuti da 3,5 miliardi di dollari annunciato da Biden la scorsa settimana include 800 missili antiaerei; 9.000 sistemi anti-corazza; 7.000 armi leggere, 20 milioni di munizioni; giubbotti antiproiettile e i cosiddetti droni Switchblade “kamikaze”.

Anche gli Stati Uniti e i loro alleati stanno valutando la possibilità di spedire sistemi di difesa aerea S-300 in Ucraina.

Questo aiuto alle armi costituisce un passo estremamente rischioso. Mosca ha già avvertito che i convogli che trasportano tali armi sono obiettivi legittimi di guerra. Eppure un attacco a uno di quei convogli potrebbe causare vittime tra il personale americano o altro della NATO, anche se l’intercettazione fosse avvenuta all’interno dell’Ucraina. Inoltre, la dichiarazione del Cremlino secondo cui le spedizioni di armi sono obiettivi legittimi non è nemmeno l’indicatore più preoccupante. Nel suo primo discorso in cui annunciava la “operazione militare speciale” in Ucraina, Vladimir Putin ha avvertito tutte le parti esterne (chiaramente i membri della NATO) di non interferire. “Chiunque tenti di interferire con noi … deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e ti porterà a conseguenze che non hai mai sperimentato prima nella tua storia”. [Enfasi aggiunta]

Putin potrebbe facilmente interpretare la cascata di armi della NATO orchestrata dagli Stati Uniti per sostenere la resistenza militare ucraina come un’interferenza inaccettabile. Lo stesso vale per un’altra misura dell’amministrazione Biden: condividere i dati dell’intelligence con Kiev, forse anche fornendo alle forze ucraine informazioni sul targeting in tempo reale.

Impegnandosi in tale condotta, i leader statunitensi rischiano un confronto militare diretto con la Russia. Ciò significa che stanno flirtando con l’inizio della terza guerra mondiale e la prospettiva di uno scambio nucleare devastante. La sicurezza, l’integrità territoriale e persino l’indipendenza dell’Ucraina non valgono nemmeno lontanamente per gli Stati Uniti da incorrere in un tale rischio per il popolo americano.

Il modo migliore per gli Stati Uniti di stare fuori da una guerra catastrofica è rimanere lontani da qualsiasi linea rossa che potrebbe innescare uno scontro. È il culmine della follia vedere quanto possiamo avvicinarci a tali linee senza attraversarne una inavvertitamente. Eppure, con le sue spedizioni di armi a Kiev e la condivisione dell’intelligence militare con le forze ucraine, l’amministrazione Biden ha adottato proprio questo approccio.

L’estrema cautela è forse ancora più essenziale nel trattare con la Russia che con qualsiasi altra grande potenza, sia perché quel paese possiede diverse migliaia di armi nucleari e le relazioni bilaterali sono diventate così tossiche. Negli anni precedenti la decisione di Mosca di invadere l’Ucraina, gli Stati Uniti e la NATO hanno acceso una spia dopo l’altra che il Cremlino ha lampeggiato rispetto all’espansione complessiva dell’Alleanza ai confini della Russia, e in particolare alla crescente collaborazione militare della NATO con Kiev. Il Cremlino ha avvertito specificamente che l’aggiunta dell’Ucraina all’Alleanza avrebbe oltrepassato una linea rossa che richiederebbe una dura risposta russa.

Solo 2 mesi prima dell’inizio della guerra, Putin ha chiesto che la NATO fornisse garanzie di sicurezza su una serie di questioni, tra cui che l’Ucraina non sarebbe mai stata invitata ad aderire alla NATO e che le forze della NATO non sarebbero mai state dispiegate sul suolo ucraino. Gli Stati Uniti e i loro alleati non hanno risposto positivamente alle richieste di Mosca. Tale arroganza e miopia rispetto ai principali interessi di sicurezza della Russia hanno svolto un ruolo significativo nel produrre l’attuale crisi.

Data questa sfortunata esperienza, dobbiamo prendere i nuovi avvertimenti di Putin sulla guerra in Ucraina con molta maggiore cautela. Invece, l’amministrazione sembra adottare una strategia nei confronti dell’Ucraina basata sul modello usato da Washington contro le forze sovietiche in Afghanistan dal 1979 al 1989. Fornendo fondi e armi ai mujahidin afgani, gli Stati Uniti hanno dissanguato le forze sovietiche e creato un enorme mal di testa per la sua superpotenza rivale. Quella mossa era simile (e ripagata) dalla strategia che Mosca aveva usato contro lo sfortunato intervento degli Stati Uniti in Vietnam.

In entrambi i casi, la superpotenza presa di mira si è astenuta dal contrattaccare con la forza militare contro il suo aguzzino. Non osiamo presumere, tuttavia, che la Russia giocherà secondo le stesse regole di guerra per procura rispetto all’Ucraina. Nel suo discorso di annunciare l’invasione, Putin ha descritto l’operazione come una “questione di vita o di morte” che la Russia stava affrontando a causa dell’espansione della NATO.

Quel commento suggerisce fortemente che il Cremlino è pronto a fare tutto il necessario per ottenere la vittoria. Rafforzando il nemico della Russia e allo stesso tempo ostacolando e facendo sanguinare le forze russe in un’arena che Putin considera vitale per la sicurezza del suo paese, Washington sta perseguendo una strategia provocatoria e molto rischiosa. L’amministrazione Biden sta flirtando con Armageddon.