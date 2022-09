Putin sta rimodellando le sue opzioni e ciò che verrà dopo potrebbe benissimo rimodellare la strada da seguire per la guerra e la politica per il resto del 21° secolo

Il presidente americano Joe Biden ha recentemente avvertito il presidente russo Vladimir Putin di non “cambiare volto alla guerra” usando armi di distruzione di massa in Ucraina. Le osservazioni di Biden erano forse in risposta all’avvertimento di Putin contro gli attacchi “terroristici” ucraini contro obiettivi civili in Russia e, sulla base del discorso di Putin alla nazione mercoledì, il presidente non sembra scoraggiare Mosca.

Biden ha detto: “Non farlo. Non. Non. Cambierai il volto della guerra in modo diverso da qualsiasi altra cosa dalla seconda guerra mondiale”, ed è esattamente il motivo per cui un avversario degli Stati Uniti userebbe, ad esempio, armi nucleari, se ritenesse di non avere scelta.

Biden ha anche detto della Russia: “Diventeranno più paria nel mondo di quanto non siano mai stati”, ma quella cosa del paria ha funzionato abbastanza bene Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salmanonce Biden ha ricordato che il regno ha molto petrolio.

Ma la Russia ha già cambiato il volto della guerra. Dopo l’invasione della Crimea, gli analisti si sono concentrati su quello che hanno chiamato l’approccio russo alla guerra ibrida, vale a dire l’utilizzo di un’ampia varietà di nuovi mezzi per raggiungere un vecchio obiettivo: usare la coercizione per il guadagno territoriale.

Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha recentemente affermato che “non c’è bisogno” di usare armi nucleari in Ucraina. È bello sentirlo, ma cosa succede se Putin decide diversamente?

La politica russa sulle armi nucleari è di usarle “solo in risposta a un attacco” secondo il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov; per legittima difesa, in altre parole. Ma come si definisce “attacco” in una situazione in cui tutte le parti pensano che stia giocando in difesa?

La Russia sta combattendo gli Stati Uniti e il resto della NATO in Ucraina in una guerra che non può permettersi di perdere e alla fine potrebbe decidere di porre fine al conflitto e costringere la NATO a un cessate il fuoco e a negoziati.

E, naturalmente, l’esame dell’opzione del cessate il fuoco evidenzia anche come le reazioni russe e le risposte ucraine abbiano già alterato in modo significativo l’ordine europeo. Se non un cessate il fuoco, vittoria totale per l’Ucraina e l’Occidente? Tale corso, ampiamente evidenziato dai governi occidentali e dalla stampa, lascia da parte la questione se questa sarebbe una vittoria di Pirro di fronte a una risposta russa e l’uso delle armi di distruzione di massa nelle sue varie forme.

La Russia potrebbe scegliere di “cambiare la faccia della guerra” ancora una volta. Un tempo era una guerra ibrida; questa volta può impiegare un’ampia varietà di mezzi, che – finora – ha evitato – attacchi missilistici significativi su aree popolate; armi chimiche sulla logistica e sulle linee di rifornimento; o armi nucleari a basso rendimento contro obiettivi strategici in Ucraina, ovvero aeroporti, centrali non nucleari e linee di comunicazione utilizzate per fornire rifornimenti militari della NATO.

Gli Stati Uniti, dopo aver usato armi nucleari due volte e in località 7.000 dalla sua capitale, non hanno il coraggio di criticare i leader che combattono negli spazi ristretti dell’Europa. Ciò non impedirà a Washington di accusare Putin o di “terrorismo”, ma poi il terrorismo è ciò che chiami l’arma preferita dell’altro.

La geografia può funzionare a vantaggio degli Stati Uniti se un contrattacco russo alla NATO può essere limitato all’Europa. La cupa battuta sulla Guerra Fredda “Qualsiasi arma nucleare usata in Germania è un’arma nucleare tattica” potrebbe essere vera oggi.

