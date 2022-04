La guerra della Russia contro l’Ucraina infuria. Gli Stati Uniti e l’Europa continuano a sostenere Kiev. Ma non, a quanto pare, per fare la pace. Piuttosto, gli alleati sono pronti a sostenere il governo Zelensky fintanto che combatte Mosca fino all’ultimo ucraino, che è sempre stato l’approccio dell’Occidente a Kiev.

L’Ucraina è diventata una causa celebre in Occidente. Le persone che normalmente prestano poca attenzione agli affari internazionali sono andate ‘all‐in’ per gli ucraini. In effetti, sostenitori frenetici hanno preso in prestito la pratica autocritica dalla Rivoluzione culturale cinese e hanno chiesto che atleti, cantanti, direttori d’orchestra e altri russi facessero confessioni pubbliche, umiliandosi e denunciando Putin, o perdessero il lavoro.

I governi alleati hanno offerto armi abbondanti a Kiev e imposto sanzioni atroci a Mosca, tutte cose che servono a mantenere l’Ucraina in guerra. L’America e gli europei hanno chiarito che non intendono prendere parte al combattimento. Equipaggiare gli ucraini a combattere, certo. Aiutare gli ucraini a combattere, scordatevelo.

La cosa più inquietante è l’apparente incapacità degli alleati di sostenere ciò di cui il popolo ucraino ha più bisogno, la pace. Lo scrittore Ted Snider ha osservato che «oltre all’inizio di una guerra, l’atto più riprovevole sarebbe mantenerne una in corso quando più persone moriranno con poche speranze che il risultato migliori», ma le prove suggeriscono che «gli Stati Uniti stanno inibendo una soluzione diplomatica in Ucraina».

Ovviamente, un netto rifiuto della Russia sarebbe il miglior risultato per l’Ucraina. Tuttavia, questo è impossibile. Mosca detiene un territorio consistente a est e sembra determinata a concentrare finalmente i suoi sforzi per ottenere ulteriori guadagni. Inoltre, la Russia possiede un vantaggio in termini di potenza di fuoco che deve ancora schierare completamente. Un governo e un esercito russi sempre più disperati potrebbero abbandonare qualsiasi inibizione nell’uso della forza.

In ogni caso, più a lungo va avanti la guerra,maggiore è il numero di morti e la ‘quantità‘ di distruzione. La lotta tra russi e ucraini non si svolge in un moderno Colosseo, confinato ai combattenti. Mosca sta assediando e bombardando le città. Come evidenziato dalla città di Bucha, sono state commesse atrocità. Le tragedie probabilmente peggioreranno più a lungo continuerà il conflitto.

Sebbene la vita stia tornando a Kiev, non più minacciata dalle vicine truppe russe, la normalità resta lontana. Mosca potrebbe cambiare di nuovo rotta. Milioni di rifugiati, insieme a molte persone sfollate all’interno, esiteranno a tornare a casa finché saranno possibili attacchi con bombe, missili e droni. La Banca Mondiale stima che il PIL dell’Ucraina solo quest’anno potrebbe essere quasi dimezzato. I costi si moltiplicheranno se il combattimento continua.

Ovviamente spetta agli ucraini decidere in quali circostanze smetteranno di combattere. Tuttavia, i governi degli Stati Uniti e dell’Europa dovrebbero offrire almeno tanto sostegno alla pace quanto ne stanno dando alla guerra. Gli alleati hanno a lungo anteposto il dominio occidentale in Ucraina alla pace con la Russia, anche quando l’opportunità di pace si è presentata dopo le ostilità del 2014. Snider ha osservato che «non essendo riuscito a sostenere Zelensky su una soluzione diplomatica con la Russia, Washington non ha quindi fatto pressioni su di lui affinché tornasse all’attuazione dell’accordo di Minsk».

Oggi i funzionari di Washington sembrano scoraggiare i leader ucraini dal considerare compromessi per la pace, preferendo discorsi ‘devoti‘ su principi più ampi per i quali gli ucraini dovrebbero morire. Ad esempio, il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, ha riconosciuto con riluttanza che Kiev aveva il diritto sovrano di decidere la propria politica estera, ma sembrava scoraggiare il governo Zelensky dal cedere il diritto di aderire alla NATO, che nessuno nell’alleanza intende consentirgli di esercitare, tutto in nome del principio.

Ha detto Ned Price, in una conferenza stampa del 21 marzo:

«[…] questa è una guerra che è, per molti versi, più grande della Russia, è più grande dell’Ucraina, tuttavia, per quanto importante e per quanto monumentale sia la posta in gioco, nella guerra del Presidente Putin contro l’Ucraina. Il punto chiave è che qui sono in gioco principi che hanno un’applicabilità universale ovunque, sia in Europa, sia nell’Indo-Pacifico, ovunque. E questi sono i principi fondamentali che il Presidente Putin ha cercato di violare e denigrare e che i nostri partner ucraini, sostenuti dalla comunità internazionale, hanno cercato di difendere: il principio che ogni Paese ha il diritto sovrano di determinare la propria politica estera, ha il diritto sovrano di determinare da sé con chi sceglierà di associarsi in termini di alleanze, partnership e quale orientamento desidera dirigere il suo sguardo. In questo caso, l’Ucraina ha scelto un percorso democratico, un percorso dall’aspetto occidentale, ed è qualcosa che, chiaramente, il Presidente Putin non era disposto ad accettare».

Critico è il silenzio occidentale sugli standard per la rimozione delle sanzioni. Alcuni analisti sembrano pronti a mantenere le sanzioni anche dopo la fine dei combattimenti, soprattutto se non sono stati raggiunti obiettivi di guerra fuori misura. La cacciata di Putin è un possibile obiettivo. Un altro è il processo per crimini di guerra per Putin e altri funzionari. Far pagare alla Russia risarcimenti è un terzo; alcuni analisti hanno suggerito di trasferire semplicemente i beni sequestrati e congelati in Ucraina.

Eppure tali strategie, sebbene superficialmente attraenti in linea di principio, nella pratica sono dubbie. Non vi è alcuna garanzia che la sostituzione di Putin rappresenti un miglioramento. Putin e coloro che lo circondano sono uomini duri, ma non è ancora emersa alcuna prova che abbiano ordinato quelle che sembrano atrocità -terribili, ma il tipo di crimini commessi anche dalle forze armate alleate (ricordate My Lai in Vietnam?). E la distribuzione illegale di beni congelati, cosa che Washington sta facendo anche in Afghanistan, contribuisce alla malnutrizione e alle difficoltà dei civili e spingerà altre Nazioni a spostare le proprie risorse fuori dal controllo occidentale.

Peggio ancora, tutti questi passi incoraggiano Mosca a continuare a combattere. Un po’ come le richieste di resa incondizionata, queste minacce scoraggiano la pace, soprattutto se Mosca crede di avere ancora una ragionevole possibilità di vittoria, anche se ciò richiede l’impiego di una potenza di fuoco maggiore e più distruttiva. Gli ucraini senza dubbio desiderano la vittoria, ma dovrebbero ricordare che gli alleati non gliela daranno. Piuttosto, l’Occidente farà in modo che gli ucraini possano combattere per sempre per raggiungerlo. Il che potrebbe ancora significare‘mai‘.

Almeno l’Amministrazione Biden non riesce ancora a pretendere che gli ucraini continuino a combattere se la pace diventa possibile. Alcuni analisti statunitensi non si sentono così inibiti. «L’Ucraina deve vincere», ha dichiarato Anne Applebaum del ‘The Atlantic‘. Il tenente generale in pensione Ben Hodges ha annunciato: «L’amministrazione e la NATO devono parlare di vincere, di aiutare l’Ucraina a vincere, non solo di evitare di perdere o di impedire alla Russia di vincere».

La più rivelatrice, forse, è stata una dichiarazione del ‘Economist‘ secondo cui una vittoria ucraina sarebbe stata un ‘premio per l’Occidente’. Infatti, non solo l’Occidente, ma ‘il mondo intero‘ ne guadagnerebbe. Allora perché rendere la pace facile, si chiedeva il giornalista e funzionario di politica estera David Rothkopf? Ha twittato: «A coloro che hanno chiesto una ‘rampa di decollo’ per Putin, ho solo una domanda. Non vi vergognate di voi stessi?». La guerra rischia di riguardare tutto e tutti tranne il popolo ucraino.

È l’Ucraina che è devastata dalla guerra. Sono gli ucraini che hanno più bisogno di fermare il conflitto in corso. Inoltre, la maggior parte di loro ha bisogno di un insediamento permanente e stabile. Ciò si ottiene al meglio con un accordo che affronti le cause del conflitto, in particolare le preoccupazioni per la sicurezza russa. L’Occidente ha ignorato arbitrariamente e sconsideratamente sia gli interessi russi che le conseguenti minacce, lasciando che gli ucraini ne paghino il prezzo. Mettere in scena una ripetizione mentre si ristabilisce la pace sarebbe sciocco.

In effetti, gli sforzi passati per schiacciare economicamente gli oppositori e imporre accordi punitivi non sono finiti bene. Né gli Stati Uniti nè l’Europa tratterebbero la Russia come una gigantesca Corea del Nord, solo con molte più armi nucleari e accesso a gran parte dell’Asia, dell’Africa e del Sud America, soprattutto perché gli Stati Uniti e l’Europa non avrebbero più probabilità di difendere l’Ucraina nel futuro di quante ne ha adesso.

Gli ucraini dovrebbero rischiare con il lancio dei dadi e, come Dirty Harry, affrontare la Russia e dirgli di chiedere: «Mi sento fortunato?» Solo gli ucraini possono rispondere a questa domanda.

Il governo russo ha la piena responsabilità dell’invasione dell’Ucraina. Tuttavia, i governi statunitense ed europei condividono la colpa per aver causato il conflitto. Pieni di arroganza e ipocrisia, erano determinati a trattare Mosca senza alcun riguardo. Per questo, il mondo sta ora pagando un prezzo alto.

Gli alleati non dovrebbero commettere un errore simile alla fine di questa guerra. Lascia che si moralizzino sulla loro bontà intrinseca e sulla perfidia della banda del Cremlino. Che fantasticano su Vladimir Putin sul banco degli imputati all’Old Bailey di Londra o, meglio ancora, davanti alla Corte penale internazionale dell’Aia. Lasciateli rapsodizzare sul bene che intendono fare per il mondo estinguendo l’autocrazia russa. E poi lascia che si uniscano all’Ucraina, cercando di porre fine a questa terribile guerra e creare un accordo di pace che probabilmente durerà, che è ciò di cui hanno disperatamente bisogno il popolo di Ucraina, Russia ed Europa.