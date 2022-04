Fino a quando Vladimir Putin non ha iniziato un’invasione su vasta scala dell’Ucraina nelle prime ore del 24 febbraio, stava vincendo il suo stallo con l’Occidente. Aveva costretto gli Stati Uniti e l’Europa a prendere sul serio le sue richieste; provò il piacere di essere trattato come il capo di una grande potenza; ed era riuscito a intimidire gli ucraini così come gli altri stati vicini alla Russia e il resto del mondo.

Tutto quello che doveva fare per consolidare la sua vittoria era riconoscere l’indipendenza delle cosiddette repubbliche separatiste nel Donbas, riconoscere che le possibilità dell’Ucraina di entrare a far parte della NATO erano nulle e continuare la sua strisciante sovversione dell’Ucraina nell’aspettativa che, prima o poi , ritornerebbe nell’orbita della Russia.

E poi ha fatto esplodere tutto invadendo l’Ucraina.

Durante la notte, la Russia è diventata uno stato paria. L’Occidente ha già imposto una gamma in espansione di sanzioni con più attese. L’opinione pubblica internazionale ha condannato quasi all’unanimità la guerra di aggressione di Putin e migliaia di suoi stessi cittadini hanno espresso la loro opposizione alla guerra in manifestazioni e petizioni.

Soprattutto, gli ucraini hanno reagito, ferocemente. Questo era qualcosa che Putin probabilmente non si aspettava. Nel suo annuncio iniziale di una “operazione militare speciale”, Putin ha invitato i soldati ucraini a deporre le armi, non per la preoccupazione per le loro vite, ma perché credeva veramente che sarebbero stati felici di farlo. Ma non lo erano e non lo hanno fatto. Invece, hanno inflitto perdite punitive alla sua forza d’invasione e hanno ispirato il mondo che osserva con il loro coraggio.

Ora il presunto grande maestro di scacchi Putin si è effettivamente manovrato in una posizione impossibile da vincere. Gli ucraini in tutto il paese, indipendentemente dalla lingua che preferiscono parlare, dalla religione o dall’origine etnica, si sono radunati attorno alla bandiera. Decine di migliaia si sono offerti volontari per unità di difesa territoriale. Molti altri hanno donato il sangue. Incalcolabili altri hanno ceduto i loro risparmi per aiutare a finanziare la difesa del Paese. Un’ondata storica di fervore patriottico ha attanagliato l’Ucraina.

Alla nazione ucraina si sono uniti gli ucraini della diaspora, che ora sono impegnati a organizzare manifestazioni e raccolte fondi per la loro patria. Tutti questi ucraini ora si considerano parte di una moderna nazione ucraina che è tanto diversa quanto unita nella sua opposizione a Putin e tutto ciò che rappresenta: vale a dire la dittatura e il vassallaggio. Gli ucraini hanno dimostrato di amare il loro paese, nonostante tutti i suoi difetti esistenti, e di essere disposti a sacrificarsi molto per esso.

La drammatica dimostrazione di unità e forza nazionale dell’Ucraina in tempo di guerra è eccezionalmente scomoda per Putin. Nei suoi tentativi sempre più sfrenati di giustificare la sua guerra, il sovrano russo ha affermato di combattere contro una banda disordinata di “fascisti”, “nazisti” e “tossicodipendenti” che non rappresentano altro che i propri interessi e i loro “pagatori” in l’ovest. A quanto pare, Putin ha dichiarato guerra a una nazione patriottica di oltre 40 milioni di persone in un paese grande quanto la Francia.

Le sue opzioni ora sono tutte pessime. Potrebbe ancora distruggere fisicamente l’Ucraina e commettere un genocidio di massa contro i suoi abitanti, ma anche il più pazzo degli imperialisti russi probabilmente esiterebbe all’idea di quella che sarebbe l’atrocità più colossale della storia umana.

Putin potrebbe ancora provare a stabilire un regime ucraino fantoccio a Kiev che sarebbe felice di eseguire i suoi ordini, come da tempo previsto dai rapporti dell’intelligence. Tuttavia, ciò significherebbe occupare un paese enorme a tempo indeterminato. Ciò richiederebbe probabilmente circa un milione di soldati, tutti bersagli di un movimento di resistenza ucraino che sicuramente emergerà.

In alternativa, Putin potrebbe cercare di elaborare una sorta di accordo con l’attuale amministrazione ucraina, ma ciò significherebbe effettivamente ammettere alla sua cerchia ristretta, se non al popolo russo, che la sua sanguinosa impresa non ha effettivamente ottenuto nulla che i negoziati non avrebbero potuto produrre a lungo costo minore.

Perché Putin si è comportato così stupidamente? Una risposta è che potrebbe aver perso il contatto con la realtà dopo essersi isolato dal COVID-19 in un bunker per due anni. Un’altra risposta è che, in quanto capo incontrastato del Cremlino per più di due decenni, i suoi consiglieri sono riluttanti a dirgli ciò che temono possa turbarlo.

La recente riunione di Putin del Consiglio di sicurezza russo è stata particolarmente rivelatrice delle dinamiche di potere pericolosamente disfunzionali al Cremlino, con Putin da solo su un trono mentre i suoi tirapiedi sedevano dall’altra parte del vasto salone su sedie di legno, di fronte a lui come scolari.

Un’altra possibilità è che abbia completamente accettato le narrazioni della propaganda storica imperiale e sovietica russa che tradizionalmente hanno relegato gli ucraini a una via di mezzo tra la non esistenza o lo status di fratello minore sottomesso della Russia. È del tutto possibile che questa ideologia abbia accecato Putin e molti dei suoi sostenitori davanti alla realtà di una nazione ucraina con i suoi interessi e la sua cultura.

Putin ha quindi perso. L’Ucraina e gli ucraini soffriranno terribilmente per la sua invasione criminale, ma sopravviveranno ed emergeranno come una nazione forte e moderna. Putin, al contrario, dovrà affrontare un futuro molto più incerto dopo questa guerra senza senso.