Se la Russia contrattacca la NATO, gli Stati Uniti possono segnalare esplicitamente la fine del conflitto per contenere i danni. Gli Stati Uniti sono impegnati a difendere i loro alleati della NATO, ma l’articolo 5 non è un patto suicida e il primo obbligo del presidente americano è nei confronti degli americani, non degli europei.

Cambiare il volto della guerra può anche cambiare il volto della politica nel continente e negli Stati Uniti: un’Europa indebolita dipenderà maggiormente dall’America, anche se il movimento europeo per la pace e il disarmo sarà stimolato se molti europei incolperanno gli Stati Uniti per il disastro, una conclusione che Russia e Cina incoraggeranno. Dopo un accordo, Germania e Russia possono costituire un condominio, mettendo la Germania in una posizione preminente in Europa che la NATO e l’Unione Europea sono state create per limitare.

Negli Stati Uniti, potrebbe mettere in discussione i trilioni di dollari che gli Stati Uniti hanno speso per l’hardware militare e, soprattutto, la strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, che è tutto bastone e niente carota. I contribuenti potrebbero iniziare a chiedersi perché stanno pagando oltre $ 13 miliardi di dollari per una portaerei (consegnata con 5 anni di ritardo) e un’istituzione della difesa che ha perso in modo decisivo in Afghanistan e potrebbe presto costare $ 1 trilione di dollari all’anno se ancora non riesce nemmeno a fermare la Russia.

Washington può essere fisicamente intatta, ma dovrà riconciliare il modo in cui l’insolente espansione della NATO, di cui era stato avvertito, ha contribuito al disastro. Iran e Corea del Nord noteranno come la Russia ha fermato la NATO e imposto negoziati agli Stati Uniti. Ma gli Stati Uniti approfitteranno dell’opportunità per riconsiderare finalmente la loro politica estera?

Putin sta rimodellando le sue opzioni e ciò che verrà dopo potrebbe benissimo rimodellare la strada da seguire per la guerra e la politica per il resto del 21° secolo. Le armi di distruzione di massa si presentano in molte forme e se Putin apre l’apertura quale sarà la risposta degli Stati Uniti, nonostante le minacce della Casa Bianca di “conseguenze catastrofiche” e quanto è certa la solidarietà occidentale?

Ci sono tre aspetti non discussi che giocano nei suoi calcoli al di là della più ampia discussione sugli scambi nucleari.

Il primo è l’eredità della stessa Chernobyl. Va dimenticato quanto sia stato significativo l’impatto della gestione di Chernobyl sulle percezioni dei russi sulla credibilità del proprio governo. E l’impatto sulla Bielorussia è stato devastante. Poiché sono un alleato fondamentale, la popolazione non avrà dimenticato le lezioni di Chernobyl.

La seconda è che qualsiasi risposta non spetta semplicemente a Joe Biden e al suo staff. Qualsiasi attacco sul territorio europeo all’interno della regione della NATO ha almeno un attore molto credibile che non lo accetterebbe. Il presidente Macron ha nelle sue mani una forza nucleare tattica molto capace e letale, che si esercita spesso ed è stata eseguita in termini di capacità convenzionale di partecipare negli Stati Uniti quando il presidente Trump ha ordinato un attacco agli impianti chimici siriani.

Il terzo è che la sfida che devono affrontare le forze convenzionali russe pone una sfida per l’uso efficace di un’arma nucleare di piccola potenza. Le armi nucleari sono munizioni progettate da un punto di vista bellico per eliminare obiettivi chiave in senso militare. Un problema che l’operazione delle forze ucraine è stata che hanno operato in modo disaggregato, distribuito e talvolta caotico. Ciò rende il targeting con missili avanzati o armi nucleari non desiderabile come vorrebbe il bersaglio.

Tuttavia, una sfida per le forze ucraine è che il consolidamento del controllo sulle regioni riconquistate richiederà quasi certamente operazioni di forza più concentrate, e quindi aprirà la questione di quali opzioni di attacco potrebbero avere i russi